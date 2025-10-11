Рафинья Алькантара: «Суарес – прекрасный человек, но на поле он становился зверем. Большинство форвардов злятся, если не даешь им мяч, но Луис почти преображался. Никто меня столько не обзывал»
Рафинья Алькантара рассказал о беспокойном характере Луиса Суареса.
«Суарес – прекрасный человек, но на поле он становился зверем.
Вне поля он был просто прелестью, а вот на поле никто меня не обзывал столько раз. Большинство форвардов такие, они хотят получить мяч, а если ты его не даешь, то они злятся.
Суарес в таких случаях чуть ли не преображался и разве что в тех ситуациях, когда мяч был у Месси, он был спокойнее, потому что знал, что мяч вернется к нему», – сказал бывший хавбек «Барселоны» в интервью D’olhonoLance.2.
Как вам дерби?22642 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости