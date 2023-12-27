Валиева о допинговом скандале: «Я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной»

Фигуристка Камила Валиева высказалась о своем допинговом деле.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Об этом стало известно после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Участники командного турнира все еще не получили медали из-за расследования дела Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести решение по делу россиянки в январе 2024 года.

– На сегодняшний момент ваши самые большие соревнования — это Олимпиада в Пекине. Как вы проживаете всю эту историю с допинговым скандалом?

– И по сей день я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной. Сначала было очень тяжело. Сейчас уже появились внутренние силы спокойнее относиться к этому событию, хотя меня все время к нему возвращают.

– В январе же будет слушаться ваше дело.

– Сколько раз его переносили… хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии. Когда ты не понимаешь, что ждет тебя в будущем, это очень неприятно.

– , ваш тренер, поддержала вас в сложный момент?

– Да, насколько могла, – сказала .