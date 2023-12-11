Президент «Анкарагюджю» ударил судью в лицо после матча с «Ризеспором». Арбитра били ногами, когда он упал

Президент «Анкарагюджю» избил судью после матча чемпионата Турции.

Матч 15-го тура турецкой Суперлиги « » – « » завершился вничью (1:1) – на 97-й минуте забил форвард гостей , арендованный у .

Главный арбитр встречи Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.

По окончании матча президент « » Фарук Коджа в сопровождении других людей выбежал в центр поля к стоявшим там арбитрам. Пока кто-то пожимал судьям руки, Коджа кулаком ударил Мелера в лицо. Когда арбитр упал, ему нанесли несколько ударов ногами.

В судейском комнате врачи оказали Мелеру первую помощь. Затем арбитр был доставлен в больницу. У него сильно заплыл левый глаз.

Изображения: кадры из трансляции

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