Олимпийскому призеру по фехтованию Биде и его жене грозит до 10 лет за самовольное оставление части («Р-Спорт»)
Шпажистам Сергею и Виолетте Биде грозит до 10 лет за самовольное оставление части.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Летом призер Олимпийских игр Бида и его жена Виолетта без согласия российской стороны выступили на чемпионате США по фехтованию.
Накануне стало известно, что МВД России объявило обоих в розыск по уголовной статье.
«В отношении Сергея и Виолетты Биды расследуется уголовное дело по статье о самовольном оставлении части или места службы», – сообщил источник, добавив, что супруги являются военнообязанными.
Например Кристофер Форг, военнослужащий не однократный участник и призёр ЧМ и других соревнований, серебряный призёр ОИ. Ветеран войны в Ираке. Или в другую сторону это не работает?
если они покинули часть то их командир должен был немедленно доложить своему командиру итд до самого верха !!!!!!!!!!!!!!!
должны были быть предприняты все попытки для уточнения их месторасположения и возвращения на место прохождения службы !!!!!!!!!!!!!!!
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Зарегистрирован 3 сентября 2022
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