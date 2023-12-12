Президент клуба ударил судью в Турции, 50-й гол Роналду в 2023-м, Чеферин хочет остаться в УЕФА на 4-й срок, «Атлетико» выставлен на продажу, лакросс-гол Ротенберга и другие новости

1. Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил судью в лицо после матча чемпионата Турции с «Ризеспором». Когда арбитр упал, его несколько раз пнули. Президент Турции Эрдоган осудил инцидент, Коджа и еще два человека задержаны.

2. Криштиану Роналду забил 50-й гол в 2023 году и догнал Холанда, а «Аль-Наср» вышел в полуфинал Кубка короля Саудовской Аравии. У Роналду 30 (20+10) очков в 22 матчах сезона за саудовский клуб.

3. Александер Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок. Это позволит ему баллотироваться в 2027-м, пишет Daily Mail.

4. Игрок НФЛ Дамар Хэмлин – самый популярный спортсмен по запросам в Google в 2023-м, Мбаппе – 2-й, Морэнт – 4-й, Кейн – 5-й, Джокович – 6-й. Из клубов на первом месте «Интер Майами» Месси, «Лейкерс» – 2-е, «Аль-Наср» Роналду – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, хоккейный «Бостон» – 10-й.

5. «Атлетико» выставлен на продажу. Владелец «Майами Долфинс» Стивен Росс хочет купить клуб, его состояние – 10,1 млрд долларов.

6. САS не будет обращаться к Камиле Валиевой за разрешением обнародовать вердикт по ее делу.

7. «МЮ» не продлит контракт с Антони Марсьялем, форвард уйдет бесплатно летом, если его не продадут зимой. Также «Юнайтед» хотел бы обменять Санчо в «Барселону» на Рафинью.

8. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Торонто» (4:3 ОТ), Сорокин отразил 37 бросков из 40, Таварес набрал 1000-е очко в лиге в матче против бывшей команды. Все результаты дня – здесь.

9. Мошенники обманули футболиста «Пари НН» Александра Трошечкина на 133 тысячи рублей. Он хотел заказать 6 пар бутс через соцсеть.

10. НБА. «Филадельфия» разгромила «Вашингтон» с разницей «+45», «Детройт» довел серию поражений до 20 после проигрыша «Индиане» и другие результаты.

11. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, перенесший частичную ампутацию конечностей, начал тренироваться на льду.

12. Анел Ахмедходжич из «Шеффилда» стал первым капитаном за 7 лет, отказавшимся от радужной повязки в матче АПЛ: «Почему? Угадайте».

13. Президенты стран Балтии надеются на отзыв решения МОК об участии россиян в Олимпиаде-2024.

14. Тренер получил условный срок за избиение детей клюшкой в Архангельской области.

15. Роман Ротенберг забил лакросс-гол в ворота Василия Кошечкина в прощальном матче Евгения Кетова.

Цитаты дня.

Андрей Мостовой о «Слове пацана»: «Интересный сериал, поучительный. Ребята с головой понимают, что влезать в такое не нужно – все не так круто, как кажется»

Роберто Баджо: «Мне неприятно судить игроков, поэтому я не работаю экспертом на ТВ. Коллеги, которые не могли выполнить 3 обводки, порицают других»

Щербакова о Тутберидзе: «В спорте высших достижений не бывает простых людей. Для тренера главное – результат, а результаты говорят сами за себя»

Егор Титов: «Анчелотти в «Спартак» не пойдет, но если мы хотим, чтобы клуб выигрывал и был стабилен, то нужен более достойный тренер, чем Абаскаль»

Гурцкая о «Зените»: «Русские ребята должны рвать жопу. А Круговой играет так, будто он минимум Марсело, Мостовой все время машет руками – больше энергии на размах крыльев потратил, чем на футбол»

Оби Микел о «Челси»: «Все сводится к отсутствию лидеров – Дрогба, Терри, Лэмпард заставляли тебя проснуться, когда ты дерьмово играл. Я не видел, чтобы Почеттино кричал на игрока»

Министр внутренних дел Франции: «Жаль, что Бензема не говорит ни слова, когда в стране происходят исламистские теракты. Он не просто футболист, у него миллионы подписчиков»

Владислав Третьяк: «Россияне – очень скромные люди. Мы никогда не говорим о своих победах. А ведь на них мы воспитываем молодежь»

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