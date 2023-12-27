Суперлиге гарантированы 15 млрд евро инвестиций на 3 года. По 400 млн за сезон будут отдавать скромным клубам – УЕФА выделяет в 2 раза меньше
Названы суммы, которые Суперлига Европы планирует привлечь в качестве инвестиций.
Как утверждает журналист Cope Аранча Родригес, Суперлиге Европы гарантированы инвестиции от европейских и американских инвесторов – 15 миллиардов евро на три сезона.
Из 5 миллиардов евро, которые будут выплачиваться клубам за сезон, 400 миллионов будут передавать в фонд солидарности на развитие более скромных клубов.
Сейчас УЕФА выделяет на эти цели 200 миллионов евро в год.
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Классическая стратегия выхода на рынок - роняешь цены в 0, работаешь в убыток, душишь конкурентов, забираешь себе максимальную долю рынка, после чего поднимаешь цены и покрываешь убытки. Кто только так не делал, от яндекс такси, до маркетплейсов. Теперь в футболе.
Уефа эти деньги платит абсолютно всем клубам, а не раскидывает их на 32 команды группового этапа.
Такое невменяемое бабло ещё больше разгонит инфляцию и цены на трансферы и зарплаты улетят в такой космос, какой даже сильно обкурившись не представить
вообще, все эти инсайды и обещания - лозунги, рассчитаные на людей, которые ни черта не понимают в ценообразовании и реальных числах.
болелы в Европе не будут смотреть суперлигу, её участников исключат из национальных соревнований, большинство клубов выступают против.
какие идиоты дадут Пересу 15 лярдов под такие риски?
например, формула 1 сейчас стоит 17 лярдов. Либерти в своё время заплатили 4.4 лярда баксов - за международный чепионат без конкурентов с огромными маркетинговыми перспективами и способностью покрыть все части света.
капитализация АПЛ - 30 лярдов. это ориентировочный максимум суперлиги. риски огромны, маржа профита мизерна.
здесь мы говорим про двух проходимцев, которые бредовыми финансовыми обещаниями пытаются расшатать лодку. верить им могут только вкладчики МММ.
На основании чего сделан такой вывод?
все же логично