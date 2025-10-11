Рафинья Алькантара: «Месси – лучший в истории, он брал мяч и всегда забивал. Но мне больше нравилось наблюдать за Неймаром, и на тренировках он делал то, чего не делал даже Лео»
Рафинья Алькантара сравнил Лионеля Месси и Неймара.
«Мне больше нравилось наблюдать за Неймаром, чем за Месси, потому что его игра была зрелищнее, но Лео брал мяч и всегда забивал.
Неймар был лучшим футболистом в Лиге чемпионов, когда я выиграл ее с «Барселоной», но сложно обсуждать Месси, ведь он лучший футболист в истории.
Если речь о тренировках, я никогда не видел того, что делал с мячом Неймар. Даже Месси такого не делал. Уровень техники, скорость...
Но, конечно, они были разными игроками», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» в интервью D’olhonoLance.2.
Как вам дерби?22641 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости