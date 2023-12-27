Канчельскис о Слуцком: «Зачем мне слушать этого Шарика? Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. После завершения карьеры отлично себя чувствую, жизнь бьет ключом»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис ответил на высказывание Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий ответил на критику со стороны Канчельскиса и Александра Мостового: «Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне».

«Чего?! Я себя отлично чувствую после завершения карьеры. У меня жизнь бьет ключом.

Есть прекрасный фильм «Собачье сердце», где персонаж Шарик очень похож на Слуцкого. Зачем мне слушать этого Шарика? Человек никогда не играл в футбол и будет сейчас мне что-то говорить? Ну, это несерьезно, ребята. Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. Меня вообще не трогают его слова», – сказал Канчельскис.

Ранее Канчельскис возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

124 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
он вместе с Царем живёт?
+167
-9
+158
Ну неужели они с Мостом не понимают, как они жалко выглядят, взрослые же люди вроде (
+119
-11
+108
А ты котов пинал, когда он тренировал на высочайшем уровне, так что один-один
+104
-10
+94
Ответ sbvinn
Ну неужели они с Мостом не понимают, как они жалко выглядят, взрослые же люди вроде (
Говорят, мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один (с)
Жванецкий
+66
-1
+65
Ответ Bartez1986
он вместе с Царем живёт?
Питомник кошачий держат 🤣
+39
-4
+35
Судя по высказываниям, Канчельскис и Мостовой на Шарикова больше похожи. Интеллектом не блещут.
+36
-5
+31
Сколько увлекаюсь футболом, не припомню таких игроков, которые настолько кичились бы своим прошлым. Сколько смотрю экспертов из АПЛ и тд, игроки там реально экстра уровня, но никто из них, критикуя, к примеру, Тен Хага, не упоминает то, сколько они играли в футбол и т.д.
Пример облажавшихся ТОП игроков в тренерской профессии масса, из совсем недавних: Невилл, Лэмпард, Анри, Ширер, Скоулз, Давидс, Стоичков, Ван Бастен, и т.д. Всем им, ну, может, кроме Невилла, Мостовой бутсы чистил бы по уровню игры, но понтов столько, будто он Зидан.
Жалкое зрелище.
+33
-2
+31
Лёня красавец , подкинул дрожжей в деревенский туалет )
+36
-6
+30
Ответ Bartez1986
он вместе с Царем живёт?
вместе живут, вместе пьют, вместе интервью дают
+18
-1
+17
От него жена даже к Стасу Михайлову ушла 🤣🤣🤣🤣🤣
+21
-4
+17
Ответ Magmi
А ты котов пинал, когда он тренировал на высочайшем уровне, так что один-один
если бы котов...))))))
+11
-1
+10
Не Шарик, а Шариков , не котов пинал, а с дерева снимал. Великий журнализд пропал в Канчельскисе.
+12
-3
+9
Ответ T622222
От него жена даже к Стасу Михайлову ушла 🤣🤣🤣🤣🤣
Вот даже не пойму кому повезло больше
+9
-1
+8
Алкогольным ключом.
+7
0
+7
Не трогали, не отвечал бы
+6
0
+6
Ответ brno2020
Не тренировал, а играл. А где он играл? )
Канчельскис где играл? Омг
+4
0
+4
Ответ Vir_Cotto
Комментарий скрыт
да ничего не отвечать. ведь он ответил как раз то,о чем говорил слуцкий,что кроме как тыкать всем,каким он классным был игроком,больше нечего сказать или показать,ибо как тренер пустяшка и желудок слуцкого сильнее будет чем он в тренерском плане
+3
0
+3
Ответ senderoluminoso
Интересно Слуцкий когда нибудь оскорблял Мостового или Канчельскиса?
Ему не нужно. Канчельскис и Мостовой прекрасно справляются с этим сами.)
+4
-1
+3
Ответ Алексей Ненахов
Лёня красавец , подкинул дрожжей в деревенский туалет )
Так Лёня ещё сказал, что очень уважает их, как игроков, они величина. И поэтому не накидывает по максимуму)))
+3
0
+3
Вас запомнят как двух предателей в 1994 году. Слуцкий для рос ыутбола сделал несоизмеримо больше чем вы с Мостовым. В клубах вы блистали, а на сборную и ее болельщиков было плевать. Только шкурные интересы.
+4
-1
+3
Похоже, сюжет индийского фильма сбывается, и Мостовой нашёл своего пропавшего в младенчестве брата...
+3
0
+3
"Меня вообще не трогают его слова"
Верю!
+2
0
+2
Канчельскис - негодяй. Письмо 14-ти все помнят. А игрок и тренер - разные профессии, разве это не понятно?
+2
0
+2
А на каком уровне играли Арсен Венгер, Лучано Спалетти и Маурицио Сарри? Так, ради интереса, интересно мнение Канчельскиса о них. Алекс Фергюсон тоже не был игроком топ-уровня, если что
+2
0
+2
Ответ кэпко
вместе живут, вместе пьют, вместе интервью дают
И бьют друг друга ключами
+2
0
+2
Моуринью тоже играл мизер, Нагельсманн карьеру завершил в 21 год, Сакки не играл на проф уровне, чего они им предъявы кинуть не могут?)
+3
-1
+2
Интересно Слуцкий когда нибудь оскорблял Мостового или Канчельскиса?
+2
0
+2
Считаю, что этих троих - Слуцкого, Мостового и Канчельскиса очень не хватало на вечеринке Ивлеевой. Иного способа их отменить не вижу.
+2
0
+2
2 шута)
+5
-3
+2
Ответ Vir_Cotto
Комментарий скрыт
Просто сказать, что не тренировать ещё не значит не жить, без всяких оскорблений с намёками на трагическое для Слуцкого событие (когда тот завершил карьеру из-за травмы, которую получил при спасении кошки)
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий