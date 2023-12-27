Дзюба о «Зените» в ЛЧ: «Семак все время пытался напугать какими-то фамилиями. Я просто смеялся. Это была услада – в больших клубах хороший менталитет»

Артем Дзюба винит Сергея Семака в неудачах «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Нам в « » как раз психологии не хватало, когда мы в чемпионов играли.

К сожалению, Сергей Богданович [ ] все время нас пытался напугать какими-то фамилиями. Самое веселое было, когда , пришедший из «Челси», и Ярослав Ракицкий, у которого 800 игр в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто?! Шо?!»

Для меня это была услада, я просто смеялся. Потому что в больших клубах хороший менталитет», – сказал нападающий « », игравший за «Зенит» с 2015 по 2022 год, в шоу «Коммент.Тренер».

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