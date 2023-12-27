«Ак Барс» объявил о возвращении Князева. Контракт с Артемием – до конца сезона
«Ак Барс» объявил о возвращении Артемия Князева.
Казанский клуб подписал контракт с 22-летним защитником, соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.
Этот сезон воспитанник «Ак Барс» начинал в АХЛ за «Манитобу», где провел 20 матчей, отличившись пятью результативными передачами.
Всего в АХЛ у Князева 141 матч и 61 (12+49) очко при полезности «-54».
Ранее в казанском клубе сообщили, что «Виннипег» поторопился с объявлением о переходе Князева в аренду в «Торпедо».
Откуда ты знаешь, кто и на каких ролях и где бы играл? Сколько дефов воспитал и довёл до серьёзного уровня Ларионов (при всем к нему уважении) и сколько Билл? В край уже обнаглели мне кажется.
Ну а Артемию добро пожаловать. За океаном наверное лишних пару лет провел, но все ещё талантливый и достаточно молодой. Верю, что заиграет.