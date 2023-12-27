Суперлиге гарантированы 15 млрд евро инвестиций на 3 года. По 400 млн за сезон будут отдавать скромным клубам – УЕФА выделяет в 2 раза меньше

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА бизнес деньги Суперлига Европы Футбол

Названы суммы, которые Суперлига Европы планирует привлечь в качестве инвестиций.

Как утверждает журналист Cope Аранча Родригес, Суперлиге Европы гарантированы инвестиции от европейских и американских инвесторов – 15 миллиардов евро на три сезона.

Из 5 миллиардов евро, которые будут выплачиваться клубам за сезон, 400 миллионов будут передавать в фонд солидарности на развитие более скромных клубов.

Сейчас УЕФА выделяет на эти цели 200 миллионов евро в год.

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92 комментария
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Сейчас ФИФА и УЕФА зарабатывают миллиарды, а приносят то эти деньги команды. Пересу и ко. это поднадоело. Вышеуказанные организации стали слишком коррумпированными, поэтому я за суперлигу.
+78
-27
+51
Понятия не имею к чему всё это придёт, но всё же хорошо, если получится на самом деле устроить сильную конкуренцию УЕФА, лишь бы Чеферин перестал так активно развлекаться с шейхами.
+55
-15
+40
Ответ Nemat Abdukhakimov
Сейчас ФИФА и УЕФА зарабатывают миллиарды, а приносят то эти деньги команды. Пересу и ко. это поднадоело. Вышеуказанные организации стали слишком коррумпированными, поэтому я за суперлигу.
Так потом Перес и ко. будут зарабатывать вместо них
+33
-7
+26
Ответ Alisher Abdullayev
Так потом Перес и ко. будут зарабатывать вместо них
Так это будет справедливо, по крайней мере. Как бы Реал свои деньги честно зарабатывает на интересе публики. А за счет чего живет огромная коррумпированная бюрократическая машина ФИФА/УЕФА?
+30
-8
+22
На самом деле, у меня большие сомнения в обещаниях бесплатности.
Классическая стратегия выхода на рынок - роняешь цены в 0, работаешь в убыток, душишь конкурентов, забираешь себе максимальную долю рынка, после чего поднимаешь цены и покрываешь убытки. Кто только так не делал, от яндекс такси, до маркетплейсов. Теперь в футболе.
+22
-2
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Скромные клубы, это все клубы Европы которым выделяет деньги УЕФА, или только их 64 скромных клуба, которых собираются набрать?
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И неужели эти инвестиции будут просто так за здорово живешь? Эти инвестиции надо будет как-то отбивать. Такая халява бывает только в мире розовых пони.
Уефа эти деньги платит абсолютно всем клубам, а не раскидывает их на 32 команды группового этапа.
Такое невменяемое бабло ещё больше разгонит инфляцию и цены на трансферы и зарплаты улетят в такой космос, какой даже сильно обкурившись не представить
+13
-2
+11
Ответ Nemat Abdukhakimov
Сейчас ФИФА и УЕФА зарабатывают миллиарды, а приносят то эти деньги команды. Пересу и ко. это поднадоело. Вышеуказанные организации стали слишком коррумпированными, поэтому я за суперлигу.
а Перес и ко - это образец честности, ога.
вообще, все эти инсайды и обещания - лозунги, рассчитаные на людей, которые ни черта не понимают в ценообразовании и реальных числах.
болелы в Европе не будут смотреть суперлигу, её участников исключат из национальных соревнований, большинство клубов выступают против.

какие идиоты дадут Пересу 15 лярдов под такие риски?

например, формула 1 сейчас стоит 17 лярдов. Либерти в своё время заплатили 4.4 лярда баксов - за международный чепионат без конкурентов с огромными маркетинговыми перспективами и способностью покрыть все части света.

капитализация АПЛ - 30 лярдов. это ориентировочный максимум суперлиги. риски огромны, маржа профита мизерна.

