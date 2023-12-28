Панарин забил победный гол и сделал передачу, став 2-й звездой матча с «Вашингтоном». У него 19+27 в 33 играх

Артемий Панарин забил победный гол и сделал передачу в игре с «Вашингтоном» (5:1).

Форвард « » признан второй звездой матча.

Россиянин набрал 46-е (19+27) очко в текущем чемпионате , всего он провел 33 игры.

Сегодня за 19:02 (4:13 – в большинстве) у 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 2».