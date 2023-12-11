Игрок НФЛ Хэмлин – самый популярный спортсмен по запросам в Google в 2023-м, Мбаппе – 2-й, Морэнт – 4-й, Кейн – 5-й, Джокович – 6-й

Названы самые популярные спортсмены по запросам в Google в 2023 году.

Первое место по запросам в поисковике по итогам года занял перенесший остановку сердца во время матча в начале января игрок клуба НФЛ « » Дамар Хэмлин.

Второе место занял форвард « » и сборной Франции Килиан Мбаппе. Замкнул тройку еще один игрок из – («Канзас-Сити Чифс»).

Четвертым стал скандальный разыгрывающий клуба НБА « » . Пятым стал форвард сборной Англии Харри Кейн, летом перешедший из « » в «Баварию».

Шестое и седьмое места заняли теннисисты – и .

Восьмым по запросам стал новозеландский крикетист Рачин Равиндра. Девятую строчку занял его коллега из Индии Шубман Гилл.

Замкнул десятку защитник клуба «Даллас» Кайри Ирвинг.

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