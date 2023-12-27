Распалась танцевальная пара Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола
Танцевальная пара Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола распалась.
Об этом фигуристка сообщила в соцсетях.
Ушакова и Ангелопол встали в пару в ноябре этого года, после того, как распался дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской. Пара тренировалась в академии Евгения Плющенко под руководством Натальи Линичук.
«Пары Ушакова – Ангелопол больше не существует. Спасибо всем за оказанную поддержку все это время.
Было интересно, но не перспективно, ничего страшного не произошло, работаем дальше.
Спасибо Валерию Ангелополу, что посодействовал моему возвращению в спорт», – написала Ушакова в соцсети.
P.S. Опять контракт от Валерика не понравился что ли? Интересно, ей Ангелополы прописку успели сделать?)))
Ждём новых пацанских цитат
не получилось, не фартануло...
Эх, Валера, Валера