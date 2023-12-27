Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа». Он не работал больше года

Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шеньхуа».

Российский специалист приступит к работе 1 января.

«Шанхай Шеньхуа» заявил: «В ходе карьеры Слуцкий ставил открытый и сбалансированный атакующий футбол, а также хорошо находил и развивал молодых игроков. Капитан «Арсенала» Эдегор, новая звезда «Наполи» Кварацхелия, игрок сборной Англии Боуэн, российская звезда Головин и другие значительно выросли под руководством Слуцкого и постепенно превратились в игроков высшего уровня.

Тепло приветствуем мистера Слуцкого и его команду в «Шанхай Шеньхуа». Надеемся, он познакомится с командой как можно скорее и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждем прогресса от молодых игроков, который будет достигнут за счет его помощи и совместных усилий».

Фото: 163.com

В минувшем сезоне «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая и отобрался в Лигу чемпионов Азии. В феврале новый клуб Слуцкого сыграет против «Зенита» на Кубке Равноправия в Катаре.

Последним клубом Слуцкого был «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.

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