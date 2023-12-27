Камбэк «МЮ» и победа «Ливерпуля», дубль Роналду с пенальти, 2-я шайба Ковальчука, Холанд – игрок года, «Ак Барс» не отдаст Князева «Торпедо» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Астон Виллой» (3:2), уступая 0:2 к 59-й. Расмус Хейлунд впервые забил в АПЛ, Алехандро Гарначо сделал дубль после отмены его гола из-за офсайда. Это первая победа «МЮ» за 5 матчей.

«Ливерпуль» обыграл «Бернли» в гостях – 2:0. Забили Дарвин Нуньес и Диогу Жота забили, а гол Харви Эллиотта отменили из-за офсайда Салаха. Другие результаты дня в АПЛ – тут.

2. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Иттихад» Бензема в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану сделал дубль с пенальти и с 53 голами в 2023 году обогнал Кейна и Мбаппе. У португальца 28 (19+9) очков в сезоне саудовской лиги – он лучший бомбардир, ассистент и лидер чемпионата по «гол+пас».

3. Илья Ковальчук забил за «Спартак» во втором матче подряд – с «Торпедо», а в послематчевой серии не реализовал буллит. «Лада» забросила 5 шайб «Металлургу», «Авангард» обыграл «Сибирь» в гостях.

4. Эрлинг Холанд – лучший футболист года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Мбаппе – 2-й, Месси – 3-й, Беллингем – 5-й.

5. МЧМ-2024. Швеция забросила 6 шайб Латвии, Канада забила 5 голов Финляндии, США победили Норвегию

6. «Спартак» будет получать около 1 млрд рублей в год по контракту с Winline.

7. Нападающий Николай Прохоркин перешел в «Авангард» из «Сибири» в обмен на денежную компенсацию. Артемий Князев не перейдет в «Торпедо»: «Ак Барс» отказался обменивать игрока и берет его к себе в команду. «Трактор» выменял защитника Григория Дронова у «Металлурга» на вратаря Никиту Подскребалина.

8. 8-летний россиянин Роман Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на ЧМ по рапиду.

9. НБА. «Детройт» проиграл «Бруклину», «Оклахома» победила «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

10. МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида. Летом они приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

11. Федерация фигурного катания России ужесточит позицию по переходам российских спортсменов в другие сборные. Об этом заявил исполняющий обязанности президента организации ФФКР Антон Сихарулидзе.

12. Наойя Иноуэ нокаутировал Марлона Тапалеса на вечере бокса в Токио и стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.

13. Ислам Махачев признан бойцом года по версии ESPN.

14. Защитник «Спартака» Георгий Джикия подал иск о взыскании 6,8 млн рублей неустойки со строительной компании – квартиры были сданы не в срок.

Цитаты дня.

Аленичев о тренерстве: «Мне неинтересно в команде, которая не ставит задач и находится в таблице 8-12-й. Стараюсь в такие не идти. После 2019-го было много предложений – они не заслуживали внимания»

Гендиректор РУСАДА о деле Валиевой: «Проба была протестирована с очень большой задержкой. Неизвестно, понесла ли стокгольмская лаборатория какое-то наказание»

Головин об отъезде из РПЛ: «Если хочешь расти как игрок, надо ехать, по-любому. Чемпионаты Франции, Испании, Италии сейчас на три головы сильнее российского»

Ротенберг о юных хоккеистах в программе «Красная машина»: «Они просто вынесут Канаду, если так будут развиваться! 5:0 минимум»

Ивич о России: «Не видел такой чистоты ни в одном городе Европы. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить»

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