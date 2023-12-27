Дзюба снялся с Деревянко в фильме «Конец Славы» от режиссера «Бабушки легкого поведения»

Артем Дзюба поучаствовал в съемках новой комедии.

Нападающий « » сыграл одну из ролей в фильме «Конец Славы». Также в нем снялись Павел Деревянко, Сергей Чирков и другие актеры.

Режиссером выступил Марюс Вайсберг, известный по кинолентам «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона».

«Избалованный актер теряет все: теперь нет ни контрактов, ни популярности, даже родные люди отворачиваются от него. Кто-то посчитал бы, что это конец, но не Слава. Вместе со своим агентом он решается на авантюру, способную оживить карьеру. Надо лишь похоронить себя заживо», – говорится в описании трейлера «Конца Славы».

В эпизоде трейлера герой Максима Лагашкина говорит Дзюбе: «Вот такая у нас тяжелая профессия, брат. Это тебе не в футбол играть».

Изображение: кадр из трейлера

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