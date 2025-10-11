Мбаппе получил травму в игре с Азербайджаном – повредил тот же голеностоп, что и раньше

Килиан Мбаппе получил травму в игре с Азербайджаном (3:0).

«У него травмирован тот же голеностоп. Боль уменьшается, когда он отдыхает.

В матче контакты неизбежны. Мы это оценим. У него есть дискомфорт, что не очень хорошо», – сказал тренер Франции Дидье Дешам.