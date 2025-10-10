  • Спортс
1

Карпин о судействе игры с Ираном: «Смысл обсуждать? Если нарушение заслуживает красной – арбитр ФИФА должен ее показывать»

Валерий Карпин высказался о судействе в игре с Ираном.

В пятницу в Волгограде сборная России обыграл Иран в BetBoom товарищеском матче. Игру обслуживала бригада судей во главе с Николой Дабановичем из Черногории.

Защитник сборной России Виктор Мелехин в конце второго тайма во время борьбы за верховой мяч получил удар шипами в область головы от Алирезы Джаханбахша. У игрока оказалось рассечено ухо, а на шее остались многочисленные раны от бутсы.

Дабанович показал иранцу желтую карточку. Мелехин после этого эпизода был заменен.

– Как оцените судейство?

– Смысл сейчас это обсуждать? Если нарушение заслуживает красной карточки – арбитр ФИФА должен ее показывать, независимо от того, товарищеская это встреча или официальная. Когда мы играли с Сербией, тоже было удаление. Несмотря на то, что было жаль, что мы не смогли увидеть игру сборных в равных составах, если фол был на карточку – судья должен показывать карточку, – сказал тренер сборной России.

Источник: сайт РФС
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Никола Дабанович
logoСборная Ирана по футболу
logoВиктор Мелехин
logoВалерий Карпин
