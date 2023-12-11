Трошечкин о потере 133 тысяч рублей: «Я покупал бутсы, их сложно найти в России. Ощутимая сумма, надеюсь, полиция будет работать так же активно, как общаться с журналистами»

Теги премьер-лига Россия происшествия Александр Трошечкин Пари НН соцсети Матч ТВ деньги Футбольные бутсы Футбол

Игрок «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, как стал жертвой мошенников.

Сегодня сообщалось, что мошенники обманули Трошечкина на 133 тысячи рублей, 27-летний хавбек «Пари НН» хотел заказать 6 пар кроссовок через соцсеть.

– История немного неправильно была подана, потому что фраза «футбольные кроссовки» неверная. Основной упор – я покупал бутсы, их было довольно сложно найти в России, поэтому приходится пользоваться услугами перекупщиков.

Немного потерял бдительность, купил бутсы не у того человека, не с того аккаунта. Не одну пару, а шесть – для себя и ребят. К сожалению, практически сразу понял, что что‑то не то.

Деньги потерял. Для меня это ощутимая сумма, я пошел в полицию. Надеюсь, они будут работать так же активно, как общаться с журналистами.

Я не первый и не последний, кто попадается на крючок мошенников. Знаю, что есть другие игроки, которые покупали на этом аккаунте «бутсы».

Надеюсь, что что‑то получится, но иллюзий не питаю. Совесть чиста, пошел писать заявление. Они никакие не золотые, как я читал в комментариях, обычные бутсы.

– О том, что с этого аккаунта обманывали футболистов, узнали только сейчас?

– Да. У меня это произошло в конце октября, аккаунт до сих пор работает.

Я купил бутсы в другом месте. Покупать их можно через знакомых, из‑за границы, но надо ждать. Ждал практически два месяца, в начале декабря пришли, – объяснил футболист в программе «8-16» на «Матч! Премьер»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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15 комментариев
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все что публикуют в тг каналах это обычный слив информации от полиции, медиков и других служб. телеграм каналы очень часто не анонимные, порой крупные СМИ . а где расследование как подобного рода информация попадает в публичное поле? разве службы не обязаны хранить тайну следствия ?
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Там главное, чтобы на себя не вышли при "работе" своей, а то точно "не найдут"
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Александр, вы хотели приобрести 6 пар бутс? Назовите пожалуйста ваш номер карты и cvc. -А вы не обманете?- Век воли не видать!...
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на что намекает этот игрочишка, я не пойму? иноагентский поклеп, не иначе!
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перевел деньги на ВСУ, так и запишем
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Ответ Птюч, Ёж.
ну конечно же этим занимаются в полиции. иногда думаю, откуда вы саня?
А тебе из "полиции" что ли не звонили?)
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Ответ pochanik
все что публикуют в тг каналах это обычный слив информации от полиции, медиков и других служб. телеграм каналы очень часто не анонимные, порой крупные СМИ . а где расследование как подобного рода информация попадает в публичное поле? разве службы не обязаны хранить тайну следствия ?
Тоже интересно, почему что медики, что полицейские регулярно выкладывают в интернет личную информацию людей, которые к ним обращаются и при этом их никак не наказывают. Мне кажется, что должно быть строгое регулирование вплоть до наказания по УК за "слив" личной информации от полицейских/врачей и т.п. Выложил полицейский видео из квартиры потерпевшего - увольнение + штраф в 5 зарплат, выложил проктолог, что нашел в сфере своих поисков - тоже увольнение и аналогичный штраф, а если и с персональными данными "потерпевшего", то пару лет колонии.
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Ответ Ебздрогыч
Сейчас мошенники совсем оборзели. Мне несколько раз в день звонят из "полиции", "налоговой", "службы безопасности банка" и т.д. Ну ладно я их посылаю, а каково пенсионерам, старикам? У меня так бабушку развели по классической схеме, внук попал в беду, сейчас приедет курьер, отдай денег. Сколько раз говорил - звони сразу мне - не, все как в тумане. Тут только 2 пути - реальная работы правоохранителей и просвещение, рассказы про мошенников и финансовую грамотность.
я лет 5 назад так звонил под видом сотрудника мейл.ру или яндекса и пароли от е-мейлов узнавал. и да. женщины в возрасте 50+ самое то. будь то хоть нотариусы хоть риелторы, хоть бухгалтера или кадровики. где-то 1 из 10 пароль скажет.
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Спокойствие! Обязательно найдут, изымут и перепродадут
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Переходи на Демиксы! В спортмастере можно на эти деньги весь Пари НН обуть)
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Ответ general main
А тебе из "полиции" что ли не звонили?)
конечно это были звонки именно из полиции. ведь именно из полиции все мошенники. и откуда вы такие только))
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Просто спросил бы у кубинцев где они затаривались.
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Ответ Ебздрогыч
Сейчас мошенники совсем оборзели. Мне несколько раз в день звонят из "полиции", "налоговой", "службы безопасности банка" и т.д. Ну ладно я их посылаю, а каково пенсионерам, старикам? У меня так бабушку развели по классической схеме, внук попал в беду, сейчас приедет курьер, отдай денег. Сколько раз говорил - звони сразу мне - не, все как в тумане. Тут только 2 пути - реальная работы правоохранителей и просвещение, рассказы про мошенников и финансовую грамотность.
бабушку жалко.
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