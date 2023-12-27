Дзюба о «Зените» в ЛЧ: «Семак все время пытался напугать какими-то фамилиями. Я просто смеялся. Это была услада – в больших клубах хороший менталитет»
Артем Дзюба винит Сергея Семака в неудачах «Зенита» в Лиге чемпионов.
«Нам в «Зените» как раз психологии не хватало, когда мы в Лиге чемпионов играли.
К сожалению, Сергей Богданович [Семак] все время нас пытался напугать какими-то фамилиями. Самое веселое было, когда Бранислав Иванович, пришедший из «Челси», и Ярослав Ракицкий, у которого 800 игр в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто?! Шо?!»
Для меня это была услада, я просто смеялся. Потому что в больших клубах хороший менталитет», – сказал нападающий «Локомотива», игравший за «Зенит» с 2015 по 2022 год, в шоу «Коммент.Тренер».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
если иностранные игроки и тренера обычно говорят об уважение к сопернику и что нельзя их недооценивать, то выигравший всё в Европе и мире Артема захихикивается, что бы потом обзырянится
Слабая команда из слабого чемпионата?
Как Лудогорец,Мёльде,Лозанна или АЕК.На одном уровне,да.
И только 3 за 3 сезона при Семаке.