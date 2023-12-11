Президент «Анкарагюджю» ударил судью в лицо после матча с «Ризеспором». Арбитра били ногами, когда он упал
Президент «Анкарагюджю» избил судью после матча чемпионата Турции.
Матч 15-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» – «Ризеспор» завершился вничью (1:1) – на 97-й минуте забил форвард гостей Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА.
Главный арбитр встречи Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.
По окончании матча президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа в сопровождении других людей выбежал в центр поля к стоявшим там арбитрам. Пока кто-то пожимал судьям руки, Коджа кулаком ударил Мелера в лицо. Когда арбитр упал, ему нанесли несколько ударов ногами.
В судейском комнате врачи оказали Мелеру первую помощь. Затем арбитр был доставлен в больницу. У него сильно заплыл левый глаз.
Изображения: кадры из трансляции
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не знал что Широков веру поменял))
таких примеров не мало, где не мусульманин с судьëй перепалку устроил.
религия здесь вообще не причём.
может президент клуба турков вообще Кемалист 😅
Фарук Коджа (президент «Анкарагюджю»): «Пенальти в пользу «Фенербахче» на 13-й минуте в матче с «Адана Демирспор», отменённый гол «Гиресунспора» в матче 10-го тура с «Бешикташем», отменённый гол «Сивасспора» в матче 16-го тура с «Галатасараем», красная карточка, которую не дали Торрейре, в матче «Галатасарай» – «Касымпаша» в 25-м туре, в матче «Гиресунспор» – «Бешикташ» красную карточку не дали ударившего соперника кулаком. Наши пострадавшие клубы столкнулись с десятками недобросовестных действий».
Так что если слышите про "систему" и про "судья продажная", то нечего смеяться. Кукушка из часов быстро выскакивает - даже и не заметишь как.
А этому парню здоровья.