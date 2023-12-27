«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Рыковым. Защитник провел 243 матча в КХЛ

Егор Рыков перешел в «Авангард».

Защитник подписал с омским клубом двусторонний контракт, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Рыков – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также он играл за «Северсталь», ЦСКА и «Сочи».

В прошлом сезоне провел восемь матчей за «Адмирал» в Фонбет чемпионате КХЛ.

В прошедшее межсезонье игрок подписывал пробный контракт с «Нефтехимиком».

В общей сложности Рыков принял участие в 243 матчах в и записал на свой счет 52 (5+47) баллов за результативность.