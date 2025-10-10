Александр Мостовой: «Хочется посмотреть на сборную в серьезных турнирах, когда понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там... Вот это спортивный интерес. А так, ну, сыграли»

Александр Мостовой высказался после игры России с Ираном (2:1).

«Матч с Ираном смотрел где-то минут 60, наверное. Как мне игра? Обычно. Соперник чуть посильнее, чем обычно, и уже было проблематично. И это с учетом того, что мы же не рискуем ничем. Играешь в свое удовольствие, без какого-либо риска. Попадешь куда-то, не попадешь.

Этот градус-то уже отсутствует. Когда нервы на пределе, ты понимаешь, что ошибешься, не выиграешь. И не забывайте, что мы 95% игр сыграли у нас дома при поддержке болельщиков. Сегодня было 42 тысячи. А так, сыграли и сыграли.

Хочется уже посмотреть на сборную в серьезных соревнованиях, когда нужно куда-то ехать и понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там... Вот это хочется увидеть. Вот этот спортивный интерес. А так, ну, сыграли, сыграли. Хотя мы видим уже, как чуть посильнее соперник, уже проблем сколько, да?» – сказал экс-хавбек сборной России.