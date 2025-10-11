  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов не хочет возвращаться в РПЛ: «Я уезжал за трудностями в дискомфортные условия. И странно от этих сложностей уезжать»
3

Сафонов не хочет возвращаться в РПЛ: «Я уезжал за трудностями в дискомфортные условия. И странно от этих сложностей уезжать»

Матвей Сафонов не хочет возвращаться в российский чемпионат.

Последний раз Сафонов играл за «ПСЖ» в конце мая – в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0).

– Готов ли вернуться в ближайшее трансферное окно в Россию?

– Я думаю, что мне бы не хотелось. Я уезжал за трудностями и сложностями в дискомфортные для меня условия. И странно от этих сложностей уезжать. Наоборот, их нужно встречать.

Считаю, что любое предложение должно рассматриваться, если оно достойное. Поэтому все зависит от ситуации, которая будет на момент трансферного окна, если мы говорим про это. И плюс, посмотреть, насколько все стороны в этом заинтересованы. Если, допустим, мой клуб не хочет меня продавать, о чем им вести разговор?

Могу ли представить себя в другой российской команде, кроме «Краснодара»? Нужно смотреть ситуацию, мне нужно играть. К примеру, «Краснодару» сейчас нужен вратарь? Нет. А мне нужно играть, – сказал вратарь сборной России.

Как вам дерби?22642 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов про «ПСЖ»: «Меня не совсем устраивает, как все идет. Я хочу играть, доказать, что достоин игрового времени, хочу конкурировать. Уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию»
11сегодня, 21:04
Только восемь футболистов сборной начинали карьеру в Москве. Откуда остальные?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой
1135 минут назад
«Барселона» следит за 17-летним защитником Тати из «Нанта». Шлоттербек и Инасиу ей тоже интересны
40 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Батраков – лучший футболист России! Это ясно всем!»
1152 минуты назад
«Я не Роналду, братан». Марез подтвердил, что ЧМ-2026 станет последним для него
9сегодня, 21:35
Мбаппе получил травму в игре с Азербайджаном – повредил тот же голеностоп, что и раньше
6сегодня, 21:21
Рафинья Алькантара: «Месси – лучший в истории, он брал мяч и всегда забивал. Но мне больше нравилось наблюдать за Неймаром, и на тренировках он делал то, чего не делал даже Лео»
20сегодня, 21:13
Сафонов про «ПСЖ»: «Меня не совсем устраивает, как все идет. Я хочу играть, доказать, что достоин игрового времени, хочу конкурировать. Уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию»
11сегодня, 21:04
Карпин о судействе с Ираном: «Смысл обсуждать? Если нарушение заслуживает красной – арбитр ФИФА должен ее показывать»
3сегодня, 20:52
Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси – 2-й, Марадона – 3-й, Бекхэм – 5-й
45сегодня, 20:50
Франция выиграла 4 матча подряд, 3 из них – всухую. Это лучшая серия с 2023-го
2сегодня, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья Алькантара: «Суарес – прекрасный человек, но на поле он становился зверем. Большинство форвардов злятся, если не даешь им мяч, но Луис почти преображался. Никто меня столько не обзывал»
126 минут назад
Нагельсманн про 4:0 с Люксембургом: «Не все идеально, могли забить больше. Соперник сидел глубоко, нелегко создавать моменты, когда все игроки соперника в штрафной»
45 минут назад
Политик Руфиан про слова Льоренте о химиотрассах и Иглесиаса – про Газу: «Для многих первый – смельчак, противостоящий системе, второй – провокатор, смешивающий политику и спорт. Сложные времена»
2сегодня, 21:32
Александр Мостовой: «Хочется посмотреть на сборную в серьезных турнирах, когда понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там... Вот это спортивный интерес. А так, ну, сыграли»
4сегодня, 20:59
Франция разгромила Азербайджан – 3:0. Мбаппе, Рабьо и Товен забили по голу
15сегодня, 20:41
Бельгия не смогла обыграть дома Северную Македонию – 0:0
2сегодня, 20:40
Германия разгромила Люксембург (4:0) после трех поражений подряд
9сегодня, 20:40
«Мелехин сыграл очень плохо. Ошибок слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей». Радимов о действиях защитника в матче с Ираном
4сегодня, 20:34
Константин Генич: «Если б сказали перед сезоном, что после 11 туров будет лидировать ЦСКА, я бы пальцем у виска покрутил. После ухода Николича, с неопытным Глебовым, без Роши – да харэ, 6-е место»
11сегодня, 20:18
Майкл Оуэн: «Все знают, что «МЮ» снова выиграет АПЛ, это слишком большой и богатый клуб. Возможно, потребуется 10 лет, но это просто вопрос времени. Однако Аморим не обнадеживает»
17сегодня, 20:09