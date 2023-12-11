Гурцкая о «Зените»: «Русские ребята должны рвать жопу. А Круговой играет так, будто он минимум Марсело, Мостовой все время машет руками – больше энергии на размах крыльев потратил, чем на футбол»
Агент Тимур Гурцкая раскритиковал российских игроков «Зенита».
«Какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться? Я не понимаю. Вроде бы в этом году есть какая-то гонка, состав у них самый сильный. Но они проводят очень грустные матчи.
Ладно, мы все время говорим про Вендела и Барриоса, но там же есть русские футболисты, которые должны рвать!
Круговой играет так, будто он минимум Марсело. Будто у него уже есть два чемпионата мира. Мостовой все время с кем-то разговаривает, машет руками. Он потратил больше энергии на размах крыльев, чем на футбол.
Я понимаю, Вендел – он с запасом лучший игрок чемпионата России. Плюс Барриос – король в этой позиции, играет в полноги. Но русские-то ребята должны рвать жопу, пока есть такая возможность», – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».
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Но в принципе Круговой ладно, а вот Мостовой мне даже в матче с кубинцами пятую точку поджёг, когда начал какие-то разборки с игроком Кубы устраивать, хотя тот ему и руку протянул мол "всё ок давай играть дальше" и при этом даже ничего в том моменте Мостовому по сути не сделал, а Мостовой повел себя как обиженная звезда - ало блин, вы ведете 6-0 у Кубы и еще позволяешь себя так вести, гостеприимный ты наш, никакого уважения к сопернику, сплошное эго
Фамилии, оканчивающиеся на -иа, -уа не склоняются. Например, книги писателя Гулиа, стихи поэта Гагуа.
В этом смысле показательна фамилия Гамсахурдия, которая пишется двояко - Гамсахурдия и Гамсахурдиа. В первом варианте её склонять можно - романы Константина Гамсахурдии, а во втором случае нет - книги Константина Гамсахурдиа.
Все остальные грузинские фамилии ( на -дзе, -швили, -ури, -ели и т.п.) не склоняются.
чо по реальной стате у него? типа 1+2?
вот и ответ на бегунка.
Фокина - фамилия мамы