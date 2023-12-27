«Торпедо» подписало контракт c 50-летним Хабибулиным. Последнюю игру он провел в сезоне-2013/14

Теги Торпедо переходы Николай Хабибулин КХЛ Хоккей

«Торпедо» подписало контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным.

Соглашение одностороннее и рассчитано до конца сезона. 

Хабибулин заявлен третьим вратарем. Он сможет выйти на лед в составе «Торпедо» в официальных матчах текущего сезона.

Хабибулин является тренером вратарей «Торпедо».

Последнюю игру на профессиональном уровне он провел в сезоне-2013/2014. «Чикаго» – его последний клуб.

Напомним, Хабибулин – рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей.

Материалы по теме

70 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЦСКА решил повысить ставки и заявил Владислава Третьяка
+63
-2
+61
Ответ RUSfan SpartakOV
Дядя Коля Хабибуллин!Помню его ещё с Нагано -98!Пусть мы тогда проиграли в Финале,серебро...Но та Команда была действительно Российской Дрим-тим!
у вас весьма необычная память, потому что Николай не играл в Нагано из-за тёрок с ФХР
+49
-2
+47
Бомба! Кумир детства
+38
-1
+37
Ответ iamthecentury
Красная машина работает, растут молодые и перспективные. Ротенбергу - медаль!
так это для шоу же, людей порадовать. Выйдет на 5-10 минут,чтоб ничего не испортить
+35
0
+35
Ответ iamthecentury
Красная машина работает, растут молодые и перспективные. Ротенбергу - медаль!
эх, а так плюсов хотелось...
+17
-2
+15
Ответ mijgan87
кто следующий?ваши предложения,дамы и господа!
Сам Ларионов)
+12
0
+12
Ответ Ебздрогыч
ЦСКА решил повысить ставки и заявил Владислава Третьяка
Если ему ещё одна шайба в башку попадёт, страшно что он вешать будет.
+10
-1
+9
Ответ RUSfan SpartakOV
У меня есть постер,там и Хабибуллин.🤣
Третьим вратарем в Нагано был Шевцов. Хабибуллин не играл на тех играх. В Солт-Лейке он был
+7
0
+7
Ответ mijgan87
кто следующий?ваши предложения,дамы и господа!
Спартак подпишет Гашека
+7
0
+7
Ответ RUSfan SpartakOV
Дядя Коля Хабибуллин!Помню его ещё с Нагано -98!Пусть мы тогда проиграли в Финале,серебро...Но та Команда была действительно Российской Дрим-тим!
а вратаря словаков Бобби Халла, который тогда в Куньлуне играл, случайно в Нагано не помншь?
+8
-1
+7
Ответ RUSfan SpartakOV
Дядя Коля Хабибуллин!Помню его ещё с Нагано -98!Пусть мы тогда проиграли в Финале,серебро...Но та Команда была действительно Российской Дрим-тим!
В Нагано были Шталенков и Трефилов
+6
0
+6
Ответ Demetrio-77
Шевцов был третьим вратарем, это я тебя как коренной череповчанин уверяю.
У него постер есть ☝️
+5
0
+5
Кожевников без контракта ещё...
+6
-1
+5
Уж играть в форме ретро ,то и игроков привлекать из ретро !
+5
-1
+4
это для подстраховки, если вдруг вратарей не окажется из-за травм или ещё чего, так что не надо строить из этого драму
+6
-2
+4
Ответ RUSfan SpartakOV
Николай был в составе сборной.Тройка вратарей, изначально ,выглядела именно так:Шталенков, Хабибуллин,Трефилов.
Шевцов был третьим вратарем, это я тебя как коренной череповчанин уверяю.
+4
0
+4
Ответ Валерий Береснев
Это уже смешно....
А когда в НХЛ водители Замбони выходят, не смешно? Третьего вратаря отдали, подписание чисто формальное, как я понимаю
+5
-1
+4
Дядя Коля Хабибуллин!Помню его ещё с Нагано -98!Пусть мы тогда проиграли в Финале,серебро...Но та Команда была действительно Российской Дрим-тим!
+17
-14
+3
Ответ RUSfan SpartakOV
Николай был в составе сборной.Тройка вратарей, изначально ,выглядела именно так:Шталенков, Хабибуллин,Трефилов.
Нет, не был. Он медаль хотел за Альбервилль, которую Тихонов забрал. Наныл только к Солт-Лейку
+3
0
+3
Ответ pizzatcarizza
так это для шоу же, людей порадовать. Выйдет на 5-10 минут,чтоб ничего не испортить
Да это понятно, я иронизирую просто)
+3
0
+3
Ну а чего, Ягр играет себе спокойно в Чехии... почему и нам не попробовать
+2
0
+2
это когда знакомым срочно деньги нужны и решили вопрос кардинально. )))
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
ЦСКА решил повысить ставки и заявил Владислава Третьяка
Да ладно Третьяка. Мне вот интересно, какая команда решит заявить Самого Главного Хоккеиста? Динамо, наверное.
+3
-1
+2
Ответ rasul5700
Бомба! Кумир детства
Читая, первая мысль - автор что-то напутал с Хабибуллиным, вот ведь буквально "на днях" Виктор Гусев его Нигматуллиным постоянно называл...
А потом посчитал, что с Олимпиады в Солт-Лейк-Сити почти 22 года прошло
+2
0
+2
А лимит на дедушек планируют ввести? Они мешают системе развивать молодежь!!!
+6
-4
+2
Ответ RUSfan SpartakOV
Ещё раз.Внимательно,читай,что мне пишешь...
Ты с постером явно беседуешь
+2
0
+2
Ответ Вечно в бане
Да ладно Третьяка. Мне вот интересно, какая команда решит заявить Самого Главного Хоккеиста? Динамо, наверное.
Не, он же питерский
+2
0
+2
Ответ RUSfan SpartakOV
Вообще я про медаль в Нагано за него не говорил.А насколько я помню у него две медали ОИ:золото Альбервилль-92,бронза Солт-Лейк-Сити-2002.
Какая медаль в Нагано? Вы пьяны, что-ли? Хабибуллин обиделся на то, что ему не дали медаль за Альбервилль, поэтому, в Нагано его не было
+3
-1
+2
Ответ RUSfan SpartakOV
Ещё раз.Внимательно,читай,что мне пишешь...
Точно пьян 🤦‍♂️… Что ж, бывает
+1
0
+1
Эффект Ковальчука)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий