  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» следит за 17-летним защитником Тати из «Нанта». Шлоттербек и Инасиу ей тоже интересны
0

«Барселона» следит за 17-летним защитником Тати из «Нанта». Шлоттербек и Инасиу ей тоже интересны

«Барселона» настроена на укрепление обороны.

Как сообщает Diario Sport, спортивный директор «блауграны» Деку нацелен на подписание левоногого центрального защитника, и одним из кандидатов называется Тилель Тати из «Нанта». За 17-летним 190-сантиметровым защитником следят скауты многих клубов, в том числе чемпионов Испании.

Француз хочет доиграть сезон в нынешней команде, а уже летом может выслушать предложения.

Также «Барселона» рассматривает возможность подписания Нико Шлоттербека («Боруссия» Дортмунд) и Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Отмечается, что каталонцы планируют купить защитника летом, но при необходимости могут попробовать сделать это уже в январе.

Как вам дерби?22642 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
возможные трансферы
logoБарселона
logoНант
logoБоруссия Дортмунд
logoТилель Тати
logoСпортинг
logoНико Шлоттербек
logoвысшая лига Португалия
logoГонсалу Инасиу
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой
1134 минуты назад
Сафонов не хочет возвращаться в РПЛ: «Я уезжал за трудностями в дискомфортные условия. И странно от этих сложностей уезжать»
335 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Батраков – лучший футболист России! Это ясно всем!»
1151 минуту назад
«Я не Роналду, братан». Марез подтвердил, что ЧМ-2026 станет последним для него
959 минут назад
Мбаппе получил травму в игре с Азербайджаном – повредил тот же голеностоп, что и раньше
6сегодня, 21:21
Рафинья Алькантара: «Месси – лучший в истории, он брал мяч и всегда забивал. Но мне больше нравилось наблюдать за Неймаром, и на тренировках он делал то, чего не делал даже Лео»
20сегодня, 21:13
Сафонов про «ПСЖ»: «Меня не совсем устраивает, как все идет. Я хочу играть, доказать, что достоин игрового времени, хочу конкурировать. Уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию»
11сегодня, 21:04
Карпин о судействе с Ираном: «Смысл обсуждать? Если нарушение заслуживает красной – арбитр ФИФА должен ее показывать»
3сегодня, 20:52
Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси – 2-й, Марадона – 3-й, Бекхэм – 5-й
44сегодня, 20:50
Франция выиграла 4 матча подряд, 3 из них – всухую. Это лучшая серия с 2023-го
2сегодня, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья Алькантара: «Суарес – прекрасный человек, но на поле он становился зверем. Большинство форвардов злятся, если не даешь им мяч, но Луис почти преображался. Никто меня столько не обзывал»
125 минут назад
Нагельсманн про 4:0 с Люксембургом: «Не все идеально, могли забить больше. Соперник сидел глубоко, нелегко создавать моменты, когда все игроки соперника в штрафной»
44 минуты назад
Политик Руфиан про слова Льоренте о химиотрассах и Иглесиаса – про Газу: «Для многих первый – смельчак, противостоящий системе, второй – провокатор, смешивающий политику и спорт. Сложные времена»
2сегодня, 21:32
Александр Мостовой: «Хочется посмотреть на сборную в серьезных турнирах, когда понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там... Вот это спортивный интерес. А так, ну, сыграли»
4сегодня, 20:59
Франция разгромила Азербайджан – 3:0. Мбаппе, Рабьо и Товен забили по голу
15сегодня, 20:41
Бельгия не смогла обыграть дома Северную Македонию – 0:0
2сегодня, 20:40
Германия разгромила Люксембург (4:0) после трех поражений подряд
9сегодня, 20:40
«Мелехин сыграл очень плохо. Ошибок слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей». Радимов о действиях защитника в матче с Ираном
4сегодня, 20:34
Константин Генич: «Если б сказали перед сезоном, что после 11 туров будет лидировать ЦСКА, я бы пальцем у виска покрутил. После ухода Николича, с неопытным Глебовым, без Роши – да харэ, 6-е место»
11сегодня, 20:18
Майкл Оуэн: «Все знают, что «МЮ» снова выиграет АПЛ, это слишком большой и богатый клуб. Возможно, потребуется 10 лет, но это просто вопрос времени. Однако Аморим не обнадеживает»
17сегодня, 20:09