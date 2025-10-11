  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья Алькантара: «Месси – лучший в истории, он брал мяч и всегда забивал. Но мне больше нравилось наблюдать за Неймаром, и на тренировках он делал то, чего не делал даже Лео»
20

Рафинья Алькантара: «Месси – лучший в истории, он брал мяч и всегда забивал. Но мне больше нравилось наблюдать за Неймаром, и на тренировках он делал то, чего не делал даже Лео»

Рафинья Алькантара сравнил Лионеля Месси и Неймара.

«Мне больше нравилось наблюдать за Неймаром, чем за Месси, потому что его игра была зрелищнее, но Лео брал мяч и всегда забивал.

Неймар был лучшим футболистом в Лиге чемпионов, когда я выиграл ее с «Барселоной», но сложно обсуждать Месси, ведь он лучший футболист в истории.

Если речь о тренировках, я никогда не видел того, что делал с мячом Неймар. Даже Месси такого не делал. Уровень техники, скорость...

Но, конечно, они были разными игроками», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в интервью D’olhonoLance.2.

Как вам дерби?22641 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoЛионель Месси
logoРафинья Алькантара
logoвысшая лига Бразилия
logoСантос
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoБарселона
logoЛа Лига
logoНеймар
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси – 2-й, Марадона – 3-й, Бекхэм – 5-й
41сегодня, 20:50
Пике о Месси в Кингс Лиге: «Когда он завершит карьеру, возможно, пригласим его»
2сегодня, 17:57
Кисляк предпочитает Месси Роналду: «С детства любимый футболист. У Криштиану больше развита пиар-компания, поэтому за ним все смотрят, а по игровым качествам мне нравится Лионель»
111сегодня, 15:28
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой
1130 минут назад
Сафонов не хочет возвращаться в РПЛ: «Я уезжал за трудностями в дискомфортные условия. И странно от этих сложностей уезжать»
331 минуту назад
«Барселона» следит за 17-летним защитником Тати из «Нанта». Шлоттербек и Инасиу ей тоже интересны
35 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Батраков – лучший футболист России! Это ясно всем!»
1147 минут назад
«Я не Роналду, братан». Марез подтвердил, что ЧМ-2026 станет последним для него
955 минут назад
Мбаппе получил травму в игре с Азербайджаном – повредил тот же голеностоп, что и раньше
6сегодня, 21:21
Сафонов про «ПСЖ»: «Меня не совсем устраивает, как все идет. Я хочу играть, доказать, что достоин игрового времени, хочу конкурировать. Уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию»
11сегодня, 21:04
Карпин о судействе с Ираном: «Смысл обсуждать? Если нарушение заслуживает красной – арбитр ФИФА должен ее показывать»
3сегодня, 20:52
Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси – 2-й, Марадона – 3-й, Бекхэм – 5-й
41сегодня, 20:50
Франция выиграла 4 матча подряд, 3 из них – всухую. Это лучшая серия с 2023-го
2сегодня, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья Алькантара: «Суарес – прекрасный человек, но на поле он становился зверем. Большинство форвардов злятся, если не даешь им мяч, но Луис почти преображался. Никто меня столько не обзывал»
121 минуту назад
Нагельсманн про 4:0 с Люксембургом: «Не все идеально, могли забить больше. Соперник сидел глубоко, нелегко создавать моменты, когда все игроки соперника в штрафной»
40 минут назад
Политик Руфиан про слова Льоренте о химиотрассах и Иглесиаса – про Газу: «Для многих первый – смельчак, противостоящий системе, второй – провокатор, смешивающий политику и спорт. Сложные времена»
258 минут назад
Александр Мостовой: «Хочется посмотреть на сборную в серьезных турнирах, когда понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там... Вот это спортивный интерес. А так, ну, сыграли»
4сегодня, 20:59
Франция разгромила Азербайджан – 3:0. Мбаппе, Рабьо и Товен забили по голу
15сегодня, 20:41
Бельгия не смогла обыграть дома Северную Македонию – 0:0
2сегодня, 20:40
Германия разгромила Люксембург (4:0) после трех поражений подряд
9сегодня, 20:40
«Мелехин сыграл очень плохо. Ошибок слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей». Радимов о действиях защитника в матче с Ираном
4сегодня, 20:34
Константин Генич: «Если б сказали перед сезоном, что после 11 туров будет лидировать ЦСКА, я бы пальцем у виска покрутил. После ухода Николича, с неопытным Глебовым, без Роши – да харэ, 6-е место»
11сегодня, 20:18
Майкл Оуэн: «Все знают, что «МЮ» снова выиграет АПЛ, это слишком большой и богатый клуб. Возможно, потребуется 10 лет, но это просто вопрос времени. Однако Аморим не обнадеживает»
17сегодня, 20:09