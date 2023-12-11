Ахмедходжич из «Шеффилда» стал первым капитаном за 7 лет, отказавшимся от радужной повязки в матче АПЛ: «Почему? Угадайте»

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Анел Ахмедходжич Крис Уайлдер Футбол

Капитан «Шеффилд Юнайтед» не стал надевать радужную повязку.

«Шеффилд Юнайтед» уступил «Ливерпулю» в матче 15-го тура АПЛ (0:2). В отсутствие Джона Игана и Криса Башема капитаном «клинков» стал Анел Ахмедходжич.

Со 2 по 7 декабря в АПЛ проходила акция, в рамках которой все капитаны команд должны были играть в радужных повязках. Однако Ахмедходжич стал первым футболистом за 7 лет, отказавшимся от нее и надевшим обычную повязку. 

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер заявил, что ему ничего не известно об этой ситуации.

«Я не знал. Это не решение клуба или личное решение. Я просто не знал, что он это сделал», – сказал Уайлдер.

Когда боснийского футболиста спросили, почему он не стал надевать радужную повязку, он ответил: «Угадайте». 

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39 комментариев
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Опять новость про радугу на Спортсе. Почему? «Угадайте».
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Ждём обвинений в насилии от бывшей девушки
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Уважение.
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Ответ Армен Карапетян
Придется новую работу искать
Зато не экстремист
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Надевать или нет это должно быть сугубо личное решение отдельного человека, любая форма принуждения это дискриминация
+8
-2
+6
Придется новую работу искать
+7
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+5
Ответ Подкат Пенальтьевич
Комментарий скрыт
Ну тогда - Респект.))
+6
-2
+4
Такие вещи должны быть по желанию, а не в обязательном порядке. Лично я абсолютно поддерживаю поступок этого футболиста!!
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Нашёл, пожалуй, единственную для мусульманина возможность получить от юзеров спортса не хейт, а слова "уважение, мужчина, база, правильно!"

Не удивлюсь, что сейчас он вместо "угадайте" реально объяснит свою мотивацию, и придётся диваны разворачивать)
+8
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Ответ Никита Алексеев
Смело конечно Хендерсон бы 2 повязки попросил
В Саудовской Аравии
+5
-2
+3
Смело конечно
Хендерсон бы 2 повязки попросил
+9
-6
+3
Ответ Leon Petov
Ждём обвинений в насилии от бывшей девушки
И связях с какими то исламскими организациями
+2
0
+2
Мужчина!
+3
-2
+1
Первый пошел. Вполне ожидаемо, что будет как в НХЛ.
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Ждём обвинений в насилии от бывшей девушки
Парня
+4
-3
+1
Ответ Aleksey Yashin
Опять новость про радугу на Спортсе. Почему? «Угадайте».
странно только, что не Новиковс выложил
+2
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И правильно сделал
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За 7 лет? А Иванович? Он же тоже отказывался.
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Достойно.
0
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Большинство боснийцев мусульмане, видимо, он в том числе. Вот почему
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Насаждателям повестки в футболе плевать на сам спорт, главное - промывание мозгов. Либо ФА возбудится и накажет, либо уберут по тихому.
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Ответ Diego 95
И связях с какими то исламскими организациями
там это только приветствуется
0
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Сейчас будет смешно, если другие капитаны тоже перестанут носит эту лгбт-шную тряпку
+3
-3
0
Угадайте как скоро меня уволят
+1
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0
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