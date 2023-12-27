«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Рыковым. Защитник провел 243 матча в КХЛ
Егор Рыков перешел в «Авангард».
Защитник подписал с омским клубом двусторонний контракт, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Рыков – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также он играл за «Северсталь», ЦСКА и «Сочи».
В прошлом сезоне Егор Рыков провел восемь матчей за «Адмирал» в Фонбет чемпионате КХЛ.
В прошедшее межсезонье игрок подписывал пробный контракт с «Нефтехимиком».
В общей сложности Рыков принял участие в 243 матчах в КХЛ и записал на свой счет 52 (5+47) баллов за результативность.
«Авангард» подпишет Рыкова. Защитник провел 243 матча в КХЛ
18 августа Sports.ru
«Нефтехимик» подписал пробные контракты с защитниками Рыковым и Хлыстовым
ВЫВОД: Его ещё в августе планировали подписать в Авангард.