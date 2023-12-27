Валиева о допинговом скандале: «Я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной»
Фигуристка Камила Валиева высказалась о своем допинговом деле.
Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Об этом стало известно после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Участники командного турнира все еще не получили медали из-за расследования дела Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести решение по делу россиянки в январе 2024 года.
– На сегодняшний момент ваши самые большие соревнования — это Олимпиада в Пекине. Как вы проживаете всю эту историю с допинговым скандалом?
– И по сей день я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной. Сначала было очень тяжело. Сейчас уже появились внутренние силы спокойнее относиться к этому событию, хотя меня все время к нему возвращают.
– В январе же будет слушаться ваше дело.
– Сколько раз его переносили… хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии. Когда ты не понимаешь, что ждет тебя в будущем, это очень неприятно.
– Этери Тутберидзе, ваш тренер, поддержала вас в сложный момент?
– Да, насколько могла, – сказала Валиева.
Выставили идиотом на всю страну ( спасибо защитничкам Камилы) только ленивый не поглумился
Над его чашкой
Или наши пары. Да, китайцам уступили на их родине, но тем не менее?
Я понимаю, если бы о мальчиках речь шла, но в ЖО у нас все девочки были претендентами на золото. К чему такая избирательность?
Но увы....
А то, что ребята золота заслуженного скорее всего лишатся, это так, мелочи жизни.
Или это всем показалось?
МОК сами видео отправляли? Я далеко не фанат Баха, но, простите, вы перегибаете.
И да, почему должна быть церемония награждения спортсменки, у которой нашли допинг? Это попирает все спортивные принципы.
Проверено Зубковым, олимпийским чемпионом на территории России.