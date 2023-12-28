Евгений Малкин забросил две шайбы в матче с «Айлендерс» (7:0).

Форвард « » набрал 29-е (13+16) очко в текущем чемпионате , всего он провел 33 игры.

Сегодня за 17:48 (4:37 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 38% выигранных вбрасываний (3 из 8), полезность – «плюс 2».