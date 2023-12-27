«Торпедо» подписало контракт c 50-летним Хабибулиным. Последнюю игру он провел в сезоне-2013/14

«Торпедо» подписало контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным.

Соглашение одностороннее и рассчитано до конца сезона.

Хабибулин заявлен третьим вратарем. Он сможет выйти на лед в составе « » в официальных матчах текущего сезона.

является тренером вратарей «Торпедо».

Последнюю игру на профессиональном уровне он провел в сезоне-2013/2014. «Чикаго» – его последний клуб.

Напомним, Хабибулин – рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей.