Малкин вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ, обогнав Федорова – 484 против 483

Евгений Малкин вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (7:0).

В активе 37-летнего игрока стало 484 шайбы в 1096 матчах в рамках регулярок при 1258 очках.

Он вышел на чистое 2-е место по голам в лиге среди россиян, обогнав (483 шайбы в 1248 играх при 1179 очках).

Первое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ занимает форвард « » (828 шайб в 1349 играх при 1505 очках).