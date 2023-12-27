«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Рыковым. Защитник провел 243 матча в КХЛ

Теги Авангард переходы КХЛ Егор Рыков Хоккей

Егор Рыков перешел в «Авангард».

Защитник подписал с омским клубом двусторонний контракт, соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Рыков – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также он играл за «Северсталь», ЦСКА и «Сочи».

В прошлом сезоне Егор Рыков провел восемь матчей за «Адмирал» в Фонбет чемпионате КХЛ.

В прошедшее межсезонье игрок подписывал пробный контракт с «Нефтехимиком».

В общей сложности Рыков принял участие в 243 матчах в КХЛ и записал на свой счет 52 (5+47) баллов за результативность.

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6 комментариев
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Это для ВХЛ я надеюсь?
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что за шлак....
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Я так понимаю что спортивный блок понял что за такую работу их скорее всего попрут в межсезонье и решили немного заработать на откатах.
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7 августа Sports.ru
«Авангард» подпишет Рыкова. Защитник провел 243 матча в КХЛ

18 августа Sports.ru
«Нефтехимик» подписал пробные контракты с защитниками Рыковым и Хлыстовым

ВЫВОД: Его ещё в августе планировали подписать в Авангард.
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Думаю это подготовка на следущий сезон или для второго состава под плэй-офф. Ну молодец Курьянов смотрит на будущее .
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За бесплатно его подписали , это как покупка акций , когда уходят в минус они дешёвые .
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