Олимпийскому призеру по фехтованию Биде и его жене грозит до 10 лет за самовольное оставление части («Р-Спорт»)

Теги сборная России сборная России жен Сергей Бида Р-Спорт Виолетта Храпина Фехтование

Шпажистам Сергею и Виолетте Биде грозит до 10 лет за самовольное оставление части.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Летом призер Олимпийских игр Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию. 

Накануне стало известно, что МВД России объявило обоих в розыск по уголовной статье. 

«В отношении Сергея и Виолетты Биды расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы», – сообщил источник, добавив, что супруги являются военнообязанными.

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42 комментария
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Спорт вне политики. Передайте этому вашему Баху %)
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Стоп, но это означает, что их воинские звания не номинальные, тогда запрет на участие таких спортсменов в Олимпийских играх вполне обоснован.
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Размер части - 1/8 Земли.
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Он эту часть, наверное, и в глаза не видел.
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А Исинбаеву уже нашли?
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Ответ Michael1969
Стоп, но это означает, что их воинские звания не номинальные, тогда запрет на участие таких спортсменов в Олимпийских играх вполне обоснован.
То есть запрет на участие военнослужащих в Олимпийских играх есть? Для всех стран, надеюсь?
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Ответ BearS
Спорт вне политики. Передайте этому вашему Баху %)
А причём здесь политика, они будучи военнослужащим без разрешения оставили свое место. Как получать ништяки от МО РФ это они были рады.
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Ответ Michael1969
Стоп, но это означает, что их воинские звания не номинальные, тогда запрет на участие таких спортсменов в Олимпийских играх вполне обоснован.
А где - то есть правило, что военнослужащие не могут участвовать в соревнованиях?
Например Кристофер Форг, военнослужащий не однократный участник и призёр ЧМ и других соревнований, серебряный призёр ОИ. Ветеран войны в Ираке. Или в другую сторону это не работает?
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Поле для каламбуров просто бескрайнее.
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как жы они так могли пересечь государственную границу ???
если они покинули часть то их командир должен был немедленно доложить своему командиру итд до самого верха !!!!!!!!!!!!!!!
должны были быть предприняты все попытки для уточнения их месторасположения и возвращения на место прохождения службы !!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Best Raul
Они что рабы? Или есть статья УК прямо за их правонарушение? Кое-кто по ходу уже края не видит
этот кое-кто давно уже рехнулся от вседозволенности
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Ответ Michael1969
Стоп, но это означает, что их воинские звания не номинальные, тогда запрет на участие таких спортсменов в Олимпийских играх вполне обоснован.
тут понимаете ли всё очень сложно...
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Ответ catcher69
как жы они так могли пересечь государственную границу ??? если они покинули часть то их командир должен был немедленно доложить своему командиру итд до самого верха !!!!!!!!!!!!!!! должны были быть предприняты все попытки для уточнения их месторасположения и возвращения на место прохождения службы !!!!!!!!!!!!!!!
Границы ключ переломлен пополам... (с)
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Ответ Karra
Шпажистам Сергею и Виолетте Биде ======================= Если уж начали склонять фамилию, то наверное "Бидам" Или это просто прикол из детского сада - Биде - хахаха..?
Разве Бида - это не украинская фамилия? (аналог - Беда) Откуда там будет Бидам-то?
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Части чего?
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Ответ Oviovionfly
А причём здесь политика, они будучи военнослужащим без разрешения оставили свое место. Как получать ништяки от МО РФ это они были рады.
Ну при том, что здесь провластная братия беснуется каждый раз, и доказывает, что в России военные и мвд не смешаны со спортом, это все формальности)
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Ответ Favorito
riverman1980 Зарегистрирован 3 сентября 2022 Львиная доля комментов про политику. Респект.
ты так написал, как будто я зарегился позавчера )

предыдущий аккаунт 2008 года стал жертвой либерализма ))
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Сократыч разбушевался. Передайте там ему, что артисты, спортсмены, кучера и простихоспади служат любой власти
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Ответ Best Raul
Они что рабы? Или есть статья УК прямо за их правонарушение? Кое-кто по ходу уже края не видит
Людишки сидели на должностях в силовых структурах, кушали деньги налогоплательщиков. А потом просто решили смыться. Это ж не офис
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Ну они ж не в части жили, заграники сдают только, если секретка есть
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Ответ Olga.t
Когда надо, то и воинские звания оказываются не номинальными...(привет Исинбаевой) Всем спортсменам - армейцам, росгвардейцам и прочим силовикам пора задуматься. Не просто так вам жалованье выплачивают и звёздочки на погоны дают.
ну и льготы всякие , ипотеки
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Ответ Best Raul
Они что рабы? Или есть статья УК прямо за их правонарушение? Кое-кто по ходу уже края не видит
Так, самовольное оставление части (места службы) продолжительностью от двух до 10 суток наказывается лишением свободы на срок до 5 лет (ч. 2.1 ст. 337 УК), пребывание военнослужащего за пределами части (места службы) продолжительностью от 10 суток до месяца наказывается лишением свободы на срок до 7 лет
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Ответ Best Raul
Они что рабы? Или есть статья УК прямо за их правонарушение? Кое-кто по ходу уже края не видит
оказывается, у военнослужащих есть обязанности, срочно звоните в совет по правам человека
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Ответ brig_Mercury
Границы ключ переломлен пополам... (с)
да что жы это такое....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ Иван Алейников
Ну они ж не в части жили, заграники сдают только, если секретка есть
Как-то на юге разговорился с одним полковником /МВД,Москва/.Так он сказал,мой загран в сейфе у генерала-начальника.Вроде,никаких секретов,а за границу не выехать.В принципе,он и не роптал.До этого наездился мол.Хотя,понятно,и у этих Бидонов,какие секреты.Непонятно,почему из армии их раньше не уволили,если с лета/как в СМИ писали/ они в Америке уже жили.
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Ответ sled
А Исинбаеву уже нашли?
Ищут на ВиллаРибо и ВиллаБаджо
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Ответ Karra
Шпажистам Сергею и Виолетте Биде ======================= Если уж начали склонять фамилию, то наверное "Бидам" Или это просто прикол из детского сада - Биде - хахаха..?
Всё так.
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Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
riverman1980

Зарегистрирован 3 сентября 2022
Львиная доля комментов про политику. Респект.
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Разобраться тут надо, а не хи-хи ха-ха.. Формулировка военнообязанные ещё ни о чём не говорит..
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Непонятно, но очень интересно))
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