Распалась танцевальная пара Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола

Теги сборная России танцы на льду Арина Ушакова Валерий Ангелопол Фигурное катание

Танцевальная пара Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола распалась.

Об этом фигуристка сообщила в соцсетях. 

Ушакова и Ангелопол встали в пару в ноябре этого года, после того, как распался дуэт Ангелопола и Василисы Кагановской. Пара тренировалась в академии Евгения Плющенко под руководством Натальи Линичук. 

«Пары Ушакова – Ангелопол больше не существует. Спасибо всем за оказанную поддержку все это время. 

Было интересно, но не перспективно, ничего страшного не произошло, работаем дальше. 

Спасибо Валерию Ангелополу, что посодействовал моему возвращению в спорт», – написала Ушакова в соцсети. 

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35 комментариев
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Контракт, наверное, не подписала 😅
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Долго покатались, самая длинная карьера в академии получается
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Ангелопол опять будет бояться из дома выходить? Ему ведь вся страна хочет втащить
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Ответ lepestok
Арина слишком серьезный человек, ей некогда глупостями заниматься. У нее как у тренера есть прекрасная пара, которая все выигрывает на юниорском уровне.
Это другая Арина
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Так быстро? Валерон скорострел
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Валера, твой выход
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похоже, что Линичук забраковала партнёршу
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Арина дала понять, что остаётся в спорте. Это что, Ангелопола выгнали из Академии или Арина ушла?
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Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах…
P.S. Опять контракт от Валерика не понравился что ли? Интересно, ей Ангелополы прописку успели сделать?)))
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Пара даже образоваться толком не успела, а уже распалась. Мне нравилась Арина с Некрасовым, хотелось бы ей хорошего партнера. Но никому не желаю в партнеры это нечто под названием Ангелопол
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Шо, опять? (с)
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а был ли мальчик? думаю Ангелопол к Яне и ко ушел не из-за спорта. он больше по шоу
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Легенда.
Ждём новых пацанских цитат
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очень жаль, но в любом случае удачи ребятам, хоть и по отдельности
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Видать коньки не оплатила этому чуду. Когда ж на нём крест поставят. Второй случай подряд. Не совпадение.
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Вот же дамы пошли неблагодарные! Ни одна не хочет мальчику шнурки покупать)
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пацан к успеху шел.
не получилось, не фартануло...
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Нда...
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Неужели и Арине контракт показал?))
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Там и распадаться нечему
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Пусть оба найдут себе партнеров. Не все партнеры сходятся, процесс не быстрый. Жизнь продолжается.
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вот и ответ на вопрос, почему Валера не выступает с партнершей. надеюсь, Арина не просто так написала про возвращение в спорт, классная она. с Ангелополом ее абсолютно не представляла
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Ору.
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Ыыы не долго музыка играла

Эх, Валера, Валера
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Щас Усову будет вытаскивать себе?
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да, сто пудово,контракт не подписала ,не сомневайтесь )
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Недолго фраер танцевал..... альфонсы они никому не нужны
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Пара ещё не совпалась, что бы распасться. Вряд ли программы успели поставить, не говоря уже о каких-либо турнирах.
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Ответ Al Al
Видать коньки не оплатила этому чуду. Когда ж на нём крест поставят. Второй случай подряд. Не совпадение.
наверное, шнурки были слишком дорогие
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Ответ Иван Иванов
Щас Усову будет вытаскивать себе?
Усова же бывшая девушка, вряд ли
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