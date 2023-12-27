Жафяров перешел в «Авангард», Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс» в результате трехстороннего обмена
Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ совершили трехсторонний обмен.
Нападающий Семен Кошелев перешел в «Ак Барс» из «Металлурга» в обмен на денежную компенсацию. Форвард казанской команды Дамир Жафяров присоединился к «Авангарду», заключив контракт на срок до конца сезона с возможностью продления.
Нападающий Игорь Гераськин отправляется из омской команды в магнитогорскую. Он подписал контракт до конца сезона-2026/27.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Жафяров провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. На счету Гераськина 15 (5+10) баллов в 42 играх, Кошелев записал в свой актив 14 (4+10) очков в 34 матчах.
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