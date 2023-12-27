Запуск Суперлиги планируют на сентябрь 2025-го. Раньше не получится – организаторы хотят качественно подготовиться
Суперлигу Европы планируют запустить в сентябре 2025 года.
Как сообщает журналист Cope Аранча Родригес, запуск Суперлиги Европы запланирован на сезон-2025/26. Если новый турнир создадут, то стартует он в сентябре 2025-го.
Возможности запустить Суперлигу раньше нет. Организаторы хотят качественно подготовиться к созданию турнира.
Ранее сообщалось, что Суперлиге гарантированы 15 млрд евро инвестиций на 3 года. По 400 млн за сезон будут отдавать скромным клубам – УЕФА выделяет в 2 раза меньше.
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Скажем так: Барса, Реал, Ювентус, Милан, Интер, Наполи - это уже хорошо, для начала. По факту, это будет большинство топ клубов за пределами АПЛ. И если удастся собрать подобную коалицию, очень быстро те клубы, которые сейчас божатся, что в суперлигу не пойдут никогда, передумают и запишутся в первых рядах.
Вопрос скорее в том, как пойдет новый формат ЛЧ и насколько реально большой будет разница в деньгах
а эти 400 млн на сколько команда поделят ? может и на 30-40 , да даже на 25 уже мало