«Ак Барс» объявил о возвращении Князева. Контракт с Артемием – до конца сезона

«Ак Барс» объявил о возвращении Артемия Князева.

Казанский клуб подписал контракт с 22-летним защитником, соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

Этот сезон воспитанник «Ак Барс» начинал в АХЛ за «Манитобу», где провел 20 матчей, отличившись пятью результативными передачами.

Всего в АХЛ у Князева 141 матч и 61 (12+49) очко при полезности «-54».

Ранее в казанском клубе сообщили, что « » поторопился с объявлением о переходе Князева в аренду в «Торпедо».