здесь мы говорим про двух проходимцев, которые бредовыми финансовыми обещаниями пытаются расшатать лодку. верить им могут только вкладчики МММ.
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+9
Ответ Dexter Morgan
Футбол всегда был спортом, который уравнивал людей. Люди из разных слоёв общества становились одной большой семьёй. А теперь всё. Даже конкуренции не будет. Как корпорации завладели миром, так и Суперлига уничтожит футбол.
А какая конкуренция во Франции, Германии последние лет 10, чемпион заранее известен.В ЛЧ претенденты одни и те же клубы и список не меняется.
+14
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+8
Это будто новый супермаркет в городе открывают, пару месяцев там цены выгоднее чем у конкурентов, но потом акция по замануха и прикормке клиентов кончается и цены становятся как минимум такими же. Где гарантии что через 3 года эта лига не станет нагибать клубы не хуже уефы с её старшим братом фифой))))
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Как-то не конкретно. Скромные клубы – это голубая лига? Или ещё скромнее? И как и кто в число этих скромников может попасть?
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А потом эти кредиты за чей счёт будут платить?
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Кто им просто так деньги даст? Они же вернуть свои инвестиции с прибылью захотят. Бесплатный сыр сами знаете где бывает
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бестолковый проект который лишь больше игр принесет топ командам в году, которые к слову и так из-за графика и календаря вешаются и по 10 человек в каждом клубе поломаны. Конкурент Лиги Чемпионов? не смешите, Лига Чемпионов исторический турнир и как бы УЕФА его не гробила он никогда не потеряет свой статус "главного клубного турнира"
+7
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Разогрев инфляции в футболе, деревяшки будут требовать себе космических зарплат, вроде наших паспортистов, а уровень самой игры вряд ли будет выше...
+4
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как раз барса сейчас скромный клуб и все 400 лямов достанется им.
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Ответ Dexter Morgan
К сожалению, зная Переса, он продавит эту идею. А футбол умрёт. Как умрёт ЛЧ со следующего сезона. Умрут национальные чемпионаты, их престиж. Я больше всего этого боюсь. Футбол в моей жизни всегда занимал большое место. А теперь и этому конец. Ощущение, что человечество в 21 веке решило просто довести до ручки всех нормальных людей.
"футбол умрет"
На основании чего сделан такой вывод?
+10
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можно писать хоть 400 млрд, бумага все стерпит)
+8
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Надо срочно создать скромный клуб, чтобы из фонда солидарности - получить финансовую поддержку.✌️🎷
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Ответ Сити 7.
Круто, только вот кто будет играть в этой Суперлиге кроме Реала, Барселоны, Ювентуса и Наполи ?
те кому не помешают часть от этих инвестиций
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Ответ Денис Давыдов
Перес и его каталонские товарищи своим управлением довели свои клубы до финансовой ямы. И вы реально считаете что такие управленцы это благо? Уникальная наивность
Реал в финансовой яме? Изучи матчасть прежде чем умничать. По финансам Реал один из самых успешных клубов в мире. И при этом все чисто, а не как у нефтянных проектов с их левыми контрактами на которые уефа закрывает глаза.
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друзья, я немного не понимаю формат: суперлига будет идти параллельно с соревнованиями от уефа? или она планируется как замена, то есть клубам из суперлиги нужно будет отказаться от других еврокубков?
+2
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Если считать, делим 15 ярд на 60 то получим 250 лям. Это не большая сумма чтобы так рисковать. Напомню чемпион АПЛ получает 170-180 чистыми только от ТВ контрактов.
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Ответ ман сити фейк
А потом эти кредиты за чей счёт будут платить?
Перес старый, ему всё равно. Нужно деньги получить, чтобы Реал банкротом не стал.
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Ответ Alisher Abdullayev
Так потом Перес и ко. будут зарабатывать вместо них
какие претензии к клубам который сами заработали ??
все же логично
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откуда эти инвесторы возместят свои 15 лярдов? уверен они планируют вернуть не 15 а скорее всего 150 ярдов., как ? за счет вытеснения еврокубков уефа и национальных чемпионатов!
+1
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+1
Прикормленная Пересом, журналистка рассказывает о миллиярдах. Однако.
+1
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Ответ d.xoxlov
Ну вот... а я-то думал, что такой неблагополучный клуб в топ-лигу сразу попадёт. А оно вон как)
Ну а что поделать, нельзя просто так взять, и не выиграть ЛЧ ни разу за 28 лет, какая уж топ-лига после такого ? ))
+2
-1
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Ответ JESUSCHRIST
друзья, я немного не понимаю формат: суперлига будет идти параллельно с соревнованиями от уефа? или она планируется как замена, то есть клубам из суперлиги нужно будет отказаться от других еврокубков?
Суперлига это конкурент Еврокубкам УЕФА.
+4
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+1
Ответ Денис Давыдов
Перес и его каталонские товарищи своим управлением довели свои клубы до финансовой ямы. И вы реально считаете что такие управленцы это благо? Уникальная наивность
В какой яме Реал ? Если про барсу говорит , то там клубом одни мошенники руководили ,поэтому и довели клуб до такого состояния
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