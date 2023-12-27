Запуск Суперлиги планируют на сентябрь 2025-го. Раньше не получится – организаторы хотят качественно подготовиться

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Суперлигу Европы планируют запустить в сентябре 2025 года.

Как сообщает журналист Cope Аранча Родригес, запуск Суперлиги Европы запланирован на сезон-2025/26. Если новый турнир создадут, то стартует он в сентябре 2025-го.

Возможности запустить Суперлигу раньше нет. Организаторы хотят качественно подготовиться к созданию турнира.

Ранее сообщалось, что Суперлиге гарантированы 15 млрд евро инвестиций на 3 года. По 400 млн за сезон будут отдавать скромным клубам – УЕФА выделяет в 2 раза меньше.

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35 комментариев
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Первый тур скорее всего начнется с Эль-Классико - матч двух главных основателей. Правда второй, третий и дальше скорее всего тоже...
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-2
+23
Ответ Михо
Где хотя бы примерный список участников? Реал и Барса, может Наполи, кто еще?
Эльче не поддержала акцию против Суперлиге
+9
0
+9
Возможно к этому времени Пари НН уже будет в лиге получше.
+9
-1
+8
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Первый тур скорее всего начнется с Эль-Классико - матч двух главных основателей. Правда второй, третий и дальше скорее всего тоже...
Первый тур Эль Класико, второй Эль Газико, третий Аль Нефтико. Матчи покажут на Нефтликсе.
+8
0
+8
Где хотя бы примерный список участников? Реал и Барса, может Наполи, кто еще?
+2
0
+2
Ответ Михо
Где хотя бы примерный список участников? Реал и Барса, может Наполи, кто еще?
Я думаю все эти заявления клубов о том, что в суперлигу ни-ни - блеф, по большому счету. Я бы серьезно к ним вообше не относился, за исключением слов немецких клубов, которые управляются некоммерческими организациями болельщиков. Во всех остальных случаях, как только на стол положат деньги и готовый проект - вот тогда посмотрим. Я практически уверен, что если условный Интер против, но Юве и Милан согласятся, то Интер тут же передумает, чтобы они там не говорили.

Скажем так: Барса, Реал, Ювентус, Милан, Интер, Наполи - это уже хорошо, для начала. По факту, это будет большинство топ клубов за пределами АПЛ. И если удастся собрать подобную коалицию, очень быстро те клубы, которые сейчас божатся, что в суперлигу не пойдут никогда, передумают и запишутся в первых рядах.

Вопрос скорее в том, как пойдет новый формат ЛЧ и насколько реально большой будет разница в деньгах
+1
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+1
Ответ Михо
Где хотя бы примерный список участников? Реал и Барса, может Наполи, кто еще?
Барса, Реал, Наполи и Пари НН начнут турнир и сразу же попадут в "финал четырех"
+1
0
+1
Главное, не приглашать кабинетные и бедные клубы вроде бчк
+2
-1
+1
Ответ Ильнур Хасанов
Так и будет, а еще что бы посмотреть, нужно подключить какой-нибудь стрим, с подпиской на сезон.
В начале сезона заплатил и смотри. есплатео весь сезон )) ребята видать умные в Суперлиге
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Ответ Турку Финляндия*
И опция отключить рекламу за 10.000 евро) приятного просмотра
Так и будет, а еще что бы посмотреть, нужно подключить какой-нибудь стрим, с подпиской на сезон.
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Ответ Ильнур Хасанов
Рекламу в трансляции запихают, каждые 5 минут будет прерывание. Они же сами сказали, что 70% дохода будет от рекламы.
И опция отключить рекламу за 10.000 евро) приятного просмотра
0
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Ответ Турку Финляндия*
Да) ещё останется найти деньги, а главное найти как их потом отдавать, если они хотят сделать просмотр Суперлиге бесплатно.
Рекламу в трансляции запихают, каждые 5 минут будет прерывание. Они же сами сказали, что 70% дохода будет от рекламы.
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Ответ Тилек Ырысов
Осталось найти участников Суперлиги
Да) ещё останется найти деньги, а главное найти как их потом отдавать, если они хотят сделать просмотр Суперлиге бесплатно.
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Ответ JENNINGS
С нетерпением жду турнир из 3 клубов: «Мадрида», «Барселоны» и «Наполи»)
Не забывайте про Эльче они не поддержали акцию против Суперлиги
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Ответ гилберт
Первый тур Эль Класико, второй Эль Газико, третий Аль Нефтико. Матчи покажут на Нефтликсе.
В АПЛ уже давно проходят и эль газико, и эль нефтико, точне зе газико и зе нефтико
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Ответ Турку Финляндия*
В начале сезона заплатил и смотри. есплатео весь сезон )) ребята видать умные в Суперлиге
Я уверен что так и будет, а громкие слова про бесплатно, просто замануха. Ногомячисты, за бесплатно бегать не будут, им миллионы гони.
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Ответ bm9z9dpnwx
В современных реалиях, наши клубы примут участие , если позовут. Такой турнир разгонит инфляцию трансферного рынка до небес, условные 80-100 мультов будет стоить тот, кто умеет шнурки завязывать
скоро каждой команде нужно будет иметь по два равносильных состава если они хотят бороться за победу в турнире
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Ответ Picachu
Как понять за сезон скромным клубам по 400 млн , УЕФА в два раза меньше даёт . а эти 400 млн на сколько команда поделят ? может и на 30-40 , да даже на 25 уже мало
Читать не умеешь? Ты чувствуешь разницу между «скромным клубам по 400» и «скромным клубам 400»?
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Ответ Сэр-НеХер
Комментарий удален пользователем
Да, ну пусть болтают )
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Ответ Турку Финляндия*
Эльче не поддержала акцию против Суперлиге
Комментарий удален пользователем
Как понять за сезон скромным клубам по 400 млн , УЕФА в два раза меньше даёт .
а эти 400 млн на сколько команда поделят ? может и на 30-40 , да даже на 25 уже мало
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Качественная подготовка заключается затащить туда грандов топ лиг ?)тогда и остальные подтянутся, вообщем этот старт ап закончится на стадии эмбриона, Перес иди свои кубки ЛЧ считай и не занимаясь ерундой )
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По цифрам выглядит так, словно в организаторах кто-то из печатающих деньги. С учетом особенной популярности футбола это реально.
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Выглядит несерьезно, если бы не стоящий за этим Перес.
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Реал и Барса высосали все бабки из своей лиги и теперь взялись за ЛЧ)) Вопрос на кой хер это другим клубам ?
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блин моя Барса не доживет до 2025
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К тому времени либо ишак сдохнет, либо падишах (с) Ходжа Насреддин..
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В современных реалиях, наши клубы примут участие , если позовут. Такой турнир разгонит инфляцию трансферного рынка до небес, условные 80-100 мультов будет стоить тот, кто умеет шнурки завязывать
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Вероятно, подключатся команды из Саудовской Аравии и США
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Осталось найти участников Суперлиги
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