Нагельсманн про 4:0 с Люксембургом: «Не все идеально, могли забить больше. Соперник сидел глубоко, нелегко создавать моменты, когда все игроки соперника в штрафной»

Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с Люксембургом (4:0).

«Не все было идеально, но многое мы сделали правильно. Желание определенно было, хотя мы могли забить больше. Соперник сидел глубоко, а после удаления – еще глубже. Когда играешь против команды, которая так глубоко сидит, наличие еще одного игрока не имеет значения.

В итоге мы заслужили победу, которая была очень нужна. Мы хорошо прессинговали и быстро вернули мяч. Не всегда легко создавать моменты, когда все игроки соперника находятся в штрафной», – сказал тренер сборной Германии .