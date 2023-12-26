Смолов обозвал фаната «нищетой», «дискриминация» в «Ак Барсе», Дзюба спел про «Зенит», читатели Sports.ru назвали Медведева спортсменом года, более 1,5 млн Fan ID и другие новости

1. Разборка дня: Смолов назвал фаната «нищетой», ответив на претензию по поводу невыполненного обещания выиграть Кубок России. Кстати, вы знали, какой тренер научил Федора обрабатывать мяч вперед?

2. В «Ак Барсе» неспокойно – представитель Жафярова и Евсеева хочет расторгнуть контракты игроков из-за «дискриминации». При этом претензии у агента хоккеистов не к казанскому клубу, а к Зинэтуле Билялетдинову, который «хочет замордовать пацанов». «Ак Барс» своего тренера поддержал, подчеркнув, что «не предпринимает никаких противозаконных действий» в отношении обоих игроков.

3. Дзюба на вечеринке спел песню «Ленинграда» про «Зенит», выложив ролик в соцсетях. «Локомотив» отреагировал, опубликовав свое видео со словами «Старайтесь лучше подбирать песни». Валерий Филатов не видит проблем в том, что игрок «Локо» поет такие песни, а Властимил Петржела добавил, что Дзюба уже в любом случае «больше шоумен, чем футболист».

4. В голосовании пользователей Sports.ru «Лучший спортсмен России-2023» победу одержал Даниил Медведев, опередивший Никиту Кучерова и Ислама Махачева.

5. РПЛ сообщила, что Fan ID оформили 1,588 миллиона человек, из них 275,5 тысячи – дети. Более 1,5 миллиона зрителей посетили матчи первой части сезона РПЛ. Клубы и участники турнира заплатили 4,805 млн рублей штрафов.

6. В КХЛ ЦСКА проиграл «Салавату» – это четвертое подряд поражение армейцев. СКА в третий раз в сезоне победил «Динамо». Все результаты игрового дня – здесь.

7. «Нью-Йорк» победил «Милуоки» благодаря 38 очкам Брансона в традиционный рождественский день НБА, «Денвер» обыграл «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

8. «Ман Сити» лидирует в клубном рейтинге УЕФА, «Бавария» и «Реал» – в топ-3. «Зенит» – единственный представитель России в топ-100.

9. Солистка группы «Аигел» Айгель Гайсина репостнула видео с номером Камилы Валиевой под песню «Пыяла»: «😍😍😍».

10. Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие «любительский спорт».

11. Загитова выложила «кружок» с комиком Игорем Джабраиловым. Ждем новый проект с Алиной?

12. Джуд Беллингем возглавил рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Цитаты дня

Елена Вайцеховская: «Мотивация Трусовой всегда заключалась в том, чтобы быть первой. Попробуйте ответить: в чем Саша может быть первой сейчас?»

Зарема Салихова: «За 2 года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно. После отстранения мечта о победах в еврокубках стала несбыточной»

Евгения Медведева: «Спортсмены – это люди, которые матерятся как сапожники. Невозможно дойти до ЧМ и Игр с отношением: «Упала на попку? Как жаль»

Салах поздравил фанатов с Рождеством: «Мы встречаем его с очень тяжелым сердцем из-за жестокой войны на Ближнем Востоке. Пожалуйста, не привыкайте к страданиям семей в Газе»

Ивич о бомбардировках Югославии: «Бывало, снарядов столько – ночью казалось, что на улице день. Это шрам на нашем сердце, большая несправедливость. Хочется верить, что мир начал меняться к лучшему»