Жафяров перешел в «Авангард», Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс» в результате трехстороннего обмена

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг переходы КХЛ Дамир Жафяров Семен Кошелев Игорь Гераськин Хоккей

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ совершили трехсторонний обмен.

Нападающий Семен Кошелев перешел в «Ак Барс» из «Металлурга» в обмен на денежную компенсацию. Форвард казанской команды Дамир Жафяров присоединился к «Авангарду», заключив контракт на срок до конца сезона с возможностью продления.

Нападающий Игорь Гераськин отправляется из омской команды в магнитогорскую. Он подписал контракт до конца сезона-2026/27. 

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Жафяров провел 16 матчей и набрал 2 (1+1) очка. На счету Гераськина 15 (5+10) баллов в 42 играх, Кошелев записал в свой актив 14 (4+10) очков в 34 матчах. 
 

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24 комментария
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Ну вообще каждый получил что хотел. Разин таки собрал первую пятерку Северстали у себя.
Бабай увез Жафярова в Омск.
Казань получила работягу Кошелева, поняли что на одних технарях далеко не уедешь
+17
-1
+16
Ответ Metallurg111
Ну вообще каждый получил что хотел. Разин таки собрал первую пятерку Северстали у себя. Бабай увез Жафярова в Омск. Казань получила работягу Кошелева, поняли что на одних технарях далеко не уедешь
значит магнитка превратилась в северсталь
+7
0
+7
Авангард просто взял и собрал новое второе звено. Обменяв только гераськина. Чудесная лига
+11
-5
+6
Ответ Максим Султанов
Пока в плюсе акбарс дальше игра покажет
в этом дедлайне в плюсе Авангард - Юрчо, Прохоркин, Жафяров
+8
-2
+6
Ответ Дмитрий Шелема
в этом дедлайне в плюсе Авангард - Юрчо, Прохоркин, Жафяров
исходя из этого обмена имею ввиду Кошелев стабильный работяга 3-4 звена а жафяров юрчо и прохоркин на бумаге выглядит неплохо но игра покажет
+5
0
+5
Кошелев, блин сядет на банку.
+3
0
+3
У Авангарда просто гений обмена. ахахахаха
+4
-1
+3
Пока в плюсе акбарс дальше игра покажет
+7
-4
+3
Ответ Metallurg111
Ну вообще каждый получил что хотел. Разин таки собрал первую пятерку Северстали у себя. Бабай увез Жафярова в Омск. Казань получила работягу Кошелева, поняли что на одних технарях далеко не уедешь
Согласен полностью, время покажет, но по мне пока Ммг в плюсе (Разин точно знает, что делать с Герой), Кошелев, прям в точку, работяга ещё тот, а вот Жафяров пока «темная лошадка», и по ходу не для меня одного
+3
-1
+2
Интересно конечно как заиграют ребята, попав в команду в середине чемпионата! Просто судить о их игре будут сразу! А результата может и не быть… Но, всё как в песне: «…перемен требуют наши сердца». И вот они! Посмотрим!
+1
0
+1
вот и образовалась новое 2 звено. осталось за малым быстро сыграться!!
+2
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+1
Ответ Vadyan_chel1994
Авангард просто взял и собрал новое второе звено. Обменяв только гераськина. Чудесная лига
А Рейнджерс, например, примерно также не сделали в прошлом году?
+1
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Ответ Dr Gonzo
А Рейнджерс, например, примерно также не сделали в прошлом году?
Примерно как? В нхл есть обмены на деньги?))
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Бабайгард или Аванбаев, по-другому не назвать.
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Судя по этому трейду, Казань не претендует на КГ
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Вот и сказочки конец!!!
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Ответ urec18@mail.ru
значит магнитка превратилась в северсталь
Почему превратилась в Северсталь? Взяли сыгранных между собой игроков. Неплохое сочетание для 3 звена образуют
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Ответ urec18@mail.ru
значит магнитка превратилась в северсталь
Ну так, что одни сталевары, что другие)
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Ответ Vadyan_chel1994
Авангард просто взял и собрал новое второе звено. Обменяв только гераськина. Чудесная лига
В Испании (и ещё много где) обратно чудесная футбольная лига. Реал собирает целые команды даже без обмена Гераськиных. Баскетбольная Евролига вот тоже подписывает нужных игроков просто за деньги. Куда катится мир
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Ответ Приорат70
В Испании (и ещё много где) обратно чудесная футбольная лига. Реал собирает целые команды даже без обмена Гераськиных. Баскетбольная Евролига вот тоже подписывает нужных игроков просто за деньги. Куда катится мир
Сравнивать с другими видами спорта - это сильно. Надеюсь 70 - это не год рождения, иначе есть плохие новости
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Ответ Ыжык
Бабайгард или Аванбаев, по-другому не назвать.
Металлсталь или Северург Разина.
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Ответ Dvmjk
Карт-бланш налицо проходимцу, почти все "звезды" на его попечении, там не только Бабайгард, если обстоятельно. А в частности очевидна зависимость менеджмента от него. Сраное ощущение от того, что нет в Омске тренера, под которого бы подбирали состав - кого набрали, потом также по-шальному посбавляются, отсутствие административной связки тренер-мпнеджмент..
Ага, прости Крылов, мы все прое...
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