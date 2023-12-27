Олимпийскому призеру по фехтованию Биде и его жене грозит до 10 лет за самовольное оставление части («Р-Спорт»)

Шпажистам Сергею и Виолетте Биде грозит до 10 лет за самовольное оставление части.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Летом призер Олимпийских игр Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию.

Накануне стало известно, что МВД России объявило обоих в розыск по уголовной статье.

«В отношении Сергея и Виолетты Биды расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы», – сообщил источник, добавив, что супруги являются военнообязанными.