Дуэт Ушакова – Ангелопол распался после рекомендаций Натальи Линичук, которая не считала его перспективным («Р-Спорт»)

Тренер Наталья Линичук не видела перспектив у дуэта Ушакова – Ангелопол.

Сегодня стало известно, что танцевальная пара распалась.

и начали кататься вместе в ноябре этого года после того, как распался дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской. Пара тренировалась под руководством в академии Евгения Плющенко.

«Тренер рекомендовала фигуристам подумать о будущем, так как не видела в их паре больших перспектив. Однако окончательное решение после непродолжительных раздумий приняла партнерша.

Оба спортсмена остаются в академии Плющенко и будут искать друг другу новых партнеров», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.