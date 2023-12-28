Панарин забил победный гол и сделал передачу, став 2-й звездой матча с «Вашингтоном». У него 19+27 в 33 играх

Теги Рейнджерс Вашингтон НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забил победный гол и сделал передачу в игре с «Вашингтоном» (5:1).

Форвард «Рейнджерс» признан второй звездой матча.

Россиянин набрал 46-е (19+27) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 33 игры.

Сегодня за 19:02 (4:13 – в большинстве) у Панарина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 2».

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7 комментариев
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лучший панара
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Панарин в 32 года .Сезон 23/24 33 игр 19 шайб 27 передач 46 очка 19.48 мин
Кросби в 32 года . Сезон 19/20 41 игра 16 шайб 31 передач 47 очков 20.15 мин
Грецки в 32 года. Сезон 92/93 45 игр 16 шайб 49 передач 65 очков
Панарин идет по графику Грецки.
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ПРОСТО КРАСАВЧИК ДАВАЙ ПРОДОЛЖАЙ РАДОВАТЬ НАС И ЕЩЁ ОТОМСТИЛИ ЗА 5-0 ЭТОЙ КОНЧЕНОЙ КОМАНДЕ
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В целом игра скучноватая, бросков очень мало. Вратарь соперника поплыл и начал пропускать с дальних бросков. Артемий конечно молодец, хотя очень показательный момент, когда шайба зашла в зону и соперник набегал и Панара был ближе к шайбе, он просто не поехал, он просто стоял. Короче Артемий на оборону просто забил, поэтому неудивительно что у него показатель минус 4 общий. А в атаке он несомненно креативен
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Панарин - светлая голова!
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Ответ Дима Миронов
команда Идет на первом месте,а показатель полезности минус 4, и всего один бросок за сегодня 😮
И что? Показатель полезности это субъективный показатель, очень часто не отражает реальное положение дел.
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