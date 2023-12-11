Игрок НФЛ Хэмлин – самый популярный спортсмен по запросам в Google в 2023-м, Мбаппе – 2-й, Морэнт – 4-й, Кейн – 5-й, Джокович – 6-й
Названы самые популярные спортсмены по запросам в Google в 2023 году.
Первое место по запросам в поисковике по итогам года занял перенесший остановку сердца во время матча в начале января игрок клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин.
Второе место занял форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Замкнул тройку еще один игрок из НФЛ – Трэвис Келси («Канзас-Сити Чифс»).
Четвертым стал скандальный разыгрывающий клуба НБА «Мемфис» Джа Морэнт. Пятым стал форвард сборной Англии Харри Кейн, летом перешедший из «Тоттенхэма» в «Баварию».
Шестое и седьмое места заняли теннисисты – Новак Джокович и Карлос Алькарас.
Восьмым по запросам стал новозеландский крикетист Рачин Равиндра. Девятую строчку занял его коллега из Индии Шубман Гилл.
Замкнул десятку защитник клуба НБА «Даллас» Кайри Ирвинг.
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