Елена Вяльбе: «Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется»

Теги Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе назвала президента РФ Владимира Путина «последним из могикан».

— Вы пару раз обращались к президенту во время прямых линий. А что бы попросили у золотой рыбки?

— Наверное, первое, и я говорю это совершенно искренне, чтобы эта золотая рыбка дала президенту как можно больше здоровья. Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется.

А что касается меркантильных вопросов, то я была бы счастлива, если бы у нас в среднегорье все-таки появился свой центр зимних видов спорта. У нас есть географические места, где мы можем себе это позволить.

А еще, наверное, попросила бы, чтобы вновь обратились к прежней структуре детского спорта. Раньше родители даже не думали о том, что нужно в детской школе за что-то платить — за билеты, за экипировку. Да, если ты хочешь чего-то лучшего, ты можешь купить. Я помню, как просила у мамы лыжи за 500 рублей. Но остальные-то катались на обычных бесплатных.

— А еще не обращались?

— Нет. Я вообще хочу сказать, что у меня иногда вызывает недоумение вопросы прямой линии. Условно, когда его просят наладить колодец у какой-то бабушки, разве это к нему вопрос? Этим конкретные люди должны заниматься, не президент, и даже не губернаторы, а главы муниципальных районов, – сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

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47 комментариев
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Она лоб еще не расшибла?
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+32
Не понятно кто ее президент, у того в чьей стране она лыжи , палки , форму специальную покупает , оборудование для обработки лыж, авто на которой она ездит , одежду в которой ходит или тот президент в стране которой пенсия 12700 и яйца по 125 рублей за десяток, надо уточнить у Елены?
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После Путина Агутин
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Скоро начнут плакать, как в КНДР, при виде могикана.
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Лизнула так лизнула, прям до мозга)
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Ответ Чернокожий
Не понятно кто ее президент, у того в чьей стране она лыжи , палки , форму специальную покупает , оборудование для обработки лыж, авто на которой она ездит , одежду в которой ходит или тот президент в стране которой пенсия 12700 и яйца по 125 рублей за десяток, надо уточнить у Елены?
Тот, из чьей морщинистой задницы язык не вылезает.
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На данный момент, Елена Валерьевна - вырвалась в явные лидеры. Интересно, сможет ли кто-то её обойти?
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Сынок Франц наверное на "передке", а дочки помогают в госпиталях....
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Скорее бы его уже в мавзолей сложили
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сначала хвалебные речи, потом челобитная.
все закономерно
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В истории, которую будут преподавать будущим поколениям, наверняка затесается упоминание компашки этих бюджетогрызов. С их главными в жизни соревнованиями - по холуйству.
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это чистая северная корея, она рыдая это произносила...
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Разве слова что люди без него вымрут не дисквалифицирует её с должности как умственно неполноценную?
+5
0
+5
Святой Владимир 🤦‍♂️
+6
-1
+5
Ответ Tolut
Скорее бы его уже в мавзолей сложили
будет править 3d копия.
+3
0
+3
Ответ Чернокожий
Не понятно кто ее президент, у того в чьей стране она лыжи , палки , форму специальную покупает , оборудование для обработки лыж, авто на которой она ездит , одежду в которой ходит или тот президент в стране которой пенсия 12700 и яйца по 125 рублей за десяток, надо уточнить у Елены?
Нифига ж себе у Вас яйца дешевые!! )))
+3
0
+3
Ответ БезызбежноНаКрасный
На данный момент, Елена Валерьевна - вырвалась в явные лидеры. Интересно, сможет ли кто-то её обойти?
фетисов уже был, третьяк наверное следующий
+4
-1
+3
Ответ АРХАТ
Лизнула так лизнула, прям до мозга)
Да, гланды уже пройденный давно этап.
+3
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Так Путин сам построил такое государство и такую вертикаль власти, что колодцы у него просят и дороги. А бабушки сидят и восхищается, какой он волшебник, все для людей.
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тётя, северная Корея немного восточней , там такие же , тебе туда!
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раболепие как народная скрепа
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Можно вывсти человка из совка, но вот совок из человека уже не получится
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Кажется, Елена установила очередной рекорд
На сей раз по глубине проникновения языка
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Омерзительное лизоблюдство
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Сказочная, ну и рожа, как у почившего бывшего губернатора Кемеровской области, сползла вниз. Она депутатка нет?
+2
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+2
Правильно будет так: "Я безумно лю президента из-за меркантильных вопросов, т.к. оч хочу свой Центр зимних видов спорта... Ну, чтоб на пенсии не пришлось в очереди за дешевыми яйцами на морозе стоять".
+2
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"Те, кто ложатся с собаками – встают с блохами". индейская мудрость.
+2
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+2
Крепостничество головного мозга
+2
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Сядь ему на лицо
+2
0
+2
Совсем больна на голову!
+1
0
+1
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