Сафонов не хочет возвращаться в РПЛ: «Я уезжал за трудностями в дискомфортные условия. И странно от этих сложностей уезжать»

Матвей Сафонов не хочет возвращаться в российский чемпионат.

Последний раз Сафонов играл за «ПСЖ » в конце мая – в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0).

– Готов ли вернуться в ближайшее трансферное окно в Россию?

– Я думаю, что мне бы не хотелось. Я уезжал за трудностями и сложностями в дискомфортные для меня условия. И странно от этих сложностей уезжать. Наоборот, их нужно встречать.

Считаю, что любое предложение должно рассматриваться, если оно достойное. Поэтому все зависит от ситуации, которая будет на момент трансферного окна, если мы говорим про это. И плюс, посмотреть, насколько все стороны в этом заинтересованы. Если, допустим, мой клуб не хочет меня продавать, о чем им вести разговор?

Могу ли представить себя в другой российской команде, кроме «Краснодара»? Нужно смотреть ситуацию, мне нужно играть. К примеру, «Краснодару» сейчас нужен вратарь? Нет. А мне нужно играть, – сказал вратарь сборной России.