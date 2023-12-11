Мошенники обманули Трошечкина на 133 тысячи рублей. Хавбек «Пари НН» хотел заказать 6 пар кроссовок через соцсеть
Футболиста «Пари НН» Александра Трошечкина обманули мошенники.
Сегодня телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник нижегородской команды хотел купить пару кроссовок за 133 тысячи рублей, увидев объявление в одной из соцсетей в конце октября.
27-летний футболист договорился с продавцом о покупке и согласился перевести ему всю сумму авансом. Спустя полтора месяца Трошечкин понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал эту информацию.
«В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом Александром Трошечкиным. Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров.
Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра. Во-первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт, и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.
Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста – это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.
В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя», – написал Мелик-Гусейнов.
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Я не знаю, что можно купить до 4 тысяч рублей сейчас.
Всё объяснять надо?
Таким клубам, как НН делают скидку на экипировку, но не бесплатно.
Зачем заказывать их в соц сетях?
Надо подождать хотя бы 10 лет.
То есть левак.
Проше сразу идти на рынок и там торговаться.
Гениально! В этом тексте прекрасно все! И ответственное поведение футболистов. Конечно же, все умные люди заказывают кроссовки именно через социальные сети. И комментарий гендира Гусейнова не менее прекрасен, сразу понимаешь, профессиональный клуб НН.