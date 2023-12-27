Слуцкий о Мостовом и Канчельскисе: «Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне»

Леонид Слуцкий высказался об Александре Мостовом и Андрее Канчельскисе.

Оба экс-футболиста неоднократно критиковали Слуцкого. Канчельскис недавно сказал: «Кто считает Россию нефутбольной страной? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить». Мостовой говорил: «С Леонидом все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН попал в футбол».

«Когда некоторые Мостовые говорят: «Слуцкий пирожки ел, а я в футбол играл» – это чуть-чуть не так, мягко выражаясь.

Есть футболисты, которые считают, что если ты был величайшим футболистом, ты автоматически все знаешь в футболе, все понимаешь. И когда им все люди, которые приходят в Высшую школу тренеров или академию тренерского мастерства, говорят: «Блин, это вообще другое», они им не верят.

Они два очень больших игрока. Надо быть объективным: и Канчельскис, и – лучшие, может быть, футболисты в своем поколении, величайшие. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась. И, как они любят говорить, «люди не из мира футбола»...

Что значит «люди не из мира футбола»? Я с 9 лет занимался футболом, с 22 лет я тренер, с 34 лет я главный тренер в командах и зарубежных. У меня опыт почти 20 лет только на топовом уровне. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл. И он говорит: «Я там 25 лет в футболе». Ну и я с 9 лет в футболе.

Это большие футболисты, которые, к сожалению, не смогли стать тренерами в силу разных причин. Представляешь, что происходит в голове Мостового или Канчельскиса, которые лучше почти всех в мире играли в футбол? А тут я еще что-то со своим языком скажу не раз и не два. Мне, если честно, жаль. Я не расхечляю как могу, по полной. Если бы расчехлил, было бы очень тяжело», – сказал .

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