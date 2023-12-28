Кучеров забил 300-й гол в НХЛ – «Флориде». У него 24+34 в 35 матчах сезона
Никита Кучеров забросил 300-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.
Форвард «Тампы» отличился в матче с «Флоридой» (2:3) и был признан третьей звездой.
Всего за карьеру в лиге россиянин набрал 787 (300+487) очков в 679 играх.
В 35 матчах текущего сезона на его счету 58 (24+34) баллов.
Сегодня за 19:31 (3:44 – в большинстве) у Кучерова 6 бросков в створ ворот, полезность – «0».
Тампа все еще играет очень нестабильно
Главное Кучу держать уровень , без его ТАКОЙ игры будет все плохо