Малкин сделал дубль в матче с «Айлендерс». У него 13+16 в 33 играх

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин забросил две шайбы в матче с «Айлендерс» (7:0).

Форвард «Питтсбурга» набрал 29-е (13+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 33 игры.

Сегодня за 17:48 (4:37 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 38% выигранных вбрасываний (3 из 8), полезность – «плюс 2».

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8 комментариев
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Малкин(484) Федорова(483) обогнал. Вторым стал среди россиян в нхл.
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+10
Ответ Альберт Кот
Малкин(484) Федорова(483) обогнал. Вторым стал среди россиян в нхл.
Отлично, должен в этом сезоне забить свой 500-й гол в НХЛ.
+10
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+9
Летанг отдал на 484 гол, чтоб Малкин стал вторым среди россиян. Ждем теперь передачи Кросби и Криса на 500
+7
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+7
Понимаю, что спортс это давно не про спорт, а про клики, но добавлю и спорт немного.
Малкин молодец, но пока не вышла отдельная новость (и выйдет ли вообще) про Летанга, у которого 0+6 в прошедшем матче! 6 очков за игру!
Полагаю не каждый день такое случается. В 6 шайбах из 7 принял участие 👍🏻
+4
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+4
Ответ LightWithin
Понимаю, что спортс это давно не про спорт, а про клики, но добавлю и спорт немного. Малкин молодец, но пока не вышла отдельная новость (и выйдет ли вообще) про Летанга, у которого 0+6 в прошедшем матче! 6 очков за игру! Полагаю не каждый день такое случается. В 6 шайбах из 7 принял участие 👍🏻
Возможно, они просто готовят статистику. К примеру, Летанг стал первым с середины 80-ых, кто отдал 5 передач за один период. Про Малкина тоже пока не писали, что Федорова обогнал
А может просто espn ждут, чтобы перепечатать
+3
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За 1 матч забросил больше, чем великий снайпер за месяц, в котором было 150 минут большинства))
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-1
+2
Ответ ogent
Отлично, должен в этом сезоне забить свой 500-й гол в НХЛ.
Может наконец в 100 лучших его включат, клоуны?))
+4
-3
+1
Ответ LightWithin
Понимаю, что спортс это давно не про спорт, а про клики, но добавлю и спорт немного. Малкин молодец, но пока не вышла отдельная новость (и выйдет ли вообще) про Летанга, у которого 0+6 в прошедшем матче! 6 очков за игру! Полагаю не каждый день такое случается. В 6 шайбах из 7 принял участие 👍🏻
на лгбт-сайтах новости про своего летанга увидишь, так что вали от сюда ципсо.
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