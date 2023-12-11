Мошенники обманули Трошечкина на 133 тысячи рублей. Хавбек «Пари НН» хотел заказать 6 пар кроссовок через соцсеть

Футболиста «Пари НН» Александра Трошечкина обманули мошенники.

Сегодня телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник нижегородской команды хотел купить пару кроссовок за 133 тысячи рублей, увидев объявление в одной из соцсетей в конце октября.

27-летний футболист договорился с продавцом о покупке и согласился перевести ему всю сумму авансом. Спустя полтора месяца Трошечкин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Генеральный директор « » прокомментировал эту информацию.

«В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом . Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров.

Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра. Во-первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт, и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.

Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста – это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.

В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя», – написал Мелик-Гусейнов.

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