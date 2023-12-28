Панарин забил победный гол и сделал передачу, став 2-й звездой матча с «Вашингтоном». У него 19+27 в 33 играх
Артемий Панарин забил победный гол и сделал передачу в игре с «Вашингтоном» (5:1).
Форвард «Рейнджерс» признан второй звездой матча.
Россиянин набрал 46-е (19+27) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 33 игры.
Сегодня за 19:02 (4:13 – в большинстве) у Панарина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 2».
Кросби в 32 года . Сезон 19/20 41 игра 16 шайб 31 передач 47 очков 20.15 мин
Грецки в 32 года. Сезон 92/93 45 игр 16 шайб 49 передач 65 очков
Панарин идет по графику Грецки.