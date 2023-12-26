Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Бернли», «МЮ» примет «Астон Виллу»

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«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бернли» в 19-м туре АПЛ.

Также во вторник «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу».

В среду «Челси» встретится дома с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Эвертоном».

В четверг «Арсенал» будет противостоять «Вест Хэму».

Чемпионат Англии

19-й тур

Ньюкасл – Ноттингем Форест
Дата проведения
26 декабря, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Фулхэм
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шеффилд Юнайтед – Лутон
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бернли – Ливерпуль
Дата проведения
26 декабря, 20.30, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Дата проведения
26 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Вулверхэмптон
Дата проведения
27 декабря, 22.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Кристал Пэлас
Дата проведения
27 декабря, 22.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Манчестер Сити
Дата проведения
27 декабря, 23.15, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Тоттенхэм
Дата проведения
28 декабря, 22.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Вест Хэм
Дата проведения
28 декабря, 23.15, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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3 комментария
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МЮ с АВ ничейку сгоняют поди, к всеобщему разочарованию.
+2
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+2
Ждем очередного рекорда от 7Хаага
+1
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+1
Единственный шанс брать очки для МЮ - трёхэтажный автобус
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