Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси – 2-й, Марадона – 3-й, Бекхэм – 5-й

Антуан Гризманн считает Зинедина Зидана лучшим футболистом в истории.

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции поставил своего соотечественника на первое место в разговоре со стримером Ибаем Льяносом.

Лионель Месси занял вторую строчку, за ним – Диего Марадона, Йохан Кройфф и Дэвид Бекхэм.