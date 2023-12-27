«Торпедо» подписало контракт c 50-летним Хабибулиным. Последнюю игру он провел в сезоне-2013/14
«Торпедо» подписало контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным.
Соглашение одностороннее и рассчитано до конца сезона.
Хабибулин заявлен третьим вратарем. Он сможет выйти на лед в составе «Торпедо» в официальных матчах текущего сезона.
Хабибулин является тренером вратарей «Торпедо».
Последнюю игру на профессиональном уровне он провел в сезоне-2013/2014. «Чикаго» – его последний клуб.
Напомним, Хабибулин – рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей.
А потом посчитал, что с Олимпиады в Солт-Лейк-Сити почти 22 года прошло