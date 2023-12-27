Валиева о допинговом скандале: «Я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева высказалась о своем допинговом деле.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин в декабре 2021 года. Об этом стало известно после победы сборной России с Валиевой в составе в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Участники командного турнира все еще не получили медали из-за расследования дела Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести решение по делу россиянки в январе 2024 года. 

– На сегодняшний момент ваши самые большие соревнования — это Олимпиада в Пекине. Как вы проживаете всю эту историю с допинговым скандалом?

– И по сей день я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной. Сначала было очень тяжело. Сейчас уже появились внутренние силы спокойнее относиться к этому событию, хотя меня все время к нему возвращают.

– В январе же будет слушаться ваше дело. 

– Сколько раз его переносили… хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии. Когда ты не понимаешь, что ждет тебя в будущем, это очень неприятно.

Этери Тутберидзе, ваш тренер, поддержала вас в сложный момент?

– Да, насколько могла, – сказала Валиева

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140 комментариев
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Так себе выглядит эта позиция жертвы, с учётом того, что в самом начале никто не отрицал допинг, сначала говоря про дедушку, потом про массажисток с фанатами. Особенно в свете того, что у остальных сборников ничего не нашли.
+105
-40
+65
Несправедливость в чем что тебя поймали или в том что поймали поздно или в том что 2 года нет решения и огромное количество спорменов без медалей или в том что тебя суют везде и осыпали контрактами и деньгами пока ты нахошься под допинговым делом. А всего то надо было дождаться решения КАС
+97
-37
+60
В каком ещё подвешенном состоянии? Ты же в рекламе GJ представляешься как Олимпийская чемпионка.
+57
-12
+45
Ну какая несправедливость? Допинг в пробу же не ветром надуло. Камиле еще повезло, что CAS в принципе допустил ее до личного турнира, не будь она защищенным лицом - отправилась бы в Москву следующим же рейсом. Несправедливость произошла с членами командника, особенно с коллегами Валиевой, которые, вероятно, так и не получат свои честным образом заработанные медали.
+57
-19
+38
Остальным участникам командника ещё несправедливее.
+55
-21
+34
Несправедливость произошла в отношении дедушки , человека который не при делах
Выставили идиотом на всю страну ( спасибо защитничкам Камилы) только ленивый не поглумился
Над его чашкой
+36
-10
+26
А как допинг попал в пробу? Если триметазидин не принимала и проба чистая, доказывай это.
+35
-17
+18
Ответ Владимир Георгия
Комментарий скрыт
Злость можно понять. Во-первых, многие устали от допинговых историй после ОИ 2014, и надеялись, что в этом плане будут наводить порядок, а тут как обухом по голове, да еще и кто, 15 летняя звездочка ФК, ученица Тутберидзе. Во-вторых, все их поведение после, типа мы ничего не знаем, ничего не скажем, может дедушкин стакан, может мороженка, все эти капюшоны, объявления себя Олимпийскими чемпионками. Да, это разозлит любого адекватно мыслящего человека.
+23
-5
+18
комментарии - просто клоака какая то
+38
-21
+17
История с Валиевой, действительно, несправедливость. Но есть нюанс.
+20
-6
+14
Не нужно было пить жидкость деда и принимать допинг, Камила.
+28
-15
+13
Пожалуй это самая большая несправедливость за всю историю женской одиночки. Все должно было быть не так, но взрослые дяди и тети играют в свои игры.....а Ками оказалась не в то время не в том месте. Не думаю, что в произошедшем есть ее вина.
+31
-18
+13
Так не надо было юристам со стороны Валиевой дело затягивать и подвешенного состояния давно бы не было
+26
-13
+13
Ответ Владислава Крюкова
Комментарий скрыт
Стесняюсь спросить, а как МОК и ВАДА травили? Сказали, что не хотят допускать спортсмена с положительной допинг-пробой на личные соревнования, но в итоге пустили? Вот же ж тираны.
+19
-7
+12
Лучшая защита - это нападение, Валиева решила поддавить суд. Что ж, посмотрим
+28
-16
+12
Ахаха, эту часть про несправедливость походу вырезали из интервью. Заходил на него 20 минут назад - она там ещё была)
+12
-3
+9
Ответ aleshon
Комментарий скрыт
Берегите свое здоровье, у вас проблемы.
+10
-1
+9
Вот только никаких санкций никому не будет за то, как это сделали и "защищенное лицо", сразу слили и обделали все соревнования
+7
0
+7
Ответ Марьяж
Комментарий скрыт
А чем так интересна именно Камила? Аня взяла золото, Саша - серебро, они не интересны были?

