Ротенберг о «Слове пацана»: «Я рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале. Даже там можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг кино Хоккей

Роман Ротенберг встретился с актерами из сериала «Слово пацана».

Во вторник на стадионе «Зоркий» в Красногорске прошел новогодний вечер «Красной машины» . 

«Я родился в Ленинграде в 1981 году и рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале «Слово пацана». Рассказывают честно и без прикрас о том суровом времени и о пацанах, которые жили на тех улицах.

Поверьте, Ленинград конца 80-х почти не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо его создателям за честный и талантливый рассказ. В любые, даже самые трудные времена можно вести себя как мужчина. Даже на такой улице можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства.

Кстати, именно спорт в те времена был спасением для многих простых мальчишек. Говорю это как сын тренера по дзюдо, который многое сделал для того, чтобы вытащить ребят с улицы, научить их защищать себя, растить пацанов настоящими мужчинами. Сегодня нам гораздо проще растить новое поколение, но спорт вообще, и хоккей в особенности, очень важны и сегодня.

Вчера звезды сериала «Слово пацана» пришли на праздник в школу «Красная Машина Юниор» и поздравили всех болельщиков, тренеров и хоккеистов системы СКА с Новым годом! Наше настоящее кино поддерживает наш настоящий спорт! Спасибо, пацаны! Стараемся играть также искренне, как вы!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

Также Ротенберг выложил серию фотографий с актерами и постер в стиле сериала с надписью «Елка для пацанов». 

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45 комментариев
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Чушпан
+83
-2
+81
Шизофреник проживает жизнь в каком то вымышленном мире, где он в прошлом - выходец из сурового ленинградского гетто, состоявшийся профессиональный хоккеист, а ныне - востребованный хоккейный специалист, новатор, мотиватор, стратег и тактик.
+47
-1
+46
этот клоун, даже тут слово "патриотизм" умудрился вставить
+40
0
+40
Ответ ermol@y
Чушпан
сто процентов 🤣
+23
-1
+22
Ответ Водяра
Как будет чушпвн на финском?
Ротенберг
+20
0
+20
Да отключи ты свою хлеборезку уже, мамкин мажор
+19
-1
+18
Ответ alex1382
этот клоун, даже тут слово "патриотизм" умудрился вставить
Он даже, пересказывая рецепт салата оливье, из кулинарной книги , умудрится раза три сказать "патриот/из" и пару раз слово "система"
+18
-1
+17
Ералаш какой то выдаёт 😴
+12
0
+12
Человек пытается примазаться к любому более менее важному событию. Странно, что его на вечеринке Ивлеевой не было
+12
0
+12
Ответ Леван Мкртчян
Он даже, пересказывая рецепт салата оливье, из кулинарной книги , умудрится раза три сказать "патриот/из" и пару раз слово "система"
Так в оливье яйца наших, патриотично настроенных, куриц кладут! А колбаса из мяса свиней, которые прошли путь от грязного свинарника до чистого и опрятного колбасного завода. При этом жизнь их не сломала, они стойко выдержали невзгоды, а теперь отдали долг стране на новогтдних столах настоящих патриотов!
+10
0
+10
Звездобол 🙃
+8
0
+8
Как будет чушпвн на финском?
+7
-1
+6
в Финляндии?
+6
0
+6
Ответ Сергей Горбушин
Человек пытается примазаться к любому более менее важному событию. Странно, что его на вечеринке Ивлеевой не было
Поверьте, Ленинград конца 80-х почти не отличался от тусовки, показанной в телеграме. В любые, даже самые трудные времена можно вести себя как мужчина. Даже на такой вечеринке можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства.
+6
-1
+5
А что если он говорит правду и мы всё что мы сейчас наблюдаем с его стороны это последствия ударов в голову от местной шпаны в его жёстком детстве
+6
-2
+4
ох уж эти суровые улицы Хельсинки...
+5
-1
+4
Ответ ermol@y
Чушпан
Предлагаю выгнать его из нашего движения
+4
0
+4
Ну накаких улицах, Роман?, на финских?
Мне, питерскому пацану не вздумай втирать. Ну пошлятина, и ты не видишь?
+3
0
+3
Ответ Руслан Мухамадиев
Шизофреник проживает жизнь в каком то вымышленном мире, где он в прошлом - выходец из сурового ленинградского гетто, состоявшийся профессиональный хоккеист, а ныне - востребованный хоккейный специалист, новатор, мотиватор, стратег и тактик.
😃 За что и люблю спотсру
+3
0
+3
Я родился в 83 и не было такой херни в Ленинграде, уж в центре 100%. Может Ромачга где-то в Металлострое рос, но даже так что он мог знать в 9 лет?
+3
0
+3
Он ещё про понятия пытается втирать, хотя всё что он делает в рамках КХЛ это явный беспредел, то молодёжь пачками выдергивает, а потом маринует, игроков более менее из средних команд, то с контрактами действующий мутит, по этих действиям уже понятно, что слова честь и понятия это точно не про него
+3
0
+3
- Деньги есть?
- нет!
- Чушпан, попрыгай!
- Мне папа на хоккей дал!
+3
-1
+2
Сидя у кормушки патриотом быть не сложно
+2
-1
+1
и потом стать настоящим гражданином Финляндии,чего уж там договаривайте Роман!
+2
-1
+1
Всем давно ясно, что ты дворЦовый пацан.
+1
0
+1
Ответ burefan
Предлагаю выгнать его из нашего движения
отшить.
+1
0
+1
ой писдурболл🤢🤢🤢🤢особенно по твоей причёске зализанной гелем , видно что ты жил по тем же понятиям ...
+1
0
+1
Айгуль
+2
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Дурачок
+2
-1
+1
Да, да ...На таких же улицах..Угу. Вы видели его рожу, когда Рыспаев стал воспитывать Кунь Лунь ? Белее снега, губки тряслись...Орал в истерике , мол, давайте сюда полицаев . После этого дал Рыспаю пожизненный бан в КХЛ....Ч*о изнеженное
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