Малкин вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ, обогнав Федорова – 484 против 483

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Хоккей

Евгений Малкин вышел на 2-е место по голам среди россиян в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:0). 

В активе 37-летнего игрока стало 484 шайбы в 1096 матчах в рамках регулярок при 1258 очках. 

Он вышел на чистое 2-е место по голам в лиге среди россиян, обогнав Сергея Федорова (483 шайбы в 1248 играх при 1179 очках). 

Первое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (828 шайб в 1349 играх при 1505 очках). 

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Малыч крут! Респект
+1
0
+1
Лучший русский центр в истории. Федоров был лучше в защите, но Евген обгоняет по индивидуальным наградам, голам и передачам.
0
0
0
Малкин красавчик , теперь нужно закрывать отметку в 500 шайб и можно на покой….
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий