Малкин вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ, обогнав Федорова – 484 против 483
Евгений Малкин вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:0).
В активе 37-летнего игрока стало 484 шайбы в 1096 матчах в рамках регулярок при 1258 очках.
Он вышел на чистое 2-е место по голам в лиге среди россиян, обогнав Сергея Федорова (483 шайбы в 1248 играх при 1179 очках).
Первое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (828 шайб в 1349 играх при 1505 очках).