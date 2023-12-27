Новак Джокович: «Надеюсь, я смогу играть до 40 лет, а может, и дольше. Зачем заканчивать, если ты по-прежнему в отличной форме?»

Теги Новак Джокович ATP Том Брэди Теннис

«Том Брэди – отличный пример чемпиона и человека, который сделал долгую яркую карьеру. Он посвятил много часов заботе о себе, восстановлению, постарался, чтобы ни один аспект тела и разума не остался без внимания и он мог сделать долгую успешную карьеру.

Мы знакомы лично, я многому у него научился и надеюсь, что смогу играть до 40 лет, а может, и дольше – посмотрим.

Сейчас я прекрасно чувствую себя в своем теле и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь? Так что я продолжу и буду просто играть один год за другим, а там посмотрим, насколько далеко я зайду».

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4 комментария
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Какой же он всё таки крутой по спортивным меркам
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Ответ Stas Salesov
Господи боже мой, за что нам это всё?!
Дай угадаю, ты при этом не против, чтобы Эль Жопи играл до сорока?)
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