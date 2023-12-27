Дзюба о «Зените» в ЛЧ: «Семак все время пытался напугать какими-то фамилиями. Я просто смеялся. Это была услада – в больших клубах хороший менталитет»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Бранислав Иванович премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Ярослав Ракицкий Футбол

Артем Дзюба винит Сергея Семака в неудачах «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Нам в «Зените» как раз психологии не хватало, когда мы в Лиге чемпионов играли.

К сожалению, Сергей Богданович [Семак] все время нас пытался напугать какими-то фамилиями. Самое веселое было, когда Бранислав Иванович, пришедший из «Челси», и Ярослав Ракицкий, у которого 800 игр в ЛЧ, говорили на эти фамилии: «Кто?! Шо?!»

Для меня это была услада, я просто смеялся. Потому что в больших клубах хороший менталитет», – сказал нападающий «Локомотива», игравший за «Зенит» с 2015 по 2022 год, в шоу «Коммент.Тренер».

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98 комментариев
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Сдается мне, что Семак в эти моменты обращался не к Ивановичу с Ракицким…
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Ну по Семаку реально видно было в ЛЧ, что он в штаны накладывает. Но другое дело, что Дзюба вроде эти фамилии воспринимал легко, а на деле накладывал в ЛЧ в штаны как и Семак. Без Халка не мог показывать вменяемый футбол в ЛЧ.
+120
-6
+114
Все-таки, Дзюба крайне неприятный персонаж
+104
-10
+94
Смеялся, а потом обребал от Брюгге и прочих, про сильных я молчу!
+63
-13
+50
Ответ Sobachkin
Смеялся, но не забивал.... Поэтому и вылетал Зенит.... Нет же, нападения толкового. 30 матчей и 9 голов.... Было бы чем понтоваться... И игра была прямолинейная. Дзюбе, сказать, что на счету 22-летнего Холланда 25 голов в Лиге чемпионов за 20 матчей....
Ну так-то с Халком в тандеме он немало отгрузил при Боаше. По форме некрасиво, по факту он прав- у Семака в лч дрожали колени, увы
+40
-5
+35
Ну Артем то теперь в большой команде играет)))
+39
-9
+30
Ну вот примерно и понятно, почему наши клубы так успешно были в последние годы.
если иностранные игроки и тренера обычно говорят об уважение к сопернику и что нельзя их недооценивать, то выигравший всё в Европе и мире Артема захихикивается, что бы потом обзырянится
+34
-6
+28
Ответ Ебздрогыч
Смеялся, а потом обребал от Брюгге и прочих, про сильных я молчу!
Мне интересно почему всегда приводят в пример Брюгге.
Слабая команда из слабого чемпионата?
Как Лудогорец,Мёльде,Лозанна или АЕК.На одном уровне,да.
+41
-15
+26
Смеялся, но не забивал.... Поэтому и вылетал Зенит.... Нет же, нападения толкового. 30 матчей и 9 голов.... Было бы чем понтоваться... И игра была прямолинейная. Дзюбе, сказать, что на счету 22-летнего Холланда 25 голов в Лиге чемпионов за 20 матчей....
+35
-15
+20
Ответ Sobachkin
Смеялся, но не забивал.... Поэтому и вылетал Зенит.... Нет же, нападения толкового. 30 матчей и 9 голов.... Было бы чем понтоваться... И игра была прямолинейная. Дзюбе, сказать, что на счету 22-летнего Холланда 25 голов в Лиге чемпионов за 20 матчей....
9 голов в 30 матчах ЛЧ - плохой результат?
+25
-6
+19
Кто? Шо? Дурак ты Тëма. Неправильно себя ведëшь по отношению к тренеру, который доверял тебе, и плохого не сказал ни разу.. Да и по отношению к команде. Гнилой ты парниша. Хотя об этом знают все. Но я пытался сделать скидку.. Очень жаль.
+16
-3
+13
Баба и есть баба, обидчивая и мстительная на "побрехать". Пусть и под два метра ростом и уже 35 лет.
+15
-4
+11
Так Дзюба же недавно заявил,что не знает кто такой Семак...
+8
0
+8
Артемка артемка молчал бы лучше может и уважали его. А то забили пару голов и в себя поверил.
+9
-2
+7
Ответ gsomeer
Да Дзюба на самом деле прав, по факту, может не по форме. Каждый матч Зенита в ЛЧ, особенно на выезде — игра с расчётом на ничью, только с Мальмё один единственный раз дома сыграли от себя (и то на выезд к ним приехали и обосрались, еле увезли ничью) и с Челси, когда нечего терять было, хорошо показали себя, Семак не тренер для таких целей, поколение 2008 говорило, что для них не было авторитетов, поэтому они и побеждали, а здесь ещё до выхода на поле в штаны наложили и коленки задрожали, когда изначально играешь с целью не "выиграть", а с целью "не проиграть", то футбола не будет победного
