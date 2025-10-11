Дмитрий Губерниев: «Батраков – лучший футболист России! Это ясно всем!»
Дмитрий Губерниев не считает Максима Глушенкова лучшим игроком страны.
«Батраков – лучший футболист России! Здесь и сейчас!
Это ясно всем!» – написал комментатор «Матч ТВ».
Батраков дал издали – и Россия обыграла участника ЧМ-2026. Оба гола – из «Локо»
Как вам дерби?22642 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
