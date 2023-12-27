Дуэт Ушакова – Ангелопол распался после рекомендаций Натальи Линичук, которая не считала его перспективным («Р-Спорт»)

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тренер Наталья Линичук не видела перспектив у дуэта Ушакова – Ангелопол.

Сегодня стало известно, что танцевальная пара распалась.

Ушакова и Ангелопол начали кататься вместе в ноябре этого года после того, как распался дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской. Пара тренировалась под руководством Линичук в академии Евгения Плющенко. 

«Тренер рекомендовала фигуристам подумать о будущем, так как не видела в их паре больших перспектив. Однако окончательное решение после непродолжительных раздумий приняла партнерша.

Оба спортсмена остаются в академии Плющенко и будут искать друг другу новых партнеров», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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12 комментариев
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А что Арине оставалось, если тренер говорит, что не видит смысла тренировать пару? Туманное будущее у Арины в спорте.
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"Оба спортсмена остаются в академии Плющенко и будут искать ДРУГ ДРУГУ новых партнёров".
Это, пардоньте, как? Кастинг бывших? Арина подбирает Валерику новую музу тире партнёршу что ли?)
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Никто и не сомневался, с самого прибытия тренера заокеанского, что так будет. У неё же отделение, а не одна пара должна быть.
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Страшно... сейчас начнут дробить чужие пары
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+4
Ответ Sky Smoker
"Оба спортсмена остаются в академии Плющенко и будут искать ДРУГ ДРУГУ новых партнёров". Это, пардоньте, как? Кастинг бывших? Арина подбирает Валерику новую музу тире партнёршу что ли?)
Это же жуков пишет, и он тот еще журналист
+4
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Да все уже сразу это поняли)
+2
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Что значит "искать друг другу партнеров"? Может, всё-таки себе искать, а не друг другу?
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Подходящего партнёра найти очень тяжело, особенно без отягощенного анамнеза, поэтому нужно беречь и уважать тех, кто уже с тобой в паре, с кем ты достиг успехов и популярности, а не раздувать кадило конфликта и не взращивать свой нарциссизм
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друг другу?
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Ответ Djusik
Никто и не сомневался, с самого прибытия тренера заокеанского, что так будет. У неё же отделение, а не одна пара должна быть.
А сейчас и этой пары нет. Кого она тренирует? Не думаю, что она сможет тренировать детей, как та же Липницкая.
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Звучит новость странно,хотя в стране Ивлеевых это норм
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Только не разбивайте уже существующие пары, пожалуйста.
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