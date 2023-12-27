Суперлигу Европы планируют запустить в сентябре 2025 года.

Как сообщает журналист Cope Аранча Родригес, запуск запланирован на сезон-2025/26. Если новый турнир создадут, то стартует он в сентябре 2025-го.

Возможности запустить Суперлигу раньше нет. Организаторы хотят качественно подготовиться к созданию турнира.

Ранее сообщалось, что Суперлиге гарантированы 15 млрд евро инвестиций на 3 года. По 400 млн за сезон будут отдавать скромным клубам – УЕФА выделяет в 2 раза меньше.

«Лучший футбол в мире. Бесплатно». Манифест главы Суперлиги

Пора поговорить о будущем клубного футбола. Суперлига неуклюже задает правильные вопросы

Если решение суда не победа Суперлиги, то что это? Ответы на главные вопросы

Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам