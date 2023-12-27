Винер о «Слове пацана»: «Я видела пока только отрывки, но поняла, что этот фильм хороший. Он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме»

Ирина Винер считает сериал «Слово пацана» поучительным для молодежи.

«Я видела пока только отрывки, но поняла, что этот фильм хороший. Он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме. Показанные в сериале детские бои, весь этот ужас перестроечного времени дают возможности сказать молодежи, как себя не нужно вести и чего нельзя делать, потому что у такого поведения один конец – тюрьма.

Тогда были бесконечные разборки, стрельба. Это было ужасно, и это нужно помнить. А сейчас ты можешь совершенно спокойно гулять по Москве в 11-12 ночи. Когда еще было тепло, в центре города ты видишь людей, которые сидят на верандах, пьют кофе или шампанское, разговаривают, смеются, а сейчас Москва вся горит огнями, она очень красивая, и тенденция на создание атмосферы праздника наблюдается по всей России.

В магазинах все есть, причем продукты – органически чистые, что важно для здорового образа жизни. Такие продукты остались только у нас: к примеру, в Китае обожают российские продукты, потому что они не генномодифицированные.

Так что у нас все нормально и с пацанами, и с будущим поколением: мы выигрываем конкурсы и по физике, и по химии. В Америке им дают зеленый свет, просят остаться, но никто не соглашается», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Винер призналась, что не против того, чтобы ее ученицы выступали под музыку из сериала «Слово пацана».

«Сделаем, конечно. Мы все делаем, даже амурского тигра изображаем: у нас и тигрята, и тигрицы, и тигры. Все выходят и рычат на тех, кто их хочет удавить. Кстати, на концерте, где был показан этот номер, собрали всех егерей, которые охраняют амурских тигров», – добавила .