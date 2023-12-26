Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Бернли», «МЮ» примет «Астон Виллу»
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Бернли» в 19-м туре АПЛ.
Также во вторник «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу».
В среду «Челси» встретится дома с «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Эвертоном».
В четверг «Арсенал» будет противостоять «Вест Хэму».
19-й тур
- Дата проведения
- 26 декабря, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 26 декабря, 20.30, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 26 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 27 декабря, 22.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 27 декабря, 22.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.15, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 28 декабря, 22.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.15, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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