Эрдоган осудил нападение на судью президентом «Анкарагюджю»: «Спорт – это мир и братство, он несовместим с насилием»

Реджеп Эрдоган осудил нападение на судью президентом «Анкарагюджю».

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с « » (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами.

«Я осуждаю нападение на судью Халила Умута Мелера после матча « » – «Ризеспор», сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления.

Спорт – это мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не позволим насилия в турецком спорте», – гласит запись в твиттере президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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