«Барселона» следит за 17-летним защитником Тати из «Нанта». Шлоттербек и Инасиу ей тоже интересны
«Барселона» настроена на укрепление обороны.
Как сообщает Diario Sport, спортивный директор «блауграны» Деку нацелен на подписание левоногого центрального защитника, и одним из кандидатов называется Тилель Тати из «Нанта». За 17-летним 190-сантиметровым защитником следят скауты многих клубов, в том числе чемпионов Испании.
Француз хочет доиграть сезон в нынешней команде, а уже летом может выслушать предложения.
Также «Барселона» рассматривает возможность подписания Нико Шлоттербека («Боруссия» Дортмунд) и Гонсалу Инасиу («Спортинг»).
Отмечается, что каталонцы планируют купить защитника летом, но при необходимости могут попробовать сделать это уже в январе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
