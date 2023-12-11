Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок. Это позволит ему баллотироваться в 2027-м (Daily Mail)

Теги Дэвид Гилл УЕФА Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин может остаться во главе УЕФА до 2031 года.

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций планирует внести поправки к Уставу организации, которые позволят ему баллотироваться на четвертый срок, сообщает Daily Mail. 

Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году, сменив отстраненного Мишеля Платини. Словенец руководил Союзом в течение тех 2,5 лет, когда в должности должен был оставаться Платини, а затем был дважды переизбран – в 2019 и 2023 годах. Срок его полномочий истекает в 2027-м.

В настоящее время число четырехлетних сроков в руководстве УЕФА ограничено тремя подряд – этот лимит установил сам Чеферин. Однако, согласно предложенной поправке, любой срок, начавшийся до июля 2017 года, не будет учитываться. Это позволит главе УЕФА баллотироваться еще раз – в случае успеха он будет занимать свой пост до 2031 года. 

Предлагаемые поправки будут вынесены на голосование на Конгрессе в Париже.

Отмечается, что против изменений устава выступает член исполнительного комитета УЕФА и бывший директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл. Он заявил, что предлагаемые поправки недемократичны и не соответствуют интересам футбола. 

66-летний функционер также предположил, что продление нынешнего лимита для лиц, занимающих президентские и руководящие должности, может вернуть УЕФА «к старым временам плохого футбольного управления, характерным для опального бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера и его коллеги из УЕФА Мишеля Платини».

При этом в случае внесения поправок англичанин сам сможет остаться в составе руководителей УЕФА еще на один срок. 

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129 комментариев
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Где-то мы это видели
+260
-8
+252
А кто если не Чеферин? Вы уже видимо забыли, как было при Платини
+225
-6
+219
Ответ serov1
А кто если не Чеферин? Вы уже видимо забыли, как было при Платини
Вы снова хотите как в 90ые при йоханссоне ??!!
+142
-4
+138
Джорджо Маркетти:Глубокоуважаемый Александр Чеферинович,все просят,народ просит.Только под вашим чутким руководством сможем победить пропересовскую Суперлигу и других альтернатив у нас нет
+105
-3
+102
словом дежавю этого не описать)
+94
-3
+91
Голосование будет на пеньках?
+88
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Как говорится, нет Чеферина - нет УЕФА
+56
-1
+55
Остановите пожалуйста Терешкову!
+57
-3
+54
Ответ Anya Belova
Где-то мы это видели
Кхе-кхе
+54
-3
+51
Ответ Leon Petov
Голосование будет на пеньках?
нет, можно просто в телевизор головой кивнуть
+50
-2
+48
А дальше будет СФО (специальная футбольная операция).
+43
-2
+41
По методичке Василича
+36
-4
+32
Я швейцарец, я словак, я санмаринец, я румын, я норвежец и латыш
+28
-1
+27
Ответ Ева Витебская
Комментарий скрыт
У него проблемки нет, она у вас и с иронией
+24
-2
+22
Ответ maks44
А дальше будет СФО (специальная футбольная операция).
Она и сейчас идёт. Специальная футбольная операция по десуперлигизации европейского футбола)
+23
-3
+20
Пора вторгнуться в федерацию Регби и присоединить её к уефе, ибо чо уж....
+19
-3
+16
Все должны сплотиться вокруг лидера!
Ура!
+19
-3
+16
Ответ Anya Belova
Где-то мы это видели
с языка снял)
+19
-6
+13
Ответ Ева Витебская
Комментарий скрыт
Нелогично брать за основу жизни цитаты из пацанских пабликов. Нет, может в интернетах такое прокатит, но в реале за такое определение "чушпана" можно и к ответственности попросить
+12
0
+12
Гимном УЕФА станет песня "Я словенец"
+14
-2
+12
Кто им всем пишет одни и те же методички? 🤡
+17
-5
+12
Знакомые конспекты )))
+17
-6
+11
Ответ Anya Belova
Где-то мы это видели
Потом училки в школах начнут помогать фальсифицировать, потом национальные ассоциации футбола начнут продавать голоса за гречку...
+12
-1
+11
Не зря к Владимиру Владимировичу так часто ездил, учился…
+15
-5
+10
Где он такому научился?
+12
-2
+10
Владимир Владимирович Чеферин
+11
-2
+9
Ответ Антон Фалафель
Остановите пожалуйста Терешкову!
Она просто авангардист - опередила своё время, теперь и другие поймут, что так было можно.
+12
-3
+9
Чиферин - достояние УЕФА. Защитим Чиферина.
+9
-1
+8
на следующем собрании УЕФА одна из легендарных футболисток предложит внести поправки к уставу
+8
0
+8
Владимир Владимирович Чеферин))
+8
-1
+7
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