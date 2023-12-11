Мошенники обманули Трошечкина на 133 тысячи рублей. Хавбек «Пари НН» хотел заказать 6 пар кроссовок через соцсеть

Теги премьер-лига Россия происшествия Александр Трошечкин Пари НН деньги Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Футболиста «Пари НН» Александра Трошечкина обманули мошенники.

Сегодня телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник нижегородской команды хотел купить пару кроссовок за 133 тысячи рублей, увидев объявление в одной из соцсетей в конце октября. 

27-летний футболист договорился с продавцом о покупке и согласился перевести ему всю сумму авансом. Спустя полтора месяца Трошечкин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал эту информацию. 

«В СМИ распространяется информация о ситуации с нашим футболистом Александром Трошечкиным. Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров.

Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра. Во-первых, считаем неправильным, когда персональная информация «сливается» в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого ищешь помощи в сложных ситуациях. Кроме того, источник мошенничества теперь закроет свой аккаунт, и у правоохранителей не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.

Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста – это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно.

В последнее время участились случаи обмана через социальные сети не только профессионалов, но и обычных людей. Будьте осторожны и берегите себя», – написал Мелик-Гусейнов. 

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42 комментария
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Ответ Владислав88
Не слабые по цене кросовки у ногомячистов третьесортных команд РПЛ, которые по мячу толком попасть не могут....
20к за пару обуви это нормальная цена
+27
-3
+24
Ответ DonaldBrashear 2.0
как человек, который не носил кроссовки дороже 4 тысяч рублей, заплакал сейчас.
Тут не плакать надо, а реветь.
Я не знаю, что можно купить до 4 тысяч рублей сейчас.
+12
-1
+11
Никита Ефремов кинул?
+13
-3
+10
как человек, который не носил кроссовки дороже 4 тысяч рублей, заплакал сейчас.
+13
-3
+10
Надо было идти в "Спортмастер", как кубинские товарищи.
+8
-1
+7
Наверное,хорошие были кроссовки,чехословацкие
+6
0
+6
Ответ aftor44
20к за пару обуви это нормальная цена
3500 нормальная цена)
+4
0
+4
Ответ Всеволод Бобров
лох не мамонт. В чем проблема выехать в Дубаи или Турцию и там купить кроссовки на год вперед?
по своему опыту скажу, что определённой лимитированной модели, к примеру, кроссовок Адидас может не быть не только в конкретном магазине в небольшой стране, но и по всей сети, а ожидать поставку времени нет. На сегодняшний день сникерхеды создают сайты, где выкладывают инфу о наличии нужных кроссовок в конкретном магазине страны.
+5
-1
+4
Ответ Radik_2.0
реветь из-за кроссовок значит, понятно
Акцент не на кроссовках, а что человек не может себе купить обувь дороже 4 тысяч.
Всё объяснять надо?
+2
0
+2
Ответ aftor44
20к за пару обуви это нормальная цена
Для 99% населения не очень )
+4
-2
+2
А было время экипировку давали спонсоры совершенно бесплатно и что-то мне подсказывает что была 1 пара на 133 тыс, как как точно спонсор оденет всех с ног до головы…
+1
0
+1
Ответ Всё знаю
Тут не плакать надо, а реветь. Я не знаю, что можно купить до 4 тысяч рублей сейчас.
реветь из-за кроссовок значит, понятно
+2
-1
+1
Ответ T622222
А было время экипировку давали спонсоры совершенно бесплатно и что-то мне подсказывает что была 1 пара на 133 тыс, как как точно спонсор оденет всех с ног до головы…
Никто не даёт бесплатно.
Таким клубам, как НН делают скидку на экипировку, но не бесплатно.
+1
0
+1
Ответ Владислав88
Не слабые по цене кросовки у ногомячистов третьесортных команд РПЛ, которые по мячу толком попасть не могут....
Написано же - 6 пар. это чуть больше 20к за пару, это не так уж и дорого.
+1
0
+1
Почему люди не могут поехать в ТЦ и купить нужным им кроссовки?
Зачем заказывать их в соц сетях?
+1
0
+1
Ничего, для паспортиста это копейки.
+2
-1
+1
Обычные кроссовки, air max стоько стоят. Другое дело, что когда то брал их за 7к и то думал дорого.
+1
0
+1
Ответ Стахович
Наверное,хорошие были кроссовки,чехословацкие
почему были? ты не мог их стереть 🤣🤣🤣
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Ответ nerol
Обычные кроссовки, air max стоько стоят. Другое дело, что когда то брал их за 7к и то думал дорого.
ключевое слово ,,обычные,, задумайся ))) аирмакс 3000 )))))
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Ответ Spaten
6 пар кроссовок для ребят, где они теперь?
Ещё рано для статьи.
Надо подождать хотя бы 10 лет.
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Ответ Антон Фалафель
Ничего, для паспортиста это копейки.
Не критично конечно, но не думаю что прям копейки.
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Ответ FilinMD
11.11 можно было кучу моделей того же Nike купить за эти деньги, на маркетплейсах
Только 90% товаров на маркетплейсах с садовода и так далее.
То есть левак.
Проше сразу идти на рынок и там торговаться.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
как человек, который не носил кроссовки дороже 4 тысяч рублей, заплакал сейчас.
А какие языки программирования ты знаешь?
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Трошечкин показался сообразительным человеком по ролику КШ на ютубе, надеюсь, так и есть, но можно было как-то более внимательно подойти к такому вопросу. Урок на всю жизнь
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"Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста – это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно." (Мелик Гусейнов)
Гениально! В этом тексте прекрасно все! И ответственное поведение футболистов. Конечно же, все умные люди заказывают кроссовки именно через социальные сети. И комментарий гендира Гусейнова не менее прекрасен, сразу понимаешь, профессиональный клуб НН.
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Ответ Стахович
Наверное,хорошие были кроссовки,чехословацкие
Редания и Нильфгаард тоже хорошие шьют
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Ответ Gleb
Почему люди не могут поехать в ТЦ и купить нужным им кроссовки? Зачем заказывать их в соц сетях?
так найков нет в ТЦ с адиками новыми
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Ответ aftor44
20к за пару обуви это нормальная цена
Неа, ненормальная
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Казанские пацаны эволюционируют
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Тоже вопрос - ЗАЧЕМ обнародовать информацию об этом, пока виновного не нашли, пока ищут? Чтобы спугнуть и дать замести следы и скрыться?
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