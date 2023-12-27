Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа». Он не работал больше года

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия трансферы высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шеньхуа».

Российский специалист приступит к работе 1 января.

«Шанхай Шеньхуа» заявил: «В ходе карьеры Слуцкий ставил открытый и сбалансированный атакующий футбол, а также хорошо находил и развивал молодых игроков. Капитан «Арсенала» Эдегор, новая звезда «Наполи» Кварацхелия, игрок сборной Англии Боуэн, российская звезда Головин и другие значительно выросли под руководством Слуцкого и постепенно превратились в игроков высшего уровня.

Тепло приветствуем мистера Слуцкого и его команду в «Шанхай Шеньхуа». Надеемся, он познакомится с командой как можно скорее и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждем прогресса от молодых игроков, который будет достигнут за счет его помощи и совместных усилий».

Фото: 163.com

В минувшем сезоне «Шанхай Шеньхуа» занял 5-е место в чемпионате Китая и отобрался в Лигу чемпионов Азии. В феврале новый клуб Слуцкого сыграет против «Зенита» на Кубке Равноправия в Катаре.

Последним клубом Слуцкого был «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.

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76 комментариев
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Ну что ж, вариант конечно экзотический, но всяко интереснее смотреть на Слуцкого-тренера, а не Слуцкого-фрика. Удачи ему, глядишь и перезапустится.
+103
-4
+99
вот у Царя бомбанет😂
+77
-3
+74
Ответ No Name
вот у Царя бомбанет😂
скорее всего там в студии в Китае сидит китайский Мостовой и бомбит сейчас
+48
0
+48
Как же он без своей правой руки? Может дёрнет его с собой и очистит «Локо»?
+22
-6
+16
Что значит "занимает, лидирует"?
Чемпионат завершен, 30-ый тур сыграли в ноябре
+12
0
+12
прикиньте какой кайф:
встаешь утром на работу и смотришь хайлайты Шанхая в китайской Суперлиге. Удачи, Лео!
+11
-3
+8
Ответ Dani_Alves92
Как же он без своей правой руки? Может дёрнет его с собой и очистит «Локо»?
Это Дзюба никак без правой руки. А Слуцкий уже никак без Дзюбы,который никак без правой руки.
+11
-3
+8
Ответ Dani_Alves92
Как же он без своей правой руки? Может дёрнет его с собой и очистит «Локо»?
Дёрнет в этом контексте звучит двусмысленно…
+8
-1
+7
Ответ Three Days Grace
прикиньте какой кайф: встаешь утром на работу и смотришь хайлайты Шанхая в китайской Суперлиге. Удачи, Лео!
но сначала надо отвезти Яну Ромашкину на работу
+6
0
+6
Удачи! Всегда к нему нормально относился
+7
-1
+6
С детства болею за Шанхай чето-там
+5
0
+5
Вижу надпись Slutsky, представляю небо женщин с низкой социальной ответственностью
+5
-1
+4
Ждём Дзюбу в Китае?😁
+6
-2
+4
Давненько Лёни не было в ЛЧ. Но есть нюанс.
+3
0
+3
Ответ Жлобиньо
Значит ждём этот клуб в ФНЛ!))
Если у Зенита все легионеры сбегут как это произошло в Рубине клуб точно также в ФНЛ свалится.
+4
-1
+3
Леонид начнет ознакомительную пресс-конференцию 1 января открыв бутылку пива 😂
+4
-1
+3
Шанхай Слуцкого
+3
-1
+2
Что только не сделаешь ради Макдональдса, а не Вкусно и Точка
+2
0
+2
Там кстати весь состав стоит примерно как Пиняев
+2
0
+2
Ответ Григорий Гашников
скорее всего там в студии в Китае сидит китайский Мостовой и бомбит сейчас
Мао Сто Вой.
+3
-1
+2
Где-то грустит один дядька , которому в душе лет 15.
+2
-1
+1
Удачи, Леонид Викторович !
+1
0
+1
Ответ WhitePeacock
Владелец Шеньхуа смотрит русский YouTube,КВН?Как они на него вышли?) В любом случае удачи!
Тогда уже он посетитель синагоги
+1
0
+1
Слуцкий давно на китайца похож стал, вотрётся там)
+3
-2
+1
Удачи, Леонид!!! Забери Дзюбу с собой)
+1
0
+1
Это Богдан Лисевский устроил Слуцкого в Китай через Зубарева.
+1
0
+1
Значит ждём этот клуб в ФНЛ!))
+3
-2
+1
Ответ barcabarcabarcabarca
Что только не сделаешь ради Макдональдса, а не Вкусно и Точка
В Китае, кстати, нет Мака, там тоже китайцы выкупили оставив эмблему М.
+1
0
+1
Нихау себе))
+1
0
+1
Камон, Сю Хаоян, камон!
+1
0
+1
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