Никита Кучеров забросил 300-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.

Форвард « » отличился в матче с «Флоридой» (2:3) и был признан третьей звездой.

Всего за карьеру в лиге россиянин набрал 787 (300+487) очков в 679 играх.

В 35 матчах текущего сезона на его счету 58 (24+34) баллов.

Сегодня за 19:31 (3:44 – в большинстве) у 6 бросков в створ ворот, полезность – «0».