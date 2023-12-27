Елена Вяльбе: «Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется»

Елена Вяльбе назвала президента РФ Владимира Путина «последним из могикан».

— Вы пару раз обращались к президенту во время прямых линий. А что бы попросили у золотой рыбки?

— Наверное, первое, и я говорю это совершенно искренне, чтобы эта золотая рыбка дала президенту как можно больше здоровья. Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется.

А что касается меркантильных вопросов, то я была бы счастлива, если бы у нас в среднегорье все-таки появился свой центр зимних видов спорта. У нас есть географические места, где мы можем себе это позволить.

А еще, наверное, попросила бы, чтобы вновь обратились к прежней структуре детского спорта. Раньше родители даже не думали о том, что нужно в детской школе за что-то платить — за билеты, за экипировку. Да, если ты хочешь чего-то лучшего, ты можешь купить. Я помню, как просила у мамы лыжи за 500 рублей. Но остальные-то катались на обычных бесплатных.

— А еще не обращались?

— Нет. Я вообще хочу сказать, что у меня иногда вызывает недоумение вопросы прямой линии. Условно, когда его просят наладить колодец у какой-то бабушки, разве это к нему вопрос? Этим конкретные люди должны заниматься, не президент, и даже не губернаторы, а главы муниципальных районов, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.