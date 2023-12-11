Президент «Анкарагюджю» ударил судью в лицо после матча с «Ризеспором». Арбитра били ногами, когда он упал

Теги ЦСКА Анкарагюджю Ризеспор высшая лига Турция происшествия судьи Али Соу Халил Мелер Адольфо Гайч Футбол

Президент «Анкарагюджю» избил судью после матча чемпионата Турции.

Матч 15-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» – «Ризеспор» завершился вничью (1:1) – на 97-й минуте забил форвард гостей Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА.

Главный арбитр встречи Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.

По окончании матча президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа в сопровождении других людей выбежал в центр поля к стоявшим там арбитрам. Пока кто-то пожимал судьям руки, Коджа кулаком ударил Мелера в лицо. Когда арбитр упал, ему нанесли несколько ударов ногами.

В судейском комнате врачи оказали Мелеру первую помощь. Затем арбитр был доставлен в больницу. У него сильно заплыл левый глаз.

Изображения: кадры из трансляции

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53 комментария
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Пока в АПЛ думают над тем, что делать с ошибками судей, турки решили действовать решительно.
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Можно такой загловок: "Принадледащий ЦСКА форвард спровоцировал избиение главного судьи ногами "
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Москалева и Безбородова надо на стажировку в Турцию отправить, по обмену ))
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Вот что фан иди животворящий делает!
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Пожизненная дисквалификация всем, ничего другого не вижу честно. Игроков на год отстраняли за то что арбитра просто толкнули.
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Это... Уголовка, вообще-то. Нанесение телесных, да ещё и в присутствии кучи свидетелей.
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Гриша Иванов из Екатеринбурга ставит лайк гэтаму хлопцу)
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Бить лежачего ногами, ну и животные 🤦‍♂️
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Ответ Правда России
Москалева и Безбородова надо на стажировку в Турцию отправить, по обмену ))
А Казарцева?
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Ответ Great ManUtd
Турки вообще очень резкие люди, вроде бы и нормальные, почти европейцы, но всё-таки их мусульманско-азиатская натура частенько выходит наружу.
причём здесь религия?

не знал что Широков веру поменял))
таких примеров не мало, где не мусульманин с судьëй перепалку устроил.

религия здесь вообще не причём.

может президент клуба турков вообще Кемалист 😅
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Ответ Fao
Пока в АПЛ думают над тем, что делать с ошибками судей, турки решили действовать решительно.
Проголосовали обеими руками и ногами за решительные действия.
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Ответ Aleksey Yashin
Можно такой загловок: "Принадледащий ЦСКА форвард спровоцировал избиение главного судьи ногами "
"Так и запишите ! Попал под лошадь. "(с)
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Я конечно слышал про веселуху футбольную в Турции, но чтоб такая дичь это конечно жесть )
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по факту это чуть ли не покушение и уголовное дело, но так как это президент клуба и это Турция, то само собой ничего не будет...
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Между прочим в Анкарагюджю играет тот самый Македа, а в Ризеспоре тот самый Шелви.
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Ответ Aleksey Yashin
Можно такой загловок: "Принадледащий ЦСКА форвард спровоцировал избиение главного судьи ногами "
Там еще Соу, который раньше в Ростове играл
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Ответ Direct free kick
Дикое средневековое государство
Эрдоган и его шайка да, но вот этот парень думаю всплыл как надо))) Судья наверное так натупил, что тренер так надубачил кго)))
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Ответ Aleksey Yashin
Можно такой загловок: "Принадледащий ЦСКА форвард спровоцировал избиение главного судьи ногами "
Может он головой забил)
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Ответ He11raizer
Это... Уголовка, вообще-то. Нанесение телесных, да ещё и в присутствии кучи свидетелей.
там как и клубу могут штрафы сделать. очки, и уголовка тех кто бил.
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Ответ Conor Gallagher
Было бы круто если бы этот тренер возглавил какой нибудь клуб АПЛ. Вот их судьи точно заслуживают такое. А этому парню здоровья.
Это не тренер, это президент. А тренер - тот самый Эмре, который играл в Интере.
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Ответ Джони Две Куртки
причём здесь религия? не знал что Широков веру поменял)) таких примеров не мало, где не мусульманин с судьëй перепалку устроил. религия здесь вообще не причём. может президент клуба турков вообще Кемалист 😅
Так Широков избил в каком-то любительском матче, считай не на футболе вообще, а тут оф. матч не самого слабого чемпионата в Европе.
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Ответ Саша Пушкин
Аккуратнее с выражениями. 10 августа 2020, Роман Широков избил судью во время любительского матча. С арбитром работают врачи. https://www.sports.ru/football/1087823532.html
то был любительский матч, а здесь Суперлига Турции
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Ответ Правда России
Москалева и Безбородова надо на стажировку в Турцию отправить, по обмену ))
😅😅
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Ответ Johnie
Гриша Иванов из Екатеринбурга ставит лайк гэтаму хлопцу)
Широков репостит новость.
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О, этот шизанутый - давний борец с судейством. Я тут в ВК от 18 апреля такое нашел:

Фарук Коджа (президент «Анкарагюджю»): «Пенальти в пользу «Фенербахче» на 13-й минуте в матче с «Адана Демирспор», отменённый гол «Гиресунспора» в матче 10-го тура с «Бешикташем», отменённый гол «Сивасспора» в матче 16-го тура с «Галатасараем», красная карточка, которую не дали Торрейре, в матче «Галатасарай» – «Касымпаша» в 25-м туре, в матче «Гиресунспор» – «Бешикташ» красную карточку не дали ударившего соперника кулаком. Наши пострадавшие клубы столкнулись с десятками недобросовестных действий».

Так что если слышите про "систему" и про "судья продажная", то нечего смеяться. Кукушка из часов быстро выскакивает - даже и не заметишь как.
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Пацаны ногами не бьют
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Ну это жесть...
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Вот так надо было и Беришу избить.
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Было бы круто если бы этот тренер возглавил какой нибудь клуб АПЛ. Вот их судьи точно заслуживают такое.
А этому парню здоровья.
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Отличный кадр. Уверен, эту фотку повесят в музее клуба.
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