Самое интересное, что Семак-футболист играл без оглядки на авторитеты. На довольно приличном уровне. А тренер оказался трусливый. Парадокс.
+11
-4
+7
Ответ gsomeer
Да Дзюба на самом деле прав, по факту, может не по форме. Каждый матч Зенита в ЛЧ, особенно на выезде — игра с расчётом на ничью, только с Мальмё один единственный раз дома сыграли от себя (и то на выезд к ним приехали и обосрались, еле увезли ничью) и с Челси, когда нечего терять было, хорошо показали себя, Семак не тренер для таких целей, поколение 2008 говорило, что для них не было авторитетов, поэтому они и побеждали, а здесь ещё до выхода на поле в штаны наложили и коленки задрожали, когда изначально играешь с целью не "выиграть", а с целью "не проиграть", то футбола не будет победного
Семак был капитаном той сборной 2008, если что)
+8
-1
+7
Ответ Sobachkin
Смеялся, но не забивал.... Поэтому и вылетал Зенит.... Нет же, нападения толкового. 30 матчей и 9 голов.... Было бы чем понтоваться... И игра была прямолинейная. Дзюбе, сказать, что на счету 22-летнего Холланда 25 голов в Лиге чемпионов за 20 матчей....
Ну так Холланд и не в Зените эти голы наколотил
+7
-1
+6
Мозги обиженного ребёнка.
+8
-2
+6
Ответ Sobachkin
Смеялся, но не забивал.... Поэтому и вылетал Зенит.... Нет же, нападения толкового. 30 матчей и 9 голов.... Было бы чем понтоваться... И игра была прямолинейная. Дзюбе, сказать, что на счету 22-летнего Холланда 25 голов в Лиге чемпионов за 20 матчей....
В смысле не забивал? у Дзю 24 гола в еврокубках.
+6
0
+6
Только в своей слитой дрочке Атрём взял вину на себя. Во всех остальных случаях виноват кто угодно, от Орлова до Эмери, но только не он сам.
+6
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+5
Ответ Александр Бородин
Ну так Холланд и не в Зените эти голы наколотил
а в Зальцбурге или Дортмунде мало забивал?
+5
0
+5
Ответ форест
Мне интересно почему всегда приводят в пример Брюгге. Слабая команда из слабого чемпионата? Как Лудогорец,Мёльде,Лозанна или АЕК.На одном уровне,да.
а что сильная?
+9
-4
+5
Ответ Поцелуй Оздоева
Ага, российские игроки фамилии не воспринимали, а виноват Семак)
Семак виноват в том, что он не умеет мотивировать, он не может дать огня. И по нему это видно. Семак может успокоить и сплотить коллектив. Но когда надо зарядить команду и настроить рвать всех и вся, он скажет парочку пресных фраз как на интервью и похлопает жиденько в ладоши. Поэтому при Семаке в клубе стабильность, он не дает коллективу развалиться. Однако на этом всё - заставить команду поверить в чудо он не может. Обратный пример из российских реалий - Каррера. Да - качели, да - команда одного года, однако 5-1 против Севильи в ЛЧ. Семак бы уже при 1-0 поставил команду у ворот.
+5
0
+5
Ответ Sobachkin
Смеялся, но не забивал.... Поэтому и вылетал Зенит.... Нет же, нападения толкового. 30 матчей и 9 голов.... Было бы чем понтоваться... И игра была прямолинейная. Дзюбе, сказать, что на счету 22-летнего Холланда 25 голов в Лиге чемпионов за 20 матчей....
вообще 9 голов за 30 матчей не такой и плохой результат
+8
-3
+5
Дзюба смеялся и тух на поле, когда приходилось играть против условного Лацио. А иногда и против Брюгге.
+7
-2
+5
Ответ lgd
вообще 9 голов за 30 матчей не такой и плохой результат
Только из них 6 в сезон при Боаше с ХиВ.
И только 3 за 3 сезона при Семаке.
+4
0
+4
Ответ igls54
Все-таки, Дзюба крайне неприятный персонаж
Давно было понятно
+7
-3
+4
Но играли то плохо все. Ладно ковидный сезон, но первая ЛЧ была не самой плохой, пока не сгорели Бенфике. И не сказать, что Бано или Ярик были сильнее остальных.
+4
-1
+3
Дзюба мерзок
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Смеялся, а потом обребал от Брюгге и прочих, про сильных я молчу!
Брюгге так то крепкий середняк, как и команды на подобии ференцварош, Браги, лудогорца, Копенгагена, посмотрите как они играют в своих группах в ЛЧ, ЛЕ, ЛК, с чего бы клубы из РПЛ должны их обыгрывать, когда с этими командами порой и топ клубы не всегда побеждают. Чемпионат России на сегодня не сильнее чемпионатов Бельгии, Швейцарии, Австрии, Дании, Португалии, Швеции, Норвегии, Голландии и даже Турции, а скорее всего даже уровнем ниже. Это нынешняя реальность
+3
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