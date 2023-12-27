Канчельскис о Слуцком: «Он Шариков по Булгакову. Что он там гавкает, кто он такой вообще? Он должен молчать и слушать»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Андрей Канчельскис книги Спорт-Экспресс контент Футбол

Андрей Канчельскис сравнил Леонида Слуцкого с героем повести «Собачье сердце».

Ранее Слуцкий высказался о критике Канчельскиса и Александра Мостового: «Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне».

«Кто он такой вообще, чтобы рот открывать? Где он играл, что он вообще видел в этой жизни и в футболе? Что он там гавкает, раскрывает рот свой?

По Булгакову он Шариков. Он должен молчать и слушать», – сказал Канчельскис.

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45 комментариев
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Им бы с Мостовым алкострим замутить
+79
-2
+77
Вот уж действительно не трогай ##### и не будет неприятных запахов.
+41
-1
+40
Ответ Beast
Им бы с Мостовым алкострим замутить
мне кажется, мы все уже давно зрители, принудительно
+28
0
+28
Зуб даю, что Канчельскис не понимает, кто такой Шариков. Услышал наверно где-то, как кого-то шариковым обзывали, вот и повторяет.
+27
0
+27
Я вот поражаюсь: откуда столько злобы?
+19
0
+19
Вот это двух алкашей порвало
+16
-1
+15
А кто ты такой, чтобы его затыкать? Человек, к слову, даже сборную страны тренировал. А твой уровень - Кыргызстан. Вот и чекань там свой мячик молча.
+12
-1
+11
Ответ Po onhyck Regards
Вот уж действительно не трогай ##### и не будет неприятных запахов.
так его никто не трогал, а он все равно врняет
+8
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+7
Какая-то у Канчельскиса зацикленность на животных 😑
+6
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Рано они начали бухать))
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Ответ Угараю_с_вас
Рано они начали бухать))
А они прерывались?)
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Хватит уже постить это быдло
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во подорвало, приятно смотреть
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Судя по остроте ответной реакции Слуцкий угодил в самую больную точку.
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Сцепились как то жаба с гадюкою.......но как бы мне не были омерзительны оба персонажа,я тут на стороне Слуцкого, он по крайней мере не боится что то делать, а не сидеть на лаврах былой славы
+4
0
+4
Жалкий кусок гoвнa
+5
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Ну понятно, в чемпионате Кыргызстана межсезонье, мсье Канчельскис может бухать посреди недели (что успешно и делает, похоже)
+3
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Канчельскис: "Что он там гавкает? Гав-гав-гав!!!" А, извините, это уже я гавкаю.
+3
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Если Лёня - Шариков, то Канчелла - явно Клим Чугункин.
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0
+3
спортс как канализация тащит в себя всю вкуснятину с интернет-простор.
Хотя, судя по кол-ву комментариев, такое пользуется здесь спросом.
+3
-1
+2
Вот это его бомбануло+ещё видно пьёт
+2
0
+2
Ужас, как так говорить можно? Свод репутацию так закапывать. Надеюсь Слуцкому хватит ума не отвечать больше.
+2
0
+2
Отвратительные товарищи, что этот, что Мостовой...
+2
0
+2
Я, конечно, всё понимаю, но гавкать в российском футболе это прерогатива Газзаева.
+2
0
+2
Значит сильно обоих за больное задело, судя по реакции. Видимо Слуцкий в точку попал
+2
0
+2
Ответ Remedy
А они прерывались?)
Тоже верно ))
+1
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+1
Вот это разрыв! Это на месяц, минимум, полыхать будет.
Слуцкому удачи в Китае и так держать!
+2
-1
+1
А я то думал бредятины поубавится на спортсе в связи с назначением Канчельскиса. Ага щас
+1
0
+1
Ответ Beast
Им бы с Мостовым алкострим замутить
Куда скидывать донат?
+1
0
+1
"должен молчать и слушать".

Терминологией самого же Канчельскиса: ты кто такой, чтобы такие условия кому-то ставить?
+3
-2
+1
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