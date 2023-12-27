«Ак Барс» объявил о возвращении Князева. Контракт с Артемием – до конца сезона

Теги Ак Барс переходы АХЛ Манитоба КХЛ Виннипег Артемий Князев Хоккей

«Ак Барс» объявил о возвращении Артемия Князева.

Казанский клуб подписал контракт с 22-летним защитником, соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

Этот сезон воспитанник «Ак Барс» начинал в АХЛ за «Манитобу», где провел 20 матчей, отличившись пятью результативными передачами.

Всего в АХЛ у Князева 141 матч и 61 (12+49) очко при полезности «-54».

Ранее в казанском клубе сообщили, что «Виннипег» поторопился с объявлением о переходе Князева в аренду в «Торпедо».

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12 комментариев
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Ответ Dmitry Antipin
Очень некрасиво поступили в Казани,что забрали Князева. Да, права у них, но договорённость была, что Князев уйдет к Ларионову. В торпедо бы играл на ведущих ролях, а в Казани может с легкостью укатить в вхл и попасть в опалу Билу после пары неудачных игр.
Да вы лять издеваетесь. Некрасиво поступили, что вернули своего воспитанника? С какой радости его должны были отдать Торпедо? А кого ещё из игроков АБ желаете? В подарочную упаковку завернуть или так заберёте? Доплатить не надо?
Откуда ты знаешь, кто и на каких ролях и где бы играл? Сколько дефов воспитал и довёл до серьёзного уровня Ларионов (при всем к нему уважении) и сколько Билл? В край уже обнаглели мне кажется.
Ну а Артемию добро пожаловать. За океаном наверное лишних пару лет провел, но все ещё талантливый и достаточно молодой. Верю, что заиграет.
+18
-2
+16
Ответ Dmitry Antipin
Никто не издевается, просто зачем нарушать предварительные договорённости?
Договорённости между кем? Договорённости о чем? Если Гафуров считал, что игроков с контрактами клуба НХЛ можно брать без согласия владельца спортивных прав в КХЛ то кто кому доктор? Никакой информации о каких бы то ни было договорённостях с участием Ак Барса не было. Если бы в Ак Барсе нашелся уникум, который сейчас договаривался бы с Монреалем о переходе Конюшкова вы бы как реагировали?
+8
0
+8
Ответ Dmitry Antipin
Очень некрасиво поступили в Казани,что забрали Князева. Да, права у них, но договорённость была, что Князев уйдет к Ларионову. В торпедо бы играл на ведущих ролях, а в Казани может с легкостью укатить в вхл и попасть в опалу Билу после пары неудачных игр.
Торпедо захотело игрока, ничего не предлагая взамен. Так только лохов разводят
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Странно, АХЛ все же лучше ВХЛ
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