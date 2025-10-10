Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси – 2-й, Марадона – 3-й, Бекхэм – 5-й
Антуан Гризманн считает Зинедина Зидана лучшим футболистом в истории.
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции поставил своего соотечественника на первое место в разговоре со стримером Ибаем Льяносом.
Лионель Месси занял вторую строчку, за ним – Диего Марадона, Йохан Кройфф и Дэвид Бекхэм.
Как вам дерби?22565 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Ибая Льяноса в TikTok
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости