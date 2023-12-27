Канчельскис о Слуцком: «Зачем мне слушать этого Шарика? Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. После завершения карьеры отлично себя чувствую, жизнь бьет ключом»

Андрей Канчельскис ответил на высказывание Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий ответил на критику со стороны и Александра Мостового: «Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне».

«Чего?! Я себя отлично чувствую после завершения карьеры. У меня жизнь бьет ключом.

Есть прекрасный фильм «Собачье сердце», где персонаж Шарик очень похож на Слуцкого. Зачем мне слушать этого Шарика? Человек никогда не играл в футбол и будет сейчас мне что-то говорить? Ну, это несерьезно, ребята. Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. Меня вообще не трогают его слова», – сказал Канчельскис.

Ранее Канчельскис возглавил «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

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