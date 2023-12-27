Слуцкий о Мостовом и Канчельскисе: «Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис Футбол

Леонид Слуцкий высказался об Александре Мостовом и Андрее Канчельскисе.

Оба экс-футболиста неоднократно критиковали Слуцкого. Канчельскис недавно сказал: «Кто считает Россию нефутбольной страной? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить». Мостовой говорил: «С Леонидом все давно понятно. Человек сидит без работы и с помощью такого юмора и КВН попал в футбол».

«Когда некоторые Мостовые говорят: «Слуцкий пирожки ел, а я в футбол играл» – это чуть-чуть не так, мягко выражаясь.

Есть футболисты, которые считают, что если ты был величайшим футболистом, ты автоматически все знаешь в футболе, все понимаешь. И когда им все люди, которые приходят в Высшую школу тренеров или академию тренерского мастерства, говорят: «Блин, это вообще другое», они им не верят.

Они два очень больших игрока. Надо быть объективным: и Канчельскис, и Мостовой – лучшие, может быть, футболисты в своем поколении, величайшие. Но, когда у них закончилась карьера, у них и жизнь, по существу, закончилась. И, как они любят говорить, «люди не из мира футбола»...

Что значит «люди не из мира футбола»? Я с 9 лет занимался футболом, с 22 лет я тренер, с 34 лет я главный тренер в командах РПЛ и зарубежных. У меня опыт почти 20 лет только на топовом уровне. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл. И он говорит: «Я там 25 лет в футболе». Ну и я с 9 лет в футболе.

Это большие футболисты, которые, к сожалению, не смогли стать тренерами в силу разных причин. Представляешь, что происходит в голове Мостового или Канчельскиса, которые лучше почти всех в мире играли в футбол? А тут я еще что-то со своим языком скажу не раз и не два. Мне, если честно, жаль. Я не расхечляю как могу, по полной. Если бы расчехлил, было бы очень тяжело», – сказал Слуцкий.

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31 комментарий
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Лёня разложил по факту
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+94
браво Леня
+47
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+44
на самом деле очень тупая тема, кто играл, кто не играл, утомила уже.
пусть они все поженятся друг на друге и пропадут из медиапространства
+31
-3
+28
Ответ suka1989
Лёня разложил по факту
Но не "расчехлил".
+13
0
+13
Всё правильно сказал. Тот же Мостовой был хорошим игроком, но когда игрок закончился в силу возраста, то закончилось и все остальное. Сейчас Мостовой забавный фрик, не более того.
+11
0
+11
Прав на все сто. Но Мостовой и Канчельскис опять будут орать, что Слуцкий никто.
+11
-2
+9
Ответ KMR
Комментарий скрыт
Так Канчельскис как тренер даже не тренеришка. Причем здесь игровая карьера ?
+7
0
+7
Канчельскис хоть пытался. Да, не очень успешно, но пытался честно.
+6
0
+6
Это вызов, Леонид Викторович. Мостовой теперь каждое поражение будет смаковать.
Банальная зависть Андрея и Александра. Никто их тренировать не зовёт. У Мостового даже лицензии нет. Им только остаётся плеваться во всех желчью.
+4
0
+4
Лёня человек которого уважаешь , даже после его зашквара с Дзюбой , огромный тренерский обычно , много успехов, команду содержит в Самаре , а кто такие канчельских и мостовой ,шуты клоуны на потеху публике , хотя были великолепные футболисты ((
+4
-1
+3
Ответ ArnoNeputevy
Л.Слуцкий - о себе: "Был неплохой тренер. Но когда у него прервалась карьера, прервалась и жизнь: развод с женой, всякие тусовки, неприличные выходки, потеря репутации. Теперь пытается возродиться, но вряд ли получится".
Почему не получится ? Думаешь в Китае есть дело до этого?
+3
0
+3
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Но не "расчехлил".
Пушка заряжена, но не стреляет
+3
0
+3
Футболист и тренер футбольные это разные профессии. Что бы стать тренером даже хорошим не обязательно в футбол играть профессионально. Наличии игры в профессиональном футболе не даёт никакого преимущества. Просто если ты варишься в этой сфере то большая вероятность будешь дальше работать в этой сфере.
+1
0
+1
Не знаю, почему меня не берут в Майкрософт - я всю жизнь за компом
+1
0
+1
Ответ ArnoNeputevy
Л.Слуцкий - о себе: "Был неплохой тренер. Но когда у него прервалась карьера, прервалась и жизнь: развод с женой, всякие тусовки, неприличные выходки, потеря репутации. Теперь пытается возродиться, но вряд ли получится".
У него больше шансов возродиться чем у Мостового стать главным тренером клуба РПЛ,если только какой то сумасшедший не позовет Мостового.
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Ответ Pucheslav
Так Канчельскис как тренер даже не тренеришка. Причем здесь игровая карьера ?
Так и Слуцкий уже давно не тренеришка,а журналишка
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Ответ suka1989
Лёня разложил по факту
После ЦСКА Лёня не тренировал уже далеко не каком топ уровне.
По какому факту он там что разложил?
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Ответ Александр Толмаков
у всех троих карьеры в прошлом. что осталось? пиписьками меряться 🤗
Ну Леонид всегда найдет команду в Рпл , опыт все же большой
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всё верно
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Ох сейчас у царя палыхнет! Можно будет на его тяге ракету с Байконура запускать🤣🤣🤣
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Мостовой негодует)
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у всех троих карьеры в прошлом. что осталось? пиписьками меряться 🤗
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Канчельскиса в отличии от Слуцкого никто не позвал попробовать в чемпионшипе , несмотря на его известность там
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А про назначение Канчельскиса на пост тренера киргизского МЮ фейк что ли?
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Да там всё вью классное. Сейчас полыхать будет месяц точно у кого-то)
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Из Канчельскис думаю мог бы получится неплохой спортивный директор
Но видимо ему не в интерес это занятие

А Мостовой прирожденный эксперт на ТВ , веселье с ним льётся через край
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Согласен. Слуцкий красава!
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