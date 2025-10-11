Сафонов про «ПСЖ»: «Меня не совсем устраивает, как все идет. Я хочу играть, доказать, что достоин игрового времени, хочу конкурировать. Уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию»
Матвей Сафонов недоволен игровым временем в «ПСЖ».
– Если вам зимой придет предложение по аренде, от которого нельзя отказаться, вы его примете?
– Что его рассматривать, если это предложение, от которого нельзя отказаться? Если приходит клуб и дает 30 млн евро, то мой клуб от него откажется? Как будто нет. Тогда это предложение, от которого нельзя отказаться. Все верно.
Сейчас я не рассматриваю аренду – трансферное окно закрыто. Думаю, это надо смотреть, когда оно откроется.
Я уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию. Как все идет, меня не совсем устраивает. Я хочу играть, хочу доказать, что достоин игрового времени, и хочу конкурировать. Я не должен комментировать, почему ставят не меня, – сказал голкипер «ПСЖ» и сборной России.
