Рафинья Алькантара: «Суарес – прекрасный человек, но на поле он становился зверем. Большинство форвардов злятся, если не даешь им мяч, но Луис почти преображался. Никто меня столько не обзывал»

Рафинья Алькантара рассказал о беспокойном характере Луиса Суареса.

«Суарес – прекрасный человек, но на поле он становился зверем.

Вне поля он был просто прелестью, а вот на поле никто меня не обзывал столько раз. Большинство форвардов такие, они хотят получить мяч, а если ты его не даешь, то они злятся.

Суарес в таких случаях чуть ли не преображался и разве что в тех ситуациях, когда мяч был у Месси , он был спокойнее, потому что знал, что мяч вернется к нему», – сказал бывший хавбек «Барселоны» в интервью D’olhonoLance.2.