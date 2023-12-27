Канчельскис о Слуцком: «Он Шариков по Булгакову. Что он там гавкает, кто он такой вообще? Он должен молчать и слушать»

Андрей Канчельскис сравнил Леонида Слуцкого с героем повести «Собачье сердце».

Ранее Слуцкий высказался о критике Канчельскиса и Александра Мостового: «Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне».

«Кто он такой вообще, чтобы рот открывать? Где он играл, что он вообще видел в этой жизни и в футболе? Что он там гавкает, раскрывает рот свой?

По Булгакову он Шариков. Он должен молчать и слушать», – сказал Канчельскис.

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