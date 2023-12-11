Игрок НФЛ Хэмлин – самый популярный спортсмен по запросам в Google в 2023-м, Мбаппе – 2-й, Морэнт – 4-й, Кейн – 5-й, Джокович – 6-й

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Названы самые популярные спортсмены по запросам в Google в 2023 году.

Первое место по запросам в поисковике по итогам года занял перенесший остановку сердца во время матча в начале января игрок клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин.

Второе место занял форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Замкнул тройку еще один игрок из НФЛТрэвис Келси («Канзас-Сити Чифс»).

Четвертым стал скандальный разыгрывающий клуба НБА «Мемфис» Джа Морэнт. Пятым стал форвард сборной Англии Харри Кейн, летом перешедший из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Шестое и седьмое места заняли теннисисты – Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Восьмым по запросам стал новозеландский крикетист Рачин Равиндра. Девятую строчку занял его коллега из Индии Шубман Гилл.

Замкнул десятку защитник клуба НБА «Даллас» Кайри Ирвинг.

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26 комментариев
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Не удивительно, что Хэмлин первый - приходится гуглить, чтобы узнать, кто это такой.
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Запросы по Келси фанаты Тейлор Свифт обеспечили)
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Ответ prosto D.
Не удивительно, что Хэмлин первый - приходится гуглить, чтобы узнать, кто это такой.
Хэмлин - настолько слабый игрок (по сути запасной), что даже в заявку на матч не попадает в последнее время. Все запросы обеспечены исключительно тем случаем. Из-за этого отменили матч (и не переиграли), чего не случалось много лет.
+10
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+10
Что бы вас искали нужна трагедия,скандал или ещё какая то дрянь..
+8
-1
+7
Ответ vzi
Странно, что Махоумса нет.
Так а чего его гуглить. Махоумс и так известен
+5
-1
+4
Ответ prosto D.
Не удивительно, что Хэмлин первый - приходится гуглить, чтобы узнать, кто это такой.
Это вкусный сорт апельсинов!
+5
-2
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Ответ Shadow1882
Так а чего его гуглить. Махоумс и так известен
Если только из-за этого )
+3
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Faker AKA "all roads lead to me" железно был бы в Топ-10, если бы добавили киберспорт в фильтр.
+1
0
+1
Странно, что Махоумса нет.
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Судя по количеству комментов на спортс ру величайшим хоккейным тренером является Ромка Ротенберг. Конкуренцию ему составляет футбольный тренер Александр Мостовой.
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Удивительно, что Келси обошел своего одноклубника - игрока поколения - Махоумса.
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Ответ Wayne Gretzky 99
Запросы по Келси фанаты Тейлор Свифт обеспечили)
За последние три месяца)
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Морани из-за своих подвигов со стволами, Кайри вроде год тихо провёл по его меркам, видимо былая слава не отпускает. А на ЛеБрона и КД видимо всё в инсте подписаны и твитере поэтому гуглить не надо)
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Джа Морант ещё и в 10-ку самых популярных гангстеров попадает
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Ответ Cearvm
Это вкусный сорт апельсинов!
Есть такой, но у нас его называют Гамлин)
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Ответ Аврал
Что бы вас искали нужна трагедия,скандал или ещё какая то дрянь..
Келси не согласится, не думаю, что он недоволен тем, что его фанаты Тэйлор Свифт ищут)
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Ответ Аврал
Что бы вас искали нужна трагедия,скандал или ещё какая то дрянь..
Так всегда происходит. Это хорошо видно, например, в истории просмотров отдельных личностей в той же википедии.
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Удивительно, что Келси обошел своего одноклубника - игрока поколения - Махоумса.
а смыслить гуглить Махоумса? Только чтобы его контракт посмотреть. А Келси гуглили фанатки тейлор Свифт, чтобы узнать, кто это такой
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Ответ special_k
а смыслить гуглить Махоумса? Только чтобы его контракт посмотреть. А Келси гуглили фанатки тейлор Свифт, чтобы узнать, кто это такой
Я сегодня с луны свалился. Какая связь между Свифт и Келси?
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Я сегодня с луны свалился. Какая связь между Свифт и Келси?
Келси - очередная жертва будущего альбома Тейлор Свифт.
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Я сегодня с луны свалился. Какая связь между Свифт и Келси?
Если мы про Келси и Свифта из Филли, то просто играют вместе, хотя никто осуждать не будет :-) А если мы про Трэвиса и Тейлор, то они встречаются. Теперь вместо повторов смотрим на реакцию тейлор на каждый розыгрыш.
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