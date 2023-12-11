Александер Чеферин может остаться во главе УЕФА до 2031 года.

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций планирует внести поправки к Уставу организации, которые позволят ему баллотироваться на четвертый срок, сообщает Daily Mail.

был избран президентом УЕФА в 2016 году, сменив отстраненного Мишеля Платини. Словенец руководил Союзом в течение тех 2,5 лет, когда в должности должен был оставаться Платини, а затем был дважды переизбран – в 2019 и 2023 годах. Срок его полномочий истекает в 2027-м.

В настоящее время число четырехлетних сроков в руководстве УЕФА ограничено тремя подряд – этот лимит установил сам Чеферин. Однако, согласно предложенной поправке, любой срок, начавшийся до июля 2017 года, не будет учитываться. Это позволит главе УЕФА баллотироваться еще раз – в случае успеха он будет занимать свой пост до 2031 года.

Предлагаемые поправки будут вынесены на голосование на Конгрессе в Париже.

Отмечается, что против изменений устава выступает член исполнительного комитета УЕФА и бывший директор «Манчестер Юнайтед» . Он заявил, что предлагаемые поправки недемократичны и не соответствуют интересам футбола.

66-летний функционер также предположил, что продление нынешнего лимита для лиц, занимающих президентские и руководящие должности, может вернуть УЕФА «к старым временам плохого футбольного управления, характерным для опального бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера и его коллеги из УЕФА Мишеля Платини».

При этом в случае внесения поправок англичанин сам сможет остаться в составе руководителей УЕФА еще на один срок.

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