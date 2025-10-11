Политик Руфиан про слова Льоренте о химиотрассах и Иглесиаса – про Газу: «Для многих первый – смельчак, противостоящий системе, второй – провокатор, смешивающий политику и спорт. Сложные времена»

Политик Габриэль Руфиан прокомментировал резонансные заявления испанских игроков.

Форвард «Сельты» Борха Иглесиас ранее выразил удивление тем, что публика уделяет «больше внимания срыву спортивных соревнований, чем геноциду [в Палестине]», и призвал решать проблему. Полузащитник «Атлетико » Маркос Льоренте заявил о распылении яда самолетами, комментируя фото с конденсационным следом на небе, и подчеркнул , что ситуация «ненормальная».

«За последние 24 часа один из игроков национальной сборной намекнул, что нас опрыскивают с помощью секретных самолетов, а другой заявил, что любой протест против геноцида в Газе имеет право на существование.

Для многих людей и значительной части СМИ первый – приятный смельчак, противостоящий системе, а второй – провокатор, смешивающий политику и спорт.

Мы живем в по-настоящему сложные времена», – написал Руфиан.