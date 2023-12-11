Гурцкая о «Зените»: «Русские ребята должны рвать жопу. А Круговой играет так, будто он минимум Марсело, Мостовой все время машет руками – больше энергии на размах крыльев потратил, чем на футбол»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марсело Вильмар Барриос Андрей Мостовой Данил Круговой Вендел Тимур Гурцкая контент Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал российских игроков «Зенита».

«Какая ситуация нужна «Зениту», чтобы возбудиться? Я не понимаю. Вроде бы в этом году есть какая-то гонка, состав у них самый сильный. Но они проводят очень грустные матчи.

Ладно, мы все время говорим про Вендела и Барриоса, но там же есть русские футболисты, которые должны рвать!

Круговой играет так, будто он минимум Марсело. Будто у него уже есть два чемпионата мира. Мостовой все время с кем-то разговаривает, машет руками. Он потратил больше энергии на размах крыльев, чем на футбол.

Я понимаю, Вендел – он с запасом лучший игрок чемпионата России. Плюс Барриос – король в этой позиции, играет в полноги. Но русские-то ребята должны рвать жопу, пока есть такая возможность», – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

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44 комментария
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эх, Диана, ты права...
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-5
+91
Не надо им ничего рвать.Им надо следить за зп Вендела и Барриоса и не пропустить момент,когда попросить и себе любимым отсыпать.Так уж повелось у паспортистов.Старшие товарищи с правильными паспортами времен Халка и Витселя не дадут соврать.
+67
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+64
Гурцкая как в воду глядит 😂
+39
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+32
Не защищаю Зенит, но этот же Гурцкая сказал летом, что Батчи из Краснодара это бегунок не умеющий играть в пас, бесполезный в атаке. По итогу же Батчи занимает первое место в Краснодаре по количеству обостряющих передач в финальную треть поля, а по совокупности дриблинга, скорости, количества и опасности передач и ударов он входит в 10ку лучших в РПЛ по инстату. Эксперт из этого агента так себе...
+22
-4
+18
Ответ Waiway
эх, Диана, ты права...
Плохо смотрит матчи она.
+17
-2
+15
Ответ Дядя ТУРА
Гурцкая как в воду глядит 😂
Не вижу ничего смешного...
+16
-2
+14
Базу выдал, однако

