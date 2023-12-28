Овечкин без очков 2-й матч подряд: 3 броска, «-1» за 16:50 против «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс» (1:5).

Капитан «Вашингтона» не набрал очков во второй игре чемпионата НХЛ подряд.

В 32 матчах сезона на счету россиянина 20 (6+14) баллов.

Сегодня за 16:50 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:33 – в большинстве) – у Овечкина 3 броска  в створ ворот, полезность – «минус 1».

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Овечкина 22 шайбы в календарном 2023 году
В 2022 было 50.
122 броска за сезон и процент реализации 4.9%

По ощущениям, он уже просто не способен забивать в равных составах.
А в большинстве, желательно чтобы 5х3. или хотя бы 4х3
ну либо в пустые.

Кузнецов выглядит ещё хуже.
+26
-5
+21
А ну-ка, Овечкин, плясать выходи!.... Нет Дед Мороз, нет Дед Мороз, нет Дед Мороз погодииии...
+16
0
+16
Вашингтону ещё 5 лет надо будет его держать для рекорда, выводить только на пустые или 5 на 3, хотя он и 5 на 3 ничего не могёт
Поход за рекордом очень смешной получается
+19
-5
+14
Старость, не радость и с этим ничего не поделаешь, всё закономерно, а вот менеджеры Кэпиталс опростоволосились, подписав многолетний контракт с Овечкиным.
+9
-2
+7
Шурик стал совсем пельменем...
+8
-2
+6
Скоро наступит время когда партнеры начнут спрашивать у руководства за что мешок получает такую зарплату.
+7
-2
+5
Ответ Maxim Shumov
Вашингтону ещё 5 лет надо будет его держать для рекорда, выводить только на пустые или 5 на 3, хотя он и 5 на 3 ничего не могёт Поход за рекордом очень смешной получается
Да никто его держать не будет. Есть результат, ты звезда и кумир, нет укажут на дверь не задумываясь. За прежние заслуги он там никому не нужен.
+5
-1
+4
ПОРА НА ПЕНСИЮ ТОВАРИЩ
+5
-2
+3
Безочечкин
+5
-2
+3
Ответ rosg63
Да , вратарская линия Вашингтона в этом сезоне просто швах. Два огурца одинаковых с лица. Один другого стоит.
У Лингрена 92,8% отраженных. Один из лучших в лиге. Что ты несешь?
+3
0
+3
Старый пешеход
+4
-2
+2
Ответ Ivan Sergeev
Игры как не было, так и нет, одно звено там что-то осмысленное способно делать и все. Ну и Чарли еще держит в зоне плей-офф (зачем-то?!). Надо с Карбом прощаться, еще 50 игр такой тягомотины невозможно вынести.
ага. с таким составом только и ставить искромётный атакующий хоккей.
+4
-2
+2
Очередной поход за валериным рекордом....
+4
-2
+2
Ответ Мікалай Ланец
ага. с таким составом только и ставить искромётный атакующий хоккей.
Вот ровно год назад, практически с тем же составом и показывали и даже так же в зоне плей-офф шли. Пропускали много, но эта особая заслуга сегодняшнего вратаря. По крайней мере была игра и вся команда набирала очки, а не как сейчас - по праздникам только.
+2
-1
+1
Он уже думает о Госдуме, какой хоккей?
+2
-1
+1
Ответ Олег Рогозин
Старость, не радость и с этим ничего не поделаешь, всё закономерно, а вот менеджеры Кэпиталс опростоволосились, подписав многолетний контракт с Овечкиным.
Кто предполагал ,что такой резкий спад будет. Что то сломалось в нем. Что? Возраст? Уж больно резко. Вон Кросби вполне пылит. Да и Яго в его возрасте играл вполне себе , даже за сорок лучше сегодняшнего Овечкина.
+1
0
+1
Ответ rosg63
Кто предполагал ,что такой резкий спад будет. Что то сломалось в нем. Что? Возраст? Уж больно резко. Вон Кросби вполне пылит. Да и Яго в его возрасте играл вполне себе , даже за сорок лучше сегодняшнего Овечкина.
Я бы не сказал что прямо резкий. Результативность начала падать со второй половины прошлого сезона. А вот за полгода межсезонья он и в самом деле сдал сильно. и думаю, что не в плохой подготовке дело. После 38 единицы играют на прежнем уровне
0
0
0
Ответ rosg63
Кто предполагал ,что такой резкий спад будет. Что то сломалось в нем. Что? Возраст? Уж больно резко. Вон Кросби вполне пылит. Да и Яго в его возрасте играл вполне себе , даже за сорок лучше сегодняшнего Овечкина.
Да никто не спорит, но подписывать контракт с хоккеистом у которого сорокет не за горами...? Это был огромный риск, который как мы видим не оправдался. Да к тому же мало вероятно, что за Овечкиным выстроились бы очередь из желающих подписать контракт на такой срок.
+1
-1
0
Ответ SPARTACUS2022
Скоро наступит время когда партнеры начнут спрашивать у руководства за что мешок получает такую зарплату.
Вряд-ли, до этого времени его в команде точно не будет. Мало того что результаты Кэпиталз не впечатляют, так ещё и внутреннее напряжение...
Боссы Вашингтона этого точно не допустят.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий