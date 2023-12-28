Кучеров забил 300-й гол в НХЛ – «Флориде». У него 24+34 в 35 матчах сезона

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров забросил 300-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.

Форвард «Тампы» отличился в матче с «Флоридой» (2:3) и был признан третьей звездой.

Всего за карьеру в лиге россиянин набрал 787 (300+487) очков в 679 играх.

В 35 матчах текущего сезона на его счету 58 (24+34) баллов.

Сегодня за 19:31 (3:44 – в большинстве) у Кучерова 6 бросков в створ ворот, полезность – «0».

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6 комментариев
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Никиту с юбилеем
Тампа все еще играет очень нестабильно
Главное Кучу держать уровень , без его ТАКОЙ игры будет все плохо
+8
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+8
Очень могуч Куч!
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Куч Могуч!
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Красавчик!!
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Как здесь любят писать: лучший в мире, на данный момент!)
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Куч в своём репертуаре: сам начал атаку, спокойно ехал к воротам.. и спокойно добил после броска Витьки)
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