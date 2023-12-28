Овечкин без очков 2-й матч подряд: 3 броска, «-1» за 16:50 против «Рейнджерс»
Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс» (1:5).
Капитан «Вашингтона» не набрал очков во второй игре чемпионата НХЛ подряд.
В 32 матчах сезона на счету россиянина 20 (6+14) баллов.
Сегодня за 16:50 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (3:33 – в большинстве) – у Овечкина 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».
В 2022 было 50.
122 броска за сезон и процент реализации 4.9%
По ощущениям, он уже просто не способен забивать в равных составах.
А в большинстве, желательно чтобы 5х3. или хотя бы 4х3
ну либо в пустые.
Кузнецов выглядит ещё хуже.
Поход за рекордом очень смешной получается
Боссы Вашингтона этого точно не допустят.