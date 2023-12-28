Овечкин без очков 2-й матч подряд: 3 броска, «-1» за 16:50 против «Рейнджерс»

не отметился результативными действиями в матче с « » (1:5).

Капитан « » не набрал очков во второй игре чемпионата подряд.

В 32 матчах сезона на счету россиянина 20 (6+14) баллов.

Сегодня за 16:50 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:33 – в большинстве) – у Овечкина 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».