Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Бернли», «МЮ» примет «Астон Виллу»

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бернли» в 19-м туре АПЛ.

Также во вторник « » примет « ».

В среду « » встретится дома с « », «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Эвертоном».

В четверг «Арсенал» будет противостоять «Вест Хэму».

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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