Но в принципе Круговой ладно, а вот Мостовой мне даже в матче с кубинцами пятую точку поджёг, когда начал какие-то разборки с игроком Кубы устраивать, хотя тот ему и руку протянул мол "всё ок давай играть дальше" и при этом даже ничего в том моменте Мостовому по сути не сделал, а Мостовой повел себя как обиженная звезда - ало блин, вы ведете 6-0 у Кубы и еще позволяешь себя так вести, гостеприимный ты наш, никакого уважения к сопернику, сплошное эго
+16
-2
+14
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Почему Гурцкая, а не Гурцкой. Тайна мироздания.
ага, а кварацхелия должен быть кварацхелиой
+12
0
+12
А с чего вдруг этим игрокам рвать пятую точку? Им конкурировать надо не с легионерами, а с россиянами, среди которых они точно в топе. Зарплата отличная, в Европу так и так не возьмут, а Зенит отпустит только, если прям совсем упадет качество игры. Да если и отпустит, условный Локомотив/ЦСКА/Спартак заберут и отсыпят ненамного меньше.
+12
0
+12
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Почему Гурцкая, а не Гурцкой. Тайна мироздания.
Грузинская фамилия не склоняется , как Меладзе например
+11
-1
+10
Ответ hh88_88
Плохо смотрит матчи она.
На то есть объективная причина)
+6
0
+6
думал, она не зрячая
+6
-1
+5
Ответ Алексей Ненахов
Грузинская фамилия не склоняется , как Меладзе например
Грузинские фамилии, оканчивающиеся на -ия, -ая, -ава склоняются. Например: фильмы режиссёра Данелии, пьесы Цхакаи, песни Окуджавы, футболисты сборной СССР : Шенгелия , Дараселия ..
Фамилии, оканчивающиеся на -иа, -уа не склоняются. Например, книги писателя Гулиа, стихи поэта Гагуа.
В этом смысле показательна фамилия Гамсахурдия, которая пишется двояко - Гамсахурдия и Гамсахурдиа. В первом варианте её склонять можно - романы Константина Гамсахурдии, а во втором случае нет - книги Константина Гамсахурдиа.
Все остальные грузинские фамилии ( на -дзе, -швили, -ури, -ели и т.п.) не склоняются.
+3
0
+3
Ответ Алексей Ненахов
Грузинская фамилия не склоняется , как Меладзе например
Меладзу можно и посклонять))
+3
0
+3
Спотс почему ж...открытым текстом?А нас банят?
+4
-1
+3
Трудно это не заметить 😉
+3
-1
+2
Ответ hh88_88
Плохо смотрит матчи она.
Диана не видит ничего смешного 😁
+2
0
+2
Ответ Старина Шимус
На то есть объективная причина)
В некотором смысле даже две причины…
+2
0
+2
Так и есть.
+3
-1
+2
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Почему Гурцкая, а не Гурцкой. Тайна мироздания.
А Джикия не тебя не смущает? Почему не Джикой? Это абхазская фамилия, а может и грузинская, там чорт ногу сломит. В Ростове играет Вахания, а почему на Ваханой?
+1
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Ответ Alexander Tsimbaluk
думал, она не зрячая
На слух ориентируется. Если треска не слышно, то значит не рвут ничего.
+1
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Ответ Максим Прокофьев
Не защищаю Зенит, но этот же Гурцкая сказал летом, что Батчи из Краснодара это бегунок не умеющий играть в пас, бесполезный в атаке. По итогу же Батчи занимает первое место в Краснодаре по количеству обостряющих передач в финальную треть поля, а по совокупности дриблинга, скорости, количества и опасности передач и ударов он входит в 10ку лучших в РПЛ по инстату. Эксперт из этого агента так себе...
финальная ьреть, икс джи.
чо по реальной стате у него? типа 1+2?

вот и ответ на бегунка.
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+1
Ответ Максим Прокофьев
Не защищаю Зенит, но этот же Гурцкая сказал летом, что Батчи из Краснодара это бегунок не умеющий играть в пас, бесполезный в атаке. По итогу же Батчи занимает первое место в Краснодаре по количеству обостряющих передач в финальную треть поля, а по совокупности дриблинга, скорости, количества и опасности передач и ударов он входит в 10ку лучших в РПЛ по инстату. Эксперт из этого агента так себе...
Ну если он участвует в чемпионате по фристайлу то он лидер. А по статистике у него больше жёлтых карточек, чем результативных действий. Вчера все его удары на метр выше ворот и все пасы в аут
+1
0
+1
Ответ igor.igorev
А Джикия не тебя не смущает? Почему не Джикой? Это абхазская фамилия, а может и грузинская, там чорт ногу сломит. В Ростове играет Вахания, а почему на Ваханой?
Есть теннисист Алехандро Давидович Фокина.
Фокина - фамилия мамы
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Ответ Максим Прокофьев
Не защищаю Зенит, но этот же Гурцкая сказал летом, что Батчи из Краснодара это бегунок не умеющий играть в пас, бесполезный в атаке. По итогу же Батчи занимает первое место в Краснодаре по количеству обостряющих передач в финальную треть поля, а по совокупности дриблинга, скорости, количества и опасности передач и ударов он входит в 10ку лучших в РПЛ по инстату. Эксперт из этого агента так себе...
А выглядит так что защищаешь... А что эксперт не может ошибаться, по поводу того или иного игрока, это касаемо вашего Батчи... У него что все мнения должны заходить на сто из ста
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Ты кто такая, жаба?
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Ответ Alexander Tsimbaluk
думал, она не зрячая
Всвязи с законом о генденерном маркере прозрел ( а ) ?
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Груговой и есть нынешний Марсело.
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А зачем им рвать? Европа им не светит, а бабло капает не маленькое.
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Спроси Аршавина, кто кому и что там должен рвать)))
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