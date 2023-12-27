Дзюба снялся с Деревянко в фильме «Конец Славы» от режиссера «Бабушки легкого поведения»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу кино Футбол

Артем Дзюба поучаствовал в съемках новой комедии.

Нападающий «Локомотива» сыграл одну из ролей в фильме «Конец Славы». Также в нем снялись Павел Деревянко, Сергей Чирков и другие актеры.

Режиссером выступил Марюс Вайсберг, известный по кинолентам «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона».

«Избалованный актер теряет все: теперь нет ни контрактов, ни популярности, даже родные люди отворачиваются от него. Кто-то посчитал бы, что это конец, но не Слава. Вместе со своим агентом он решается на авантюру, способную оживить карьеру. Надо лишь похоронить себя заживо», – говорится в описании трейлера «Конца Славы».

В эпизоде трейлера герой Максима Лагашкина говорит Дзюбе: «Вот такая у нас тяжелая профессия, брат. Это тебе не в футбол играть».

Изображение: кадр из трейлера

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55 комментариев
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Дзюба и Деревянко-ударная доза блеватрона, можно было и Петрова до кучи к ним 🥴
+34
-12
+22
Ответ No Name
Дзюба и Деревянко-ударная доза блеватрона, можно было и Петрова до кучи к ним 🥴
Деревянко прикольный чел. Домашний арест например вообще можно пересматривать.
+31
-9
+22
Дзюба и сам в своем роде деревянко.
+11
-1
+10
Славик,не *****
+12
-4
+8
Дзюбе мало своего конца, решил Вячеслава привлечь?
+9
-3
+6
очередной тупой фильм, от бездарного режиссера, с посредственными актерами и Дзюбой.
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Теперь точно можно не смотреть.
+6
0
+6
Ответ xQcoW
Если это быдло там, то это говорит о плохом качестве фильма
Да там в общем-то имя режиссёра уже вполне красноречиво говорит о качестве фильма.
+4
0
+4
Вайсберг в своем роде гений, что не снимет, то первосортная ##### получается.
+3
0
+3
Ответ Птюч, Ёж.
Деревянко прикольный чел. Домашний арест например вообще можно пересматривать.
Тут главное всё и всех обосрать
+5
-2
+3
Ответ GerbertS
Дзюбе мало своего конца, решил Вячеслава привлечь?
Надеюсь фильм про Фетисова
+3
0
+3
Ну фильм про конец Дзюбе самое оно..)
+2
0
+2
Ответ sintenced
Дзюба и сам в своем роде деревянко.
Если Дзюба деревянко, то страшно представить, кто тогда остальные.
+2
0
+2
Ответ Птюч, Ёж.
Деревянко прикольный чел. Домашний арест например вообще можно пересматривать.
Домашний арест - топ. Первый наш сериал, который я смотрел с удовольствием. После него открыл для себя много классных отечественных сериалов.
+2
0
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По сюжету кто то весь фильм бухает?)
+1
0
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"Гитлер капут" - одна из самых грязных и низкопробных "комедий", которую я смотрел. Очень жаль, что в те времена не отменяли актёров (как сейчас), которые снимались в подобной шляпе. Там прям просилось с каждым провести беседу и проверить на уплату налоги, например.
+6
-5
+1
Ответ Homelender_666
Домашний арест - топ. Первый наш сериал, который я смотрел с удовольствием. После него открыл для себя много классных отечественных сериалов.
да, научились и у нас снимать. Причем разное кино.
+1
0
+1
Ответ No Name
Дзюба и Деревянко-ударная доза блеватрона, можно было и Петрова до кучи к ним 🥴
Деревянко то чем не угодил ? Красавчик вообще
+5
-4
+1
две деревяшки в одном месте, прикольно, чо
+2
-1
+1
Ответ Азамат011989
Заканчивается второй год СВО, но на эту тему фильмы не снимаются (почти), но зато, на очередной "шедевр" от господина Вайсберга, деньги всегда найдутся
Почему это не снимаются. Есть фильм на эту тему "Лучшие в аду".
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Ну а что? Чувак, сыгравший у Вайсберга Наполеона, вообще президентом страны стал, может и у артемона подобные амбиции есть
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Сошлись все звёзды для зашквара
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«Тупой и ещё тупее. Конец славы»
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Ответ Стахович
Славик,не *****
👍👍👍
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Ответ Студия Просторы
Беспринципные?))
Да
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Ответ Стахович
Славик,не *****
Беспринципные?))
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Можно передëрнуть
. А как отметить? А уже никак. Артём вышел в тираж.. 🤣
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Похоже неплохой фильмец (и режиссер отличный), веселый, с черным юмором, жизнерадостный, и самое главное очень своевременный)))
Надо будет сходить (с фляжечкой))
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Погребенный заживо фильм на эту тему был же вроде, с ноткой веселья преподнесли, молодцы конечно, но что там Деревянко в гробе делать будет, чтобы веселить зрителя?
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Интересно, Дзюбе знал название фильма, когда на роль согласился?) Все-таки хотелось бы, чтобы он еще поиграл успешно за Локо)
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