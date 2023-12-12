Эрдоган осудил нападение на судью президентом «Анкарагюджю»: «Спорт – это мир и братство, он несовместим с насилием»

Теги Анкарагюджю Ризеспор высшая лига Турция судьи Политика Халил Мелер Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Реджеп Эрдоган осудил нападение на судью президентом «Анкарагюджю».

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами.

«Я осуждаю нападение на судью Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» – «Ризеспор», сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления.

Спорт – это мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не позволим насилия в турецком спорте», – гласит запись в твиттере президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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7 комментариев
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в Турции спорт это явно не про мир и братство. Скорее наоборот.
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мир ,насилие? Завтра же ты дашь команду уничтожить президента Анкарагюджю! Мир братство это не твоё.
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Комментарий удален пользователем
Спорт это соревновательная деятельность физкультурников, а бить людей и запинывать их нельзя потому что это как минимум незаконно.
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В каком диком мире мы живём. Надо посадить этих тварей.
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Ответ La victoria es nuèstrà
Комментарий удален пользователем
слово "спорт" в словах Эрдогана видите? или как?
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