Или наши пары. Да, китайцам уступили на их родине, но тем не менее?

Я понимаю, если бы о мальчиках речь шла, но в ЖО у нас все девочки были претендентами на золото. К чему такая избирательность?
+13
-6
+7
Ответ БезызбежноНаКрасный
Да уж, золотая поговорка ведь есть "промолчи - за умного сойдёшь". Но увы.
Вот и промолчи...
Но увы....
+7
-1
+6
Ответ Ezhevika33
Остальным участникам командника ещё несправедливее.
Это никого не волнует, все переживают за бедную Камилу.

А то, что ребята золота заслуженного скорее всего лишатся, это так, мелочи жизни.
+11
-5
+6
Но в самом интервью по ссылке этих слов нет.
+9
-3
+6
Ответ Anna Stefan
Все люди тоже так считают. Хорошо, что Камила это знает и понимает, чего стоят некоторые комментарии в интернетах и кто их пишет.
За всех не говорите, ладно?)
+15
-9
+6
Ответ Владислава Крюкова
МОК и ВАДА никуда её не допускали. Вада слили информации о защищённом лице в СМИ. В МОК в СМИ прям с заседаний видео отправляли. Что это? Отмена церемонии, если спортсменка попадет на пьед и сообщение об этом не лично спортсменка, а через табло, это что?
Подождите, что значит не допускали? Камила посещала тренировки, каталась на индивидуальных, короткую выиграла, заняла 4 итоговое место.

Или это всем показалось?

МОК сами видео отправляли? Я далеко не фанат Баха, но, простите, вы перегибаете.

И да, почему должна быть церемония награждения спортсменки, у которой нашли допинг? Это попирает все спортивные принципы.
+7
-2
+5
Я надеюсь только, что решение будет в ее пользу. Это не восстановит несправедливого отношения со стороны коллег по цеху и многих, многих других, но такой талант просто не может остаться не отмеченным. Будет слишком грустно, если все закончится вот так.
+13
-8
+5
Ответ mbauer
Насчёт несправедливости абсолютно согласен. Если не жрала - то о чем вообще речь. Если жрала, то явно не сама и ребенок (тогдашний) 100% не знал и не мог знать, что жрёт. В любом случае это несправедливость.
Вы простите, конечно, но любой спортсмен уровня Камилы в 15 лет прекрасно знает, что и как он ест. Поэтому и бутылки с водой никто нигде не оставляет.
+8
-3
+5
про «самую большую несправедливость» в интервью ни слова. это додумка автора? зачем приписывать спортсмену слова, которые он не говорил?
+10
-5
+5
Ответ Anna Stefan
Все люди тоже так считают. Хорошо, что Камила это знает и понимает, чего стоят некоторые комментарии в интернетах и кто их пишет.
Лихо вы за всех решили.
+10
-6
+4
Ответ stella88
Но в самом интервью по ссылке этих слов нет.
На сайте могли подчистить первое предложение. Политика партии.
+8
-4
+4
Ответ Sergio Grullo
Да уж. Получается заведомо ложная реклама. Ни в какой реальности Валиева нигде никогда не будет числится Олимпийской чемпионкой. Ни в какой статистике, во веки веков.
После решения вполне может подать иск в Мосгорсуд о непризнании решения иностранного суда (CAS) на территории России. И даже этот иск может быть коллективным.
Проверено Зубковым, олимпийским чемпионом на территории России.
+4
0
+4
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