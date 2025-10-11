«Я не Роналду, братан». Марез подтвердил, что ЧМ-2026 станет последним для него

Рияд Марез подтвердил, что ЧМ-2026 станет последним для него.

«Я не Роналду, братан», – ответил хавбек с отсылкой к тому, что Криштиану в 40 лет собирается сыграть на турнире.

«Я сделаю все, чтобы представить Алжир наилучшим образом». Мы гордимся быть частью этой страны», – сказал Марез .

Напомним, Алжир ранее отобрался на ЧМ